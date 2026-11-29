JawaPos.com - Menjangkau Teminabuan, ibu kota Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, bisa menjadi pengalaman perjalanan tersendiri.

Salah satu cara yang paling praktis dari Manokwari adalah menggunakan pesawat perintis yang melintasi kawasan Kepala Burung Papua, meski dengan jadwal yang jarang.

Selama sekitar 50–60 menit, penumpang bisa menikmati pemandangan garis pantai, perbukitan, hingga hamparan hutan tropis dari balik jendela pesawat kecil.

Perjalanan ini menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan penerbangan komersial pada umumnya.

Pesawat yang digunakan berukuran lebih kecil, suasana kabin terasa lebih intim, sementara kondisi cuaca menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kelancaran perjalanan.

Bagi wisatawan yang ingin menjelajahi wilayah Papua Barat Daya, penerbangan Manokwari–Teminabuan juga menjadi alternatif untuk mengenal lebih dekat kawasan yang belum seramai destinasi wisata populer di Indonesia.

Namun, perjalanan ke Teminabuan membutuhkan perencanaan tersendiri. Keterbatasan jadwal penerbangan, kapasitas pesawat, hingga pilihan transportasi lanjutan menjadi beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Menyusuri Papua dari Udara dengan Pesawat Perintis Ada pengalaman berbeda ketika wisatawan menjelajahi Papua menggunakan pesawat perintis.

Perjalanan yang biasanya identik dengan pesawat jet berkapasitas besar berubah menjadi penerbangan singkat menggunakan pesawat baling-baling.

Dari Bandara Rendani, Manokwari, pesawat akan membawa penumpang menuju Bandara Teminabuan di Kabupaten Sorong Selatan. Durasi penerbangannya diperkirakan sekitar 50–60 menit.

Ukuran pesawat yang relatif kecil membuat suasana penerbangan terasa lebih personal. Suara mesin baling-baling terdengar lebih jelas, sementara jumlah penumpang yang terbatas membuat kabin tidak seramai penerbangan komersial reguler.

Justru di sinilah pengalaman menariknya. Penumpang bisa merasakan suasana penerbangan perintis yang masih menjadi bagian penting dari konektivitas antardaerah di Papua.

Penerbangan ini juga memberikan kesempatan untuk melihat bentang alam Papua dari sudut pandang berbeda.

Apabila cuaca cerah, garis pantai, kawasan perbukitan, serta hamparan hutan tropis dapat terlihat dari jendela pesawat.

Bagi pencinta perjalanan dan fotografi, pemandangan dari udara tersebut menjadi pengalaman yang sayang untuk dilewatkan.

Perjalanan Singkat yang Sangat Bergantung pada Cuaca Meski durasinya tidak sampai satu jam, perjalanan Manokwari–Teminabuan memiliki tantangan tersendiri.

Penerbangan perintis di kawasan Papua sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan jarak pandang. Hujan, awan tebal, maupun kabut dapat memengaruhi operasional penerbangan.

Karena menggunakan pesawat berukuran kecil, faktor keselamatan penerbangan menjadi perhatian utama.

Tidak menutup kemungkinan keberangkatan mengalami penundaan atau pembatalan apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan.

Situasi tersebut perlu dipahami calon penumpang, terutama wisatawan yang memiliki agenda perjalanan lanjutan.

Sebaiknya hindari menyusun itinerary terlalu padat pada hari kedatangan. Berikan jeda waktu agar perubahan jadwal tidak mengganggu keseluruhan rencana perjalanan.

Menikmati Suasana Bandara di Manokwari dan Teminabuan Pengalaman perjalanan tidak hanya terasa ketika pesawat mengudara. Suasana bandara keberangkatan dan kedatangan juga menjadi bagian dari karakter penerbangan perintis.

Bandara Rendani di Manokwari memiliki suasana yang relatif lebih sederhana dibandingkan bandara-bandara besar yang menjadi pusat penerbangan nasional.

Begitu pula Bandara Teminabuan. Fasilitasnya tidak sebesar bandara komersial utama, sehingga suasana kedatangan terasa lebih sederhana dan tidak terlalu ramai.

Penumpang sebaiknya tidak menyamakan fasilitas maupun layanan di kedua bandara tersebut dengan bandara besar di kota-kota metropolitan.

Pilihan transportasi lanjutan juga perlu dipersiapkan. Sebelum berangkat, pastikan sudah mengetahui kendaraan yang akan digunakan untuk menuju penginapan atau lokasi tujuan setelah tiba di Teminabuan.

Berapa Harga Tiket Pesawat Manokwari–Teminabuan? Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan sebelum merencanakan perjalanan adalah ketersediaan tiket.

