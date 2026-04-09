Ramalan Zodiak Capricorn 9 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Pastikan zodiak capricorn mengungkapkan pikiran dan ide dengan jelas kepada pendengar. Semua ide cemerlang capricorn tidak akan sampai kepada pendengar, jika capricorn gagal menyampaikannya dengan cara yang lebih baik.

Upaya yang capricorn lakukan untuk mengkomunikasikan apa yang ingin disampaikan kepada orang lain, akan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan frustrasi di masa depan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 9 April 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Terkait karir, capricorn berada dalam posisi yang menguntungkan karena memiliki banyak tawaran pekerjaan untuk dipilih.

Sementara itu, kurangi makanan berminyak dan tidak sehat jika kulit terasa sangat berminyak dan mengalami iritasi. Terkait keuangan, capricorn perlu menjaga keseimbangan antara pembelian impulsif serta anggaran yang bijaksana.

Cinta Capricorn

Hari ini, capricorn mencari seseorang yang benar-benar dapat memahami. Cobalah mendapatkan seseorang yang mampu menangani sifat emosional dan tidak akan memarahi capricorn karena bersemangat dalam menjalin hubungan.