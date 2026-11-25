JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta menuju Ambon, Maluku, bisa ditempuh menggunakan pesawat tanpa transit dengan waktu tempuh sekitar 3 jam 35 menit hingga 3 jam 40 menit.

Sejumlah maskapai melayani rute langsung ini, mulai Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, hingga Batik Air, dengan pilihan harga tiket dan fasilitas bagasi yang berbeda.

Bagi calon penumpang yang ingin bepergian ke Ambon, penerbangan nonstop bisa menjadi pilihan untuk menghemat waktu perjalanan.

Penumpang tidak perlu berganti pesawat di kota lain sehingga perjalanan terasa lebih praktis, terutama bagi mereka yang membawa banyak barang atau bepergian untuk urusan pekerjaan.

Berdasarkan data pencarian penerbangan pada akhir November 2026 yang dicek JawaPos.com, jadwal penerbangan langsung Jakarta (CGK) menuju Ambon (AMQ) yang masih tersedia pada pengujung bulan ini tercatat pada 27 November.

Ada empat maskapai yang bisa menjadi pilihan. Perbedaan harga tiket, jam keberangkatan, durasi perjalanan, serta jatah bagasi perlu diperhatikan sebelum memesan tiket.

1. Citilink, Tiket Langsung Mulai Rp 2,2 Jutaan Citilink menjadi salah satu pilihan penerbangan langsung Jakarta-Ambon dengan harga relatif terjangkau berdasarkan data pencarian tersebut.

Maskapai ini menawarkan jadwal keberangkatan pukul 01.40 WIB dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan tiba di Bandara Internasional Pattimura Ambon pukul 07.15 WIT.

Dengan memperhitungkan perbedaan zona waktu, durasi penerbangannya sekitar 3 jam 35 menit.

Harga tiket yang tercantum sebesar Rp 2.256.645. Penumpang juga mendapatkan fasilitas bagasi tercatat sebesar 15 kilogram sesuai informasi pada hasil pencarian.

Jadwal penerbangan dini hari ini bisa menjadi alternatif bagi penumpang yang ingin tiba di Ambon pada pagi hari.

Namun, calon penumpang perlu memperhitungkan waktu keberangkatan menuju bandara agar tidak terlambat melakukan proses check-in.

2. Lion Air, Alternatif Penerbangan Dini Hari Lion Air juga melayani penerbangan langsung dari Jakarta menuju Ambon dengan waktu tempuh sekitar 3 jam 35 menit.

Dalam data pencarian, pesawat dijadwalkan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 00.50 WIB dan tiba di Bandara Pattimura pukul 06.25 WIT.

Harga tiket yang ditawarkan tercatat Rp 2.257.900. Sementara itu, fasilitas bagasi tercatat yang tertera mencapai 10 kilogram.

Dari sisi harga, tarif Lion Air hanya terpaut sedikit dari Citilink. Namun, terdapat perbedaan jatah bagasi yang perlu diperhitungkan, terutama bagi penumpang yang membawa koper berukuran besar.

Keberangkatan menjelang tengah malam juga membuat penumpang perlu mengatur waktu istirahat sebelum perjalanan.

Sebaiknya tiba lebih awal di bandara untuk menghindari terburu-buru saat pemeriksaan dokumen dan bagasi.

3. Batik Air, Bagasi 20 Kilogram dengan Jadwal Tengah Malam Batik Air menawarkan penerbangan langsung Jakarta-Ambon dengan jadwal keberangkatan pukul 00.25 WIB.

Pesawat dijadwalkan tiba di Ambon pukul 06.00 WIT. Durasi penerbangannya sekitar 3 jam 35 menit.

Berdasarkan data pencarian, harga tiket Batik Air tercatat Rp 2.655.700. Maskapai ini menyediakan fasilitas bagasi tercatat sebesar 20 kilogram sesuai informasi yang ditampilkan.

Dengan jatah bagasi tersebut, Batik Air bisa dipertimbangkan oleh penumpang yang membawa barang lebih banyak.

Selisih harga tiket dengan Citilink dan Lion Air perlu dibandingkan dengan kebutuhan bagasi masing-masing penumpang.

Sebelum memesan, calon penumpang juga sebaiknya memeriksa kembali fasilitas yang termasuk dalam tarif tiket, termasuk ketentuan bagasi kabin, bagasi tercatat, serta fasilitas selama penerbangan.

4. Garuda Indonesia, Pilihan Penerbangan Pagi Bagi penumpang yang kurang nyaman bepergian pada tengah malam, Garuda Indonesia menawarkan alternatif jadwal keberangkatan pagi.

Dalam data pencarian, pesawat dijadwalkan lepas landas dari Jakarta pukul 09.40 WIB dan tiba di Ambon pukul 15.20 WIT.

