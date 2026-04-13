3 Zodiak yang Gengsi Mengakui Sedang Jatuh Cinta, Trauma dengan Perasaan Dikhianati

JawaPos.com - Tiga zodiak berikut sebenarnya ingin sekali merasakan cinta.namun, kerentanan dirilah yang membuat mereka menolak hadirnya perasaan itu.

Mereka khawatir kehilangan jati diri karena dikhianati oleh pasangannya sendiri. Mereka tentu menginginkan komitmen yang pasti.

Mengutip informasi dari laman /collective.world/ berikut tiga zodiak yang tidak mengakui bahwa mereka sedang jatuh cinta.

Capricorn

Capricorn yang ambisius sering merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu untuk berada di dalam hubungan. Belum lagi, disaat mereka terus mengejar pencapaian di dalam pekerjaannya.

Mereka menginginkan hubungan yang setia dan penuh kasih, hanya saja capricorn merasa mencari cinta saat ini tidak terlalu berarti.

Scorpio

Scorpio sulit untuk mengatakan apa yang mereka inginkan. Mereka menginginkan cinta sejati dan abadi. Bagi scorpio, melindungi diri adalah prioritas utama. Ditambah dengan rasa takut akan dikhianati.

Mereka tidak akan mengakui keinginan untuk menjalin hubungan sampai benar-benar 100 persen yakin.

Aries

Aries adalah zodiak yang paling mandiri. Zodiak ini melakukan segalanya tanpa bantuan orang lain. Aries tetap menginginkan cinta, tapi mereka takut untuk mengakuinya, karena khawatir kehilangan kebebasan.