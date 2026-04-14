Aries Month: 3 Zodiak yang Paling Klop dengan Si Domba Jantan, Teman Satu Frekuensi

Ilustrasi sahabat/freepik
JawaPos.com-Aries adalah mereka yang lahir di tanggal 21 Maret-19 April. Mereka memiliki sifat petualang, penuh ambisi, dan pemberani.
Aries dengan elemen api memiliki kecocokan sifat dengan ketiga zodiak ini. Mereka saling mendorong untuk melampaui batas dan menikmati hidup sepenuhnya.
Berikut adalah zodiak-zodiak yang paling cocok dengan karakter aries, yang bisa menjadi teman satu frekuensi seperti dilansir collective.world pada Selasa (14/4).
Gemini
Aries dan gemini adalah pasangan seru yang membawa jiwa intelektual yang kuat. Aries membawa semangat dan energi, sementara gemini menawarkan fleksibilitas dan rasa ingin tahu yang tinggi. Kemampuan komunikasi gemini sangat cocok dengan sifat aries yang blak-blakan. Kombinasi ini bisa menghasilkan hubungan bersama dan pertumbuhan terus menerus.
Leo
Aries dan leo memiliki chemistry yang kuat, mereka sama-sama memahami kebutuhan akan perhatian, pengakuan, dan keseruan. Bersama, mereka akan melakukan hal kreatif, mengejar ambisi, dan berpetualang. Perpaduan inilah yang membuat mereka mampu mencapai hal-hal luar biasa.
Sagittarius
Aries dan sagitarius adalah dua orang petualang. Keduanya antusias, optimis, dan gemar menjelajahi hal-hal baru. Sagittarius memiliki pengalaman yang unik dan sangat memikat aries. Sebaliknya, sagittarius mengagumi keberanian dan ambisi dari aries
