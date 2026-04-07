Utangnya Segera Lunas, 4 Weton Ini Diprediksi Semua Hajatnya Bakal Terkabul

Ilustrasi Utang Lunas (freepik) JawaPos.com - Dalam kepercayaan Jawa, weton diyakini berpengaruh besar terhadap perjalanan hidup seseorang, mulai dari urusan karier, rezeki, hingga kehidupan pribadinya. Berdasarkan primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diramalkan akan mendapatkan keberuntungan melimpah, khususnya dalam hal rezeki, sehingga mereka berpeluang untuk melunasi utang yang dimiliki. Selain itu, orang-orang dengan weton tersebut juga dipercaya akan segera melihat keinginan lama mereka terwujud. Seperti yang disampaikan oleh kanal YouTube NGAOS JAWA pada Selasa (7/4), ada empat weton yang diprediksi akan mencapai hajatnya dan berhasil membereskan utang.

1. Sabtu Pon

Weton Sabtu Pon ini memiliki sifat-sifat tertentu, seperti pemaaf, bertanggung jawab, dan suka berbagi. Mereka memiliki impian dan harapan hidup yang lebih baik.dan sukses.

Dalam hal karir, weton Sabtu Pon cocok bekerja di bidang yang membutuhkan ketelitian tinggi, seperti peneliti ilmuwan pengamat, seniman atau arsitek.

Orang yang lahir dengan weton Sabtu Pon dikenal sebagai sosok yang gigih, pantang menyerah, dan selalu mengejar apa yang mereka inginkan.

Dengan sepenuh hati mereka memiliki tekad yang kuat dalam mencapai tujuan, terutama dalam hal finansial.

Weton Sabtu Pon ini diprediksi akan mengalami peningkatan rezeki yang luar biasa, baik itu dari pekerjaan, bisnis, atau peluang baru yang muncul secara tak terduga.

Hal tersebut menjadi momen untuk segera menuntaskan segala bentuk hutang yang masih tersisa. Selain itu, karakter mereka yang pekerja keras dan penuh semangat akan semakin menguatkan posisi finansial mereka.

Dengan rezeki yang mengalir deras, mereka dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan bahkan mulai membangun tabungan untuk masa depan.

2. Minggu Pahing