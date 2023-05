Liburan ke Bali, Jangan Lupa Kunjungi Resor yang Menawarkan Esensi Sejati Ubud

JawaPos.com – Bali masih menjadi destinasi wisata favorit turis dalam negeri dan mancanegara. Salah satunya kawasan Ubud. Ubud bisa dibilang semakin bersolek. Selama ini Ubud dikenal sebagai salah satu tujuan destinasi di Bali yang kaya dengan warisan budaya nenek moyang. Berbagai cerita turun menurun dari leluhur begitu kental di sana. Mulai ritualnya, adat istiadat, hingga kuliner.

Berdasar itu, Kayon Hotels and Resorts sebagai brand yang mengusung tema truly authentic boutique resort, yang menjadi salah satu pioneer dalam memperkenalkan pelayanan yang menonjolkan keramahan masyarakat Bali, terus melebarkan sayapnya. Resor ketiga, The Kayon Valley Resort kini dibuka di tengah rimbunnya hutan Ubud. Terletak di Banjar Nagi, Desa Petulu, resor dengan tagline truly Ubud essence ini berada tepat di atas aliran sungai Petanu.

Seperti dua resor pendahulunya, The Kayon Valley Resort juga mempertahankan ciri khas arsitektur yang ramah lingkungan dan tidak lupa sebuah patung Kumbakarna sebagai ikon dari The Kayon Hotels and Resorts juga dibangun tepat disamping kolam renang atas tebing yang indah menghadap ke rerimbunan hutan Ubud. Sebuah wedding chapel yang terbuat dari bambu juga dibangun di sebelah kolam renang indah ini. Untuk tamu yang ingin mengadakan upacara pernikahan yang sakral dengan nuansa tropis dan natural, maka Puspaka Wedding Chapel dapat menjadi pilihan yang tepat.

Terdiri dari dua puluh dua kamar tipe villa dengan kolam renang privat di masing-masing kamar, The Kayon Valley Resort memperkenalkan empat tipe villa yang cocok untuk tamu yang sedang berbulan madu atau mereka yang ingin menginap di resor dengan suasana alam yang sunyi. Mulai dari kategori Kayon Valley Pool Villa hingga Kayon Premier Villa with Jacuzzi, tiap kamar menghadirkan ciri khas Bali yang kental dengan fasilitas dan amenitas yang mewah.

“The Kayon hotels and resorts merupakan brand yang tumbuh dengan organik dan dikenal sebagai salah satu resor terbaik untuk berbulan madu di Ubud. Kami berharap dengan diresmikannya resor ketiga ini, kami mampu untuk mengakomodasi permintaan para pelanggan serta para kolega bisnis kami. Kini pandemi telah menjadi endemi sehingga semakin banyak tamu domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Bali, kami yakin pembukaan the Kayon Valley Resort akan berjalan dengan sukses," sebut I Putu Suryawan selaku pemilik serta presiden the Kayon Hotels and Resorts.

Resor ini juga dilengkapi dengan sebuah restoran terbuka dengan dua lantai Bernama KePitu Restaurant and Bar. Restoran dengan ragam kuliner yang bervariasi, mulai dari masakan barat hingga masakan khas Bali juga disediakan untuk para tamu. Terdapat fasilitas bar di lantai bawah yang menyajikan berbagai jenis minuman untuk melengkapi pengalaman bersantap.

Bagi yang ingin memanjakan diri dengan berbagai seni relaksasi, The Kayon Valley Resort juga menyediakan fasilitas bernama Serayu Spa yang terletak tepat di bawah patung Kumbakarna, letaknya yang sunyi membuat Serayu Spa sangat cocok untuk tempat relaksasi.

"Melestarikan lingkungan serta menghargai kebudayaan lokal merupakan misi kami dan kami selalu menuangkan semangat tersebut dalam pelayanan kami kepada tamu, kami menghargai setiap tamu yang datang dan selalu berusaha membuat mereka merasa seperti di rumah sendiri," I Wayan Sucitra selaku CEO dari The Kayon Hotels and Resorts.

"Seperti yang sudah diterapkan di dua resor pendahulunya, kami sangat bersemangat untuk menerapkan standar pelayanan yang sama di the Kayon Valley Resort sehingga tamu kami dapat memperoleh kepuasan yang sesuai dengan misi kami dalam satu payung brand The Kayon Hotels and Resorts," pungkasnya.