JawaPos.com - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memprediksi jumlah penumpang kapal selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) mencapai 2,2 juta orang. Angka tersebut meningkat sekitar 5 persen dibandingkan realisasi periode Nataru sebelumnya yang mencapai 2.095.314 penumpang.

Kenaikan mobilitas masyarakat pada libur akhir tahun juga diperkirakan berdampak pada pergerakan kendaraan. Pelindo memproyeksikan jumlah kendaraan yang melalui pelabuhan meningkat sekitar 6 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Pelindo menyiapkan 67 terminal penumpang di seluruh Indonesia. Kesiapan mencakup penguatan operasional, peningkatan fasilitas pelayanan, pemanfaatan teknologi keamanan, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

Wakil Direktur Utama Pelindo Drajat Sulistyo mengatakan, persiapan dilakukan untuk memastikan pelayanan penumpang dan kendaraan tetap berjalan lancar selama periode libur akhir tahun.

“Pelindo telah mempersiapkan fasilitas, personel, dan peralatan operasional di 67 terminal penumpang, termasuk memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Kami berupaya memastikan pelayanan berjalan lancar serta menghadirkan perjalanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Drajat pada Jumat (27/11).

Dua Periode Puncak Pergerakan Penumpang

Pelindo memperkirakan peningkatan jumlah penumpang akan terkonsentrasi pada dua periode. Puncak arus pertama diprediksi berlangsung pada 23–27 Desember 2026, menjelang perayaan Natal.

Sementara itu, puncak pergerakan berikutnya diperkirakan terjadi pada 31 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027, bertepatan dengan pergantian tahun dan masa libur Tahun Baru.

Pola tersebut membuat sejumlah terminal penumpang berpotensi mengalami peningkatan aktivitas dalam waktu bersamaan. Selain kepadatan ruang tunggu, peningkatan jumlah kendaraan juga menjadi tantangan dalam pengaturan lalu lintas di kawasan pelabuhan.

Terlebih, sejumlah pelabuhan menjadi penghubung penting mobilitas masyarakat antarpulau selama musim liburan.

Tiga Pelabuhan Alternatif Disiapkan

Untuk mengantisipasi kepadatan di jalur penyeberangan utama, khususnya Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk, Pelindo menyiapkan optimalisasi tiga pelabuhan alternatif. Ketiga pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Ciwandan di Banten, Pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi, dan Pelabuhan Celukan Bawang di Bali.

Optimalisasi pelabuhan alternatif diharapkan membantu mengatur distribusi arus penumpang dan kendaraan sehingga kepadatan di pelabuhan utama dapat dikurangi. Meski demikian, pemanfaatannya tetap menyesuaikan kebijakan dan pengaturan dari instansi berwenang. Karena itu, masyarakat perlu memantau informasi resmi sebelum menentukan pelabuhan keberangkatan.

Selain menambah kesiapan personel dan peralatan operasional, Pelindo memperkuat sistem pemeriksaan penumpang dan barang bawaan. Hingga persiapan Nataru 2026/2027, perusahaan telah memasang 25 unit autogate dan 44 unit alat pemindai barang atau X-ray di sejumlah terminal penumpang.

Peningkatan juga dilakukan terhadap fasilitas ruang tunggu, stasiun pengisian air minum dan daya perangkat elektronik, travelator, toilet, ruang bermain anak, ruang kesehatan, garbarata, trolley, serta petunjuk arah.

Untuk menghadapi lonjakan pada hari-hari puncak, Pelindo menyiapkan fasilitas tambahan berupa tenda dan kursi tunggu, toilet portabel, serta penambahan petugas sesuai kebutuhan operasional.

Pelindo juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, otoritas pelabuhan, operator kapal, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait lainnya. Posko bersama akan didirikan untuk memantau kondisi operasional sekaligus mempercepat koordinasi apabila terjadi kendala di lapangan.

Proyeksi 2,2 juta penumpang menunjukkan peningkatan aktivitas transportasi laut selama libur Nataru 2026/2027. Kenaikan tersebut juga menuntut kesiapan pengelola pelabuhan dalam menjaga kelancaran arus penumpang dan kendaraan.

Bagi masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kapal, periode puncak arus pada akhir Desember hingga awal Januari perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan jadwal perjalanan.

Memesan tiket lebih awal, memperhitungkan waktu menuju pelabuhan, serta memantau informasi keberangkatan dan kemungkinan pengaturan jalur penyeberangan menjadi langkah penting untuk mengantisipasi kepadatan.