Rute Manokwari–Teminabuan tidak memiliki frekuensi penerbangan sebanyak rute komersial antarkota besar. Berdasarkan pemantauan pada aplikasi pemesanan tiket online untuk Desember 2026, pilihan penerbangan yang terpantau hanya tersedia pada dua tanggal.

Penerbangan pertama dijadwalkan pada 1 Desember 2026, sedangkan penerbangan berikutnya tersedia pada 5 Desember 2026.

Keduanya dilayani Susi Air dengan harga tiket sekitar Rp 621 ribu.

Terbatasnya pilihan jadwal tersebut membuat wisatawan perlu menyesuaikan agenda perjalanan dengan ketersediaan penerbangan. Jika ingin mengunjungi Teminabuan, sebaiknya lakukan pengecekan tiket jauh-jauh hari dan pantau kembali jadwal menjelang keberangkatan.

Harga maupun ketersediaan kursi dapat berubah mengikuti kondisi pemesanan dan operasional maskapai.

Dari Jakarta, Siapkan Transit ke Manokwari Bagi wisatawan dari Jakarta dan kota-kota lain di luar Papua, perjalanan menuju Teminabuan membutuhkan satu tahap tambahan.

Penumpang harus menuju Manokwari terlebih dahulu sebelum melanjutkan penerbangan perintis ke Teminabuan.

Pilihan penerbangan Jakarta–Manokwari relatif lebih beragam. Tersedia penerbangan langsung maupun penerbangan transit dengan sejumlah maskapai yang melayani rute tersebut.

Namun, biaya perjalanan udara dari Jakarta ke Manokwari tergolong cukup besar. Harga tiket yang terpantau rata-rata berada di kisaran Rp 4 jutaan, bergantung pada tanggal keberangkatan, maskapai, dan pilihan penerbangan.

Jika ditambah tiket Manokwari–Teminabuan sekitar Rp 621 ribu, anggaran perjalanan udara perlu disiapkan mulai kisaran Rp 4,6 juta. Jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan akomodasi, transportasi darat, serta pengeluaran selama perjalanan.

Wisatawan disarankan tidak mengambil jadwal penerbangan yang terlalu berdekatan antara kedatangan di Manokwari dan keberangkatan menuju Teminabuan.

Jika memungkinkan, menginap satu malam di Manokwari bisa menjadi pilihan lebih aman. Selain mengantisipasi perubahan jadwal, wisatawan juga memiliki waktu untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan.

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Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan penerbangan perintis menuju Teminabuan.

Pertama, periksa ketentuan bagasi. Pesawat kecil memiliki ruang penyimpanan yang lebih terbatas sehingga batas berat dan ukuran barang bawaan perlu diperhatikan. Konfirmasikan langsung kepada maskapai sebelum keberangkatan.

Kedua, siapkan jadwal perjalanan yang fleksibel. Kondisi cuaca di Papua dapat berubah dan berpengaruh terhadap jadwal penerbangan.

Jangan membuat agenda wisata yang mengharuskan penumpang tiba tepat pada waktu tertentu tanpa menyediakan waktu cadangan.

Ketiga, siapkan alternatif perjalanan. Jika penerbangan dari Manokwari terganggu atau kursi tidak tersedia, wisatawan bisa mempertimbangkan perjalanan melalui Sorong.

Namun, pilihan tersebut memerlukan pengaturan transportasi lanjutan menuju Teminabuan, termasuk pengecekan kondisi jalan dan waktu tempuh.

Keempat, pastikan transportasi dari Bandara Teminabuan menuju penginapan atau lokasi tujuan sudah diatur.

Mengingat fasilitas dan pilihan kendaraan di sekitar bandara tidak sebanyak di kota besar, persiapan sebelum tiba akan membuat perjalanan lebih nyaman.

Teminabuan, Gerbang Menjelajahi Sorong Selatan Perjalanan menggunakan pesawat perintis bukan sekadar cara berpindah dari satu kota ke kota lain.

Bagi wisatawan, pengalaman tersebut juga menjadi bagian dari petualangan mengenal wilayah Papua yang memiliki bentang alam dan karakter geografis berbeda dari daerah lain di Indonesia.

Teminabuan dapat menjadi titik awal untuk mengenal Kabupaten Sorong Selatan lebih jauh.

Kawasan ini memiliki kekayaan alam dan lanskap khas Papua Barat Daya yang menarik untuk dijelajahi.

Namun, wisatawan tetap perlu mencari informasi mengenai destinasi yang ingin dikunjungi, akses transportasi, akomodasi, serta kondisi perjalanan setempat sebelum berangkat.

Dengan perencanaan yang matang, perjalanan Manokwari–Teminabuan bisa menjadi pengalaman tersendiri.