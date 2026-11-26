JawaPos.com - Masyarakat yang akan bepergian menggunakan moda kapal laut atau kapal penyeberangan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 bisa memanfaatkan sejumlah program stimulus pemerintah.

Mulai dari diskon tiket kapal laut 30 persen, potongan tarif penyeberangan, hingga 40 ribu tiket kapal gratis yang disiapkan untuk berbagai rute di Indonesia.

Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meringankan biaya perjalanan sekaligus mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur akhir tahun.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menyiapkan armada, fasilitas pelabuhan, dan posko pemantauan untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman dan lancar.

Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin mengatakan, persiapan angkutan laut dan penyeberangan perlu dilakukan sejak dini dengan memperhitungkan potensi peningkatan mobilitas masyarakat.

"Angkutan Nataru harus kita persiapkan secara matang, responsif, dan antisipatif. Kita juga harus mampu membaca potensi pergerakan masyarakat, mengidentifikasi titik-titik rawan kepadatan, serta menyiapkan langkah mitigasi sebelum permasalahan terjadi," kata Samsuddin dalam keterangan resminya.

Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan transportasi laut untuk perjalanan akhir tahun, ada beberapa informasi penting yang perlu diketahui, mulai dari jadwal diskon, jumlah tiket gratis, hingga periode operasional posko Nataru.

1. Diskon Tiket Kapal Laut 30 Persen Salah satu stimulus yang disiapkan pemerintah adalah potongan harga tiket kapal penumpang sebesar 30 persen. Program diskon ini berlaku mulai 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Dengan rentang waktu tersebut, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk perjalanan menjelang Natal, selama libur Tahun Baru, maupun saat kembali ke kota asal setelah masa liburan.

Program diskon angkutan laut tersebut melibatkan 26 kapal penumpang dengan kapasitas total 48.707 tempat duduk atau seat. Pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau sekitar 414.630 penumpang.

Bagi calon penumpang, penting untuk memperhatikan periode keberangkatan dan ketentuan pembelian tiket yang nantinya ditetapkan operator kapal.

Informasi mengenai mekanisme pemesanan perlu dipantau agar tidak melewatkan kesempatan mendapatkan potongan harga.

2. Diskon Tarif Penyeberangan hingga 21,11 Persen Selain kapal penumpang, stimulus juga diberikan kepada masyarakat yang menggunakan layanan kapal penyeberangan.

Berbeda dengan diskon tiket kapal laut, potongan harga untuk angkutan penyeberangan diberikan melalui pembebasan 100 persen komponen tarif jasa kepelabuhanan.

Kebijakan tersebut setara dengan pengurangan sekitar 21,11 persen dari total tarif tiket penyeberangan. Program ini direncanakan berlaku di 14 lokasi mulai 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat yang melakukan perjalanan antarpulau, terutama mereka yang membawa kendaraan pribadi.

Sebab, layanan penyeberangan menjadi salah satu moda penting untuk menghubungkan wilayah daratan yang dipisahkan perairan.

Meski demikian, calon pengguna jasa tetap perlu memperhatikan ketentuan tarif dan mekanisme pembelian tiket yang berlaku di masing-masing lintasan.

3. 40 Ribu Tiket Kapal Laut Gratis di 102 Rute Program yang juga menarik perhatian masyarakat adalah penyediaan 40 ribu tiket kapal laut gratis.

Pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau sekitar 40.000 penumpang yang tersebar di 102 rute pelayaran.

Bantuan tiket gratis tersebut bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin bepergian menggunakan transportasi laut tanpa harus mengeluarkan biaya tiket reguler.

Namun, untuk saat ini jadwal pendaftaran dan proses verifikasi tiket kapal gratis belum diumumkan secara resmi.

Kemenhub masih menunggu mekanisme pelaksanaan dari operator yang ditunjuk untuk menjalankan program tersebut.

Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru melakukan pendaftaran melalui pihak yang belum jelas.

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Tunggu pengumuman resmi mengenai operator, rute yang mendapatkan kuota, persyaratan, serta tata cara memperoleh tiket gratis.

4. Posko Angkutan Laut Nataru Beroperasi 18 Desember 2026 Untuk mendukung kelancaran perjalanan selama libur akhir tahun, seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan membentuk posko penyelenggaraan angkutan perairan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Posko tersebut dijadwalkan beroperasi mulai 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027 di masing-masing wilayah kerja.

Keberadaan posko ditujukan untuk mengoptimalkan pemantauan dan pengendalian operasional angkutan laut maupun penyeberangan.

Dengan begitu, potensi kepadatan penumpang dan kendaraan di pelabuhan dapat diantisipasi lebih awal.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Heru Santoso mengatakan, pengawasan operasional juga mencakup pemeriksaan kelaiklautan kapal dan kesiapan fasilitas pelabuhan.

"Kesiapan operasional harus didukung oleh pengawasan terhadap kelaiklautan kapal, kesiapan fasilitas pelabuhan, serta koordinasi dengan BMKG dan Basarnas dalam mengantisipasi potensi cuaca ekstrem maupun kondisi darurat di perairan," ujar Heru.

Koordinasi dengan BMKG dan Basarnas menjadi penting mengingat perjalanan laut sangat dipengaruhi kondisi cuaca.

Gelombang tinggi, angin kencang, maupun hujan lebat dapat memengaruhi jadwal dan keselamatan pelayaran.

5. Lonjakan Penumpang Kapal Laut di Libur Akhir Tahun Kesiapan angkutan laut dan penyeberangan bukan tanpa alasan. Evaluasi penyelenggaraan Nataru sebelumnya menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi perairan.

Pada periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026, jumlah penumpang angkutan laut tercatat mencapai 2,5 juta orang.

Sementara itu, angkutan penyeberangan mencatat 20.415 perjalanan atau trip dengan jumlah penumpang sekitar 3,14 juta orang.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya peran transportasi laut dan penyeberangan dalam mendukung perjalanan masyarakat selama libur panjang, khususnya di wilayah kepulauan.

Kondisi ini menjadi perhatian Kemenhub dalam menyiapkan armada dan fasilitas pelabuhan untuk menghadapi Nataru 2026/2027.

Samsuddin mengatakan, antisipasi kepadatan akan difokuskan pada sejumlah titik yang berpotensi mengalami peningkatan jumlah penumpang maupun kendaraan, terutama lintasan penyeberangan dengan intensitas perjalanan tinggi.

"Langkah antisipasi juga diarahkan pada sejumlah titik yang berpotensi mengalami peningkatan kepadatan penumpang maupun kendaraan, khususnya pada lintasan penyeberangan dengan intensitas perjalanan tinggi," tutur Samsuddin.

Heru menambahkan, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar potensi risiko selama penyelenggaraan angkutan Nataru bisa diketahui dan ditangani dengan cepat.

"Dengan komitmen, koordinasi, dan integritas seluruh stakeholder, kita ingin memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan selama Natal dan Tahun Baru dengan aman, selamat, tertib, dan nyaman," kata Heru.

Bagi masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kapal laut saat libur Natal dan Tahun Baru, sebaiknya mulai menyusun jadwal perjalanan sejak sekarang.