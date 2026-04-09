Ini Warna Keberuntung Untuk 12 Shio di Tahun Kuda Api di 2026, Simak Penjelasannya

JawaPos.com – Memasuki tahun Kuda Api 2026, setiap Shio memiliki warna spesifik yang dapat membantu menyeimbangkan energi dan meningkatkan berbagai aspek kehidupan.

Warna ini bukan sekadar pilihan estetika, melainkan memiliki fungsi untuk menetralkan atau menguatkan energi yang dominan di tahun mendatang ini.

Pemilihan warna yang tepat dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk seperti pakaian, dekorasi rumah, desain kantor, hingga pemilihan aksesori pribadi sehari-hari.

Energi api yang kuat di tahun Kuda Api 2026 memerlukan penyeimbangan melalui elemen dan warna yang sesuai dengan karakteristik masing-masing Shio.

Dilansir dari akun YouTube Master Ong pada Kamis (9/4), dijelaskan bahwa terdapat warna keberuntungan untuk 12 shio di tahun kuda api di 2026.

1. Shio Tikus

Shio Tikus direkomendasikan menggunakan warna biru tua, hitam, dan silver dengan unsur penguat air di tahun Kuda Api mendatang ini.

Kombinasi warna-warna ini berfungsi menetralkan tekanan energi api yang dominan sehingga dapat menciptakan keseimbangan emosional yang lebih stabil dan terkendali.

Penggunaan palet warna ini juga membantu meningkatkan kejernihan pikiran dan mencegah pengambilan keputusan impulsif yang dapat merugikan di kemudian hari.