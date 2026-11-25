JawaPos.com - Perjalanan dari Medan menuju Tebing Tinggi, Sumatera Utara, bisa menjadi pilihan wisata singkat yang ramah di kantong dengan menggunakan kereta api. Melalui KA Siantar Ekspres, penumpang cukup membayar Rp 22.000 untuk sekali perjalanan dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 54 menit atau hampir dua jam.

Kereta api lokal bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO) ini melayani perjalanan dari Stasiun Medan menuju Stasiun Pematangsiantar dengan melewati sejumlah stasiun, termasuk Tebing Tinggi.

Selain menawarkan tarif terjangkau, perjalanan menggunakan kereta ini juga memberikan kesempatan bagi penumpang menikmati pemandangan kawasan perkotaan hingga hamparan persawahan di Sumatera Utara.

Bagi wisatawan yang ingin menjelajahi kota-kota di Sumatera Utara tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi besar, KA Siantar Ekspres bisa menjadi alternatif menarik. Apalagi, Tebing Tinggi memiliki sejumlah destinasi yang dapat dikunjungi, mulai dari bangunan bersejarah, masjid ikonik, taman kota, hingga wisata bernuansa pedesaan.

Jadwal KA Siantar Ekspres Medan-Tebing Tinggi

Di pantau JawaPos.com di aplikasi pemesanan tiket online, KA Siantar Ekspres menyediakan dua pilihan jadwal keberangkatan harian dari Stasiun Medan menuju Tebing Tinggi. Kereta berangkat pada siang dan malam hari sehingga penumpang bisa menyesuaikan waktu perjalanan dengan agenda masing-masing.

Jadwal keberangkatan yang tersedia yakni pukul 11.45 WIB dan 20.30 WIB. Dengan durasi perjalanan sekitar 1 jam 54 menit, penumpang dapat tiba di Tebing Tinggi tanpa harus menghabiskan terlalu banyak waktu di perjalanan.

Meski demikian, calon penumpang sebaiknya memeriksa kembali jadwal melalui kanal resmi KAI sebelum berangkat. Jadwal perjalanan kereta dapat mengalami perubahan sesuai kebijakan operasional.

Harga Tiket KA Siantar Ekspres Medan-Tebing Tinggi

Salah satu daya tarik perjalanan menggunakan KA Siantar Ekspres adalah harga tiketnya yang relatif murah. Tarif perjalanan dari Medan menuju Tebing Tinggi dipatok Rp 22.000 per penumpang.

Harga tersebut merupakan tarif kereta api ekonomi bersubsidi pemerintah melalui skema PSO. Dengan biaya yang terjangkau, kereta ini tidak hanya menjadi pilihan masyarakat untuk mobilitas sehari-hari, tetapi juga bisa dimanfaatkan wisatawan yang ingin melakukan perjalanan antarkota.

Jika dibandingkan dengan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi, kereta api menawarkan alternatif transportasi yang tidak mengharuskan penumpang memikirkan biaya bahan bakar maupun parkir.

Melewati Sejumlah Stasiun dan Pemandangan Persawahan

Perjalanan KA Siantar Ekspres dari Medan menuju Tebing Tinggi melewati sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Setelah meninggalkan kawasan perkotaan Medan, kereta melintasi daerah yang berada di wilayah Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

Beberapa stasiun yang dilewati antara lain Bandar Khalifah, Batang Kuis, Araskabu, Lubuk Pakam, Perbaungan, dan Rampah sebelum akhirnya tiba di Stasiun Tebing Tinggi.

Sepanjang perjalanan, penumpang dapat melihat perubahan suasana dari kawasan perkotaan menuju wilayah yang lebih terbuka. Hamparan sawah, perkebunan, serta aktivitas masyarakat di sejumlah daerah menjadi pemandangan yang bisa dinikmati dari balik jendela kereta.

Karakter perjalanan seperti ini membuat KA Siantar Ekspres menarik bagi wisatawan yang tidak terburu-buru dan ingin menikmati perjalanan darat dengan suasana berbeda.

Fasilitas KA Siantar Ekspres untuk Penumpang

KA Siantar Ekspres menggunakan rangkaian kelas ekonomi dengan fasilitas yang menunjang perjalanan antarkota. Gerbong dilengkapi pendingin udara atau AC sehingga penumpang dapat menikmati perjalanan dengan lebih nyaman.

Tempat duduk umumnya menggunakan konfigurasi berhadapan dengan susunan 3-2. Selain itu, tersedia toilet, rak bagasi di bagian atas, serta sejumlah fasilitas pendukung seperti stop kontak dan meja kecil pada rangkaian tertentu.

Namun, calon penumpang perlu memperhatikan kondisi okupansi kereta. Sebagai kereta lokal yang banyak digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari, tingkat keterisian penumpang bisa cukup tinggi, terutama pada jam sibuk maupun akhir pekan.

Karena itu, datang lebih awal ke stasiun menjadi langkah yang bisa dilakukan agar proses pemeriksaan tiket dan boarding berjalan lebih leluasa. Penumpang yang membawa barang bawaan juga sebaiknya mempertimbangkan ukuran bagasi agar tidak mengganggu kenyamanan selama perjalanan.

Rekomendasi Wisata di Tebing Tinggi yang Bisa Dikunjungi

Setelah tiba di Stasiun Tebing Tinggi, wisatawan bisa melanjutkan perjalanan untuk mengenal sejumlah destinasi di kota ini. Tebing Tinggi tidak hanya dikenal sebagai salah satu kota penghubung di Sumatera Utara, tetapi juga memiliki potensi wisata sejarah, religi, ruang terbuka hijau, dan kuliner lokal.