Waktu tempuh penerbangannya sekitar 3 jam 40 menit, sedikit lebih lama dibandingkan tiga pilihan maskapai lainnya.

Harga tiket Garuda Indonesia tercatat Rp 3.159.300. Adapun fasilitas bagasi tercatat yang ditampilkan mencapai 23 kilogram.

Jadwal pagi memberikan keleluasaan bagi penumpang untuk mempersiapkan perjalanan tanpa harus berangkat ke bandara pada tengah malam.

Penumpang juga bisa menyesuaikan waktu keberangkatan dengan agenda setelah tiba di Ambon.

Dengan harga yang lebih tinggi, calon penumpang tetap perlu membandingkan keseluruhan fasilitas dan ketentuan tiket sebelum menentukan pilihan.

Berapa Lama Penerbangan Langsung Jakarta-Ambon? Penerbangan langsung Jakarta-Ambon membutuhkan waktu sekitar 3 jam 35 menit hingga 3 jam 40 menit.

Rute ini melintasi wilayah Indonesia dari bagian barat menuju kawasan timur. Jarak geografis yang cukup jauh membuat perjalanan terasa lebih panjang dibandingkan penerbangan domestik yang lebih ramai seperti Jakarta-Surabaya atau Jakarta-Bali.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perbedaan zona waktu. Jakarta menggunakan Waktu Indonesia Barat (WIB), sedangkan Ambon menggunakan Waktu Indonesia Timur (WIT).

Ambon memiliki waktu dua jam lebih cepat dibandingkan Jakarta. Artinya, jika pesawat berangkat pukul 01.00 WIB dan menempuh perjalanan sekitar 3 jam 35 menit, waktu kedatangan menurut jam lokal Ambon sekitar 06.35 WIT.

Perbedaan waktu ini penting diperhatikan ketika penumpang mengatur jadwal penjemputan, transportasi lanjutan, maupun agenda setelah tiba di bandara.

Selain memilih maskapai dan membandingkan harga tiket, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan sebelum melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Ambon.

Perjalanan menuju Ambon melintasi wilayah perairan dan kepulauan Indonesia bagian timur. Kondisi cuaca bisa berbeda-beda selama penerbangan.

Ketika cuaca cerah, penumpang berkesempatan menikmati pemandangan awan dan hamparan laut dari jendela pesawat.

Namun, kondisi angin, hujan, kabut, maupun asap dapat memengaruhi operasional penerbangan.

Bandara Pattimura juga dapat mengalami penyesuaian operasional apabila jarak pandang atau kondisi cuaca tidak memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan.

Dalam kondisi tertentu, pesawat mungkin perlu melakukan holding atau berputar di udara sebelum mendapatkan izin mendarat.

Keterlambatan maupun perubahan jadwal juga bisa terjadi apabila kondisi belum memungkinkan.

Karena itu, penumpang sebaiknya tidak membuat agenda lanjutan terlalu mepet dengan perkiraan waktu kedatangan.

Perlu dicatat juga, setiap maskapai memiliki ketentuan bagasi yang berbeda-beda. Dalam data pencarian, Citilink menawarkan bagasi 15 kilogram, Lion Air 10 kilogram, Batik Air 20 kilogram, dan Garuda Indonesia 23 kilogram.

Perbedaan ini penting bagi penumpang yang bepergian dalam waktu lama, membawa perlengkapan pekerjaan, atau membawa oleh-oleh.

Jangan hanya membandingkan harga tiket. Periksa juga apakah tarif yang dipilih sudah mencakup bagasi tercatat dan berapa batas berat yang diperbolehkan.

Ambon, Gerbang Wisata Bahari Maluku Ambon menjadi salah satu pintu masuk utama bagi wisatawan yang ingin menjelajahi Kepulauan Maluku.

Kota ini tidak hanya menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga menawarkan beragam destinasi wisata alam dan bahari.

Setelah tiba di Bandara Pattimura, wisatawan bisa melanjutkan perjalanan menuju sejumlah kawasan wisata di Pulau Ambon.

Pantai Natsepa, Pantai Liang, dan kawasan Pintu Kota menjadi beberapa destinasi yang kerap dikunjungi wisatawan.

Selain wisata pantai, Ambon juga dikenal dengan kekayaan kuliner dan budaya musiknya. Pengunjung bisa menikmati hidangan khas Maluku, termasuk ikan kuah kuning dan papeda.

Bagi wisatawan yang ingin menjelajahi wilayah Maluku lebih jauh, Ambon juga bisa menjadi titik awal perjalanan menuju pulau-pulau lain dengan transportasi laut.

Dengan pilihan penerbangan langsung dari Jakarta, perjalanan menuju Ambon dapat dilakukan tanpa harus transit di kota lain.