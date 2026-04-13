HomeZodiak
Shania Vivi Armylia Putri
13 April 2026, 21.55 WIB

3 Zodiak yang Gengsi Mengakui Sedang Jatuh Cinta, Trauma dengan Perasaan Dikhianati

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com - Tiga zodiak berikut sebenarnya ingin sekali merasakan cinta.namun, kerentanan dirilah yang membuat mereka menolak hadirnya perasaan itu.

Mereka khawatir kehilangan jati diri karena dikhianati oleh pasangannya sendiri. Mereka tentu menginginkan komitmen yang pasti.

Mengutip informasi dari laman /collective.world/ berikut tiga zodiak yang tidak mengakui bahwa mereka sedang jatuh cinta

Capricorn yang ambisius sering merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu untuk berada di dalam hubungan. Belum lagi, disaat mereka terus mengejar pencapaian di dalam pekerjaannya.

Mereka menginginkan hubungan yang setia dan penuh kasih, hanya saja capricorn merasa mencari cinta saat ini tidak terlalu berarti. 

Scorpio sulit untuk mengatakan apa yang mereka inginkan. Mereka menginginkan cinta sejati dan abadi. Bagi scorpio, melindungi diri adalah prioritas utama. Ditambah dengan rasa takut akan dikhianati.

Mereka tidak akan  mengakui keinginan untuk menjalin hubungan sampai benar-benar 100 persen yakin.

Aries adalah zodiak yang paling mandiri. Zodiak ini melakukan segalanya tanpa bantuan orang lain. Aries tetap menginginkan cinta, tapi mereka takut untuk mengakuinya, karena khawatir kehilangan kebebasan.

Kebebasan adalah bagian paling penting untuk aries. Itulah sebabnya mengapa mereka masih ragu untuk terlibat ke dalam hubungan asmara. 

Editor: Hanny Suwindari
Artikel Terkait
4 Zodiak yang Sebaiknya Pikir-Pikir Saat Mereka Love Bombing, Jangan Mudah Terkecoh dengan Cinta Pada Pandangan Pertama - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Sebaiknya Pikir-Pikir Saat Mereka Love Bombing, Jangan Mudah Terkecoh dengan Cinta Pada Pandangan Pertama

13 April 2026, 23.56 WIB

Rahasia Jatuh Cinta Tanpa Kehilangan Diri Sendiri: Hubungan Sehat Bukan Selalu Dekat, Ini Penjelasan yang Jarang Disadari - Image
Lifestyle

Rahasia Jatuh Cinta Tanpa Kehilangan Diri Sendiri: Hubungan Sehat Bukan Selalu Dekat, Ini Penjelasan yang Jarang Disadari

13 April 2026, 14.34 WIB

7 Bahasa Tubuh Perempuan yang Diam-diam Menunjukkan Sedang Jatuh Cinta, Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

7 Bahasa Tubuh Perempuan yang Diam-diam Menunjukkan Sedang Jatuh Cinta, Menurut Psikologi

10 April 2026, 03.22 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