Berikut beberapa tempat yang bisa masuk dalam rencana perjalanan.

1. Istana Negeri Padang

Istana Negeri Padang menjadi salah satu destinasi yang menarik bagi wisatawan yang ingin mengenal sejarah lokal Tebing Tinggi.

Bangunan bersejarah ini berkaitan dengan keberadaan Kesultanan Padang yang memiliki peran dalam perjalanan sejarah kawasan tersebut. Keberadaan situs ini menjadi pengingat bahwa Tebing Tinggi memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang cukup panjang.

Wisatawan yang berkunjung dapat mengenal lebih jauh jejak sejarah masyarakat setempat sekaligus melihat salah satu peninggalan masa lalu di kota tersebut.

2. Masjid Raya Nur Addin

Bagi wisatawan yang tertarik dengan wisata religi, Masjid Raya Nur Addin bisa menjadi salah satu tujuan kunjungan.

Masjid ini merupakan salah satu bangunan keagamaan yang dikenal masyarakat Tebing Tinggi. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, keberadaan masjid juga menjadi bagian dari identitas kota.

Lokasinya yang berada di kawasan perkotaan membuat wisatawan dapat memasukkannya dalam perjalanan menjelajahi pusat Kota Tebing Tinggi.

3. Museum Kota Tebing Tinggi

Wisata sejarah lainnya yang bisa dipertimbangkan adalah Museum Kota Tebing Tinggi.

Museum menjadi tempat yang tepat untuk mengenal perkembangan kota, sejarah masyarakat, serta berbagai peninggalan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya setempat.

Destinasi ini cocok bagi wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman berbeda dari sekadar mengunjungi tempat rekreasi. Melalui koleksi dan informasi sejarah, pengunjung dapat memahami bagaimana Tebing Tinggi berkembang hingga menjadi kota seperti sekarang.

4. Taman Kota Tebing Tinggi dan Lapangan Sri Mersing

Jika ingin menikmati suasana kota dengan aktivitas yang lebih santai, Taman Kota Tebing Tinggi dan Lapangan Sri Mersing bisa menjadi pilihan.

Ruang terbuka ini dapat dimanfaatkan untuk berjalan-jalan, duduk bersantai, atau sekadar menikmati suasana lingkungan perkotaan.

Kawasan taman dan lapangan juga menjadi tempat berkumpul masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Wisatawan yang melakukan perjalanan singkat bisa menjadikannya sebagai tempat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kuliner.

5. Kampung Bajenis

Wisatawan yang ingin menikmati suasana berbeda dari pusat kota dapat mempertimbangkan Kampung Bajenis.

Kawasan ini menawarkan nuansa pedesaan dengan lingkungan persawahan dan aktivitas pertanian masyarakat. Pemandangan alam yang lebih terbuka memberikan pengalaman tersendiri bagi pengunjung yang ingin melepas penat dari rutinitas perkotaan.

Selain menikmati suasana persawahan, wisatawan juga bisa mengenal kehidupan masyarakat setempat serta potensi hasil pertanian dan perkebunan di kawasan tersebut.

6. Waterpark Gundaling

Bagi wisatawan yang bepergian bersama keluarga, Waterpark Gundaling dapat menjadi alternatif rekreasi.

Tempat wisata air ini menawarkan pilihan aktivitas yang berbeda dari wisata sejarah maupun ruang terbuka hijau. Pengunjung dapat menghabiskan waktu bersama keluarga dengan menikmati wahana permainan air.

Destinasi seperti ini cocok dimasukkan dalam agenda perjalanan apabila wisatawan memiliki waktu lebih panjang selama berada di Tebing Tinggi.

7. Danau Laut Tador dan Arung Jeram Bah Bolon

Jika memiliki waktu lebih banyak, wisatawan juga bisa memperluas perjalanan ke sejumlah destinasi alam di sekitar Tebing Tinggi.

Dua pilihan yang dapat dipertimbangkan adalah Danau Laut Tador di Kabupaten Batu Bara dan kawasan arung jeram Sungai Bah Bolon di Serdang Bedagai.

Danau Laut Tador menawarkan suasana wisata alam dengan pemandangan perairan, sedangkan Sungai Bah Bolon dikenal sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi aktivitas arung jeram.

Keduanya berada di luar wilayah administratif Kota Tebing Tinggi sehingga wisatawan perlu menyiapkan transportasi lanjutan dan memperhitungkan waktu perjalanan.

Tips Naik KA Siantar Ekspres untuk Wisata ke Tebing Tinggi

Agar perjalanan dari Medan menuju Tebing Tinggi berjalan lancar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan calon penumpang.

Pertama, pesan tiket melalui kanal resmi KAI dan pastikan jadwal keberangkatan sesuai dengan rencana perjalanan. Jangan hanya mengandalkan jadwal lama karena perjalanan kereta dapat mengalami penyesuaian.

Kedua, datang lebih awal ke Stasiun Medan. KA Siantar Ekspres merupakan kereta lokal yang juga digunakan masyarakat untuk mobilitas harian. Pada waktu tertentu, kondisi kereta bisa cukup ramai.

Ketiga, sesuaikan barang bawaan dengan kebutuhan perjalanan. Jika hanya melakukan wisata sehari, membawa tas kecil akan lebih praktis dibandingkan membawa koper berukuran besar.

Terakhir, siapkan transportasi lanjutan dari Stasiun Tebing Tinggi menuju destinasi wisata. Tidak semua tempat wisata berada dalam jarak berjalan kaki dari stasiun sehingga wisatawan perlu memperhitungkan waktu dan biaya perjalanan tambahan.