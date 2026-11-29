JawaPos.com - Pengembangan kawasan pariwisata perlu diimbangi dengan upaya menjaga daya dukung lingkungan, salah satunya lewat penghijauan.

Hal ini menjadi perhatian di kawasan The Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), seiring meningkatnya aktivitas pariwisata dan penyelenggaraan berbagai ajang motorsport.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas tutupan vegetasi melalui penanaman 810 bibit pohon di sejumlah titik kawasan.

Penanaman tersebut mencakup tujuh jenis tanaman, yakni 250 bibit tabebuya, 230 bibit mahoni, 200 bibit trembesi, 50 bibit ajang kelincung, 30 bibit petai, 30 bibit sukun, dan 20 bibit black sapote.

Penanaman yang dipusatkan di area East Main Gate dan Festival Area Inner Circuit itu ditujukan untuk meningkatkan keteduhan, memperbaiki kualitas lanskap, serta mendukung kenyamanan pengunjung.

General Manager The Mandalika PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) Pari Wijaya mengatakan, kualitas lingkungan menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan destinasi pariwisata.

Pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas wisata perlu berjalan beriringan dengan pemeliharaan lingkungan.

Menurut Pari, kualitas lingkungan menjadi bagian penting dari daya saing pariwisata The Mandalika.

"Pengembangan infrastruktur, investasi, dan aktivitas pariwisata perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas lanskap serta daya dukung lingkungan. Pohon yang ditanam hari ini merupakan bagian dari investasi lingkungan jangka panjang bagi masa depan destinasi," ujar Pari.

Menurut dia, penghijauan di akses masuk destinasi dan area pendukung sirkuit diharapkan dapat meningkatkan kualitas lanskap, keteduhan, serta kenyamanan kawasan di tengah berkembangnya aktivitas pariwisata dan motorsport.

Upaya penghijauan di The Mandalika sendiri telah dilakukan sejak 2024. Dalam periode tersebut, program penanaman pohon telah dilaksanakan sebanyak delapan kali di sejumlah lokasi.

Termasuk area parkir P4 Pertamina Mandalika International Circuit, East Gate, belakang Grandstand A, hingga kawasan rehabilitasi mangrove.

Pada 2024, kegiatan penghijauan juga melibatkan pembalap MotoGP dengan penanaman 3.000 pohon endemik.

Sementara itu, dari tiga tahap rehabilitasi mangrove yang berlangsung pada September 2025 hingga Juli 2026, sebanyak 20.000 bibit mangrove telah ditanam di kawasan pesisir.

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Camat Pujut L. Putrangsa Wijaya menilai, pengembangan kawasan perlu memperhatikan keseimbangan antara pembangunan fisik dan kelestarian lingkungan.

Menurut dia, keberlanjutan program penghijauan tidak cukup hanya diukur dari jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga dari pemeliharaannya.

"Menanam pohon relatif mudah, tetapi tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita menjaga dan merawatnya agar dapat tumbuh serta memberikan manfaat. Pembangunan kawasan juga perlu diimbangi dengan upaya menjaga lingkungan alam. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan kegiatan penghijauan turut mendukung upaya mitigasi risiko bencana," jelasnya.

Penanaman 810 pohon tersebut merupakan bagian dari program penghijauan yang dilaksanakan ITDC bersama sejumlah pelaku usaha di kawasan The Mandalika.

Dua perusahaan yang turut berkontribusi dalam penyediaan bibit adalah PT Sapo Development dan PT Istana Putri Mandalika (Novotel Resort Lombok).

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