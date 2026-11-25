JawaPos.com - Menjelang libur akhir tahun, berburu tiket pesawat murah menjadi salah satu cara untuk menekan biaya perjalanan, terutama bagi wisatawan yang berencana berlibur ke luar negeri.

Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan promo penerbangan lebih awal, sekaligus memilih jadwal keberangkatan di luar periode ramai wisatawan.

Vietnam sendiri bisa menjadi salah satu pilihan destinasi untuk liburan berikutnya. Negara di Asia Tenggara ini menawarkan beragam pengalaman wisata, mulai dari menjelajahi kota bersejarah, menikmati kuliner khas, hingga mengunjungi kawasan alam dengan pemandangan menarik.

Bagi yang ingin merencanakan perjalanan ke Vietnam pada awal 2027, ada beberapa cara untuk mendapatkan tiket dengan harga lebih terjangkau. Berikut tips yang bisa diperhatikan sebelum memesan penerbangan.

1. Manfaatkan Promo Tiket Pesawat

Salah satu kesempatan mendapatkan tiket murah adalah memanfaatkan program diskon yang biasanya digelar menjelang akhir November. Momentum Black Friday, misalnya, bisa menjadi waktu yang tepat untuk mencari penawaran penerbangan internasional.

Namun, jangan hanya terpaku pada harga tiket yang terlihat murah. Periksa kembali pajak, biaya tambahan, bagasi, serta ketentuan perubahan jadwal sebelum menyelesaikan pembayaran.

Wisatawan juga perlu memperhatikan periode perjalanan yang masuk dalam program promo. Sebab, harga khusus biasanya hanya berlaku untuk tanggal keberangkatan tertentu dan tidak mencakup seluruh musim liburan.

2. Pesan Tiket Lebih Awal untuk Liburan Awal Tahun

Memesan tiket jauh-jauh hari menjadi salah satu strategi untuk mendapatkan lebih banyak pilihan jadwal dan harga.

Jika berencana berlibur pada Januari atau Februari 2027, wisatawan bisa mulai membandingkan harga penerbangan sejak November 2026.

Dengan begitu, masih ada waktu untuk menyesuaikan tanggal keberangkatan dengan anggaran yang tersedia.

Hindari kebiasaan memesan tiket terlalu dekat dengan tanggal keberangkatan, terutama ketika bertepatan dengan musim liburan atau periode permintaan penerbangan tinggi.

3. Fleksibel Memilih Tanggal Keberangkatan

Tanggal keberangkatan turut menentukan besarnya biaya perjalanan. Penerbangan pada akhir pekan, menjelang hari libur nasional, atau saat musim liburan sekolah umumnya memiliki permintaan lebih tinggi.

Karena itu, wisatawan sebaiknya membandingkan harga untuk beberapa tanggal berbeda. Jika memungkinkan, pilih keberangkatan pada hari kerja dan hindari tanggal yang berdekatan dengan puncak liburan.

Fleksibilitas ini juga berguna ketika memanfaatkan promo tiket pesawat. Terkadang, harga paling murah justru tersedia pada tanggal yang tidak masuk dalam rencana awal perjalanan.

4. Bandingkan Harga Tiket dari Beberapa Rute

Jangan terburu-buru memilih penerbangan hanya karena menemukan harga murah. Periksa pula pilihan rute, bandara keberangkatan, dan kota tujuan.

Vietnam memiliki sejumlah kota yang menarik untuk dikunjungi, seperti Hanoi, Ho Chi Minh City, dan Da Nang. Ketiganya menawarkan karakter wisata yang berbeda.

Hanoi cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana kota tua dan wisata sejarah. Sementara itu, Ho Chi Minh City menawarkan kehidupan perkotaan yang dinamis dengan beragam pilihan kuliner dan pusat belanja.

Adapun Da Nang bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati pantai, wisata alam, serta menjelajahi kawasan budaya di sekitarnya.

Memilih kota tujuan berdasarkan rencana perjalanan juga bisa membantu menghemat biaya transportasi selama berada di Vietnam.

5. Hitung Biaya Tambahan Sebelum Membeli Tiket

Tiket murah belum tentu membuat keseluruhan perjalanan menjadi lebih hemat. Wisatawan perlu menghitung biaya tambahan yang mungkin muncul selama penerbangan.

Beberapa hal yang perlu diperiksa antara lain ketentuan bagasi, pemilihan kursi, makanan selama penerbangan, hingga biaya perubahan jadwal.

Jika bepergian hanya untuk beberapa hari, membawa barang secukupnya bisa menjadi pilihan agar tidak perlu mengeluarkan biaya bagasi tambahan.

Selain itu, pastikan waktu kedatangan dan keberangkatan sesuai dengan rencana perjalanan.

Jangan sampai tiket murah justru membuat wisatawan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk transportasi atau penginapan akibat jadwal yang kurang sesuai.

6. Susun Rencana Perjalanan Sebelum Berburu Tiket

Menentukan destinasi dan durasi liburan sebelum membeli tiket juga penting. Dengan rencana yang jelas, wisatawan bisa memperkirakan kebutuhan anggaran secara keseluruhan.

Misalnya, perjalanan ke Hanoi dapat dikombinasikan dengan kunjungan ke Ha Long Bay. Sementara itu, wisatawan yang memilih Da Nang bisa menyempatkan diri mengunjungi Hoi An yang dikenal dengan kawasan kota tuanya.

Jika ingin menjelajahi lebih dari satu kota, perhitungkan pula biaya dan waktu perjalanan antarkota. Jangan sampai penghematan dari tiket pesawat justru habis untuk transportasi selama berada di negara tujuan.

Promo Tiket Murah ke Vietnam Berlaku hingga 27 November 2026 Salah satu penawaran yang bisa dimanfaatkan wisatawan menjelang akhir November datang dari maskapai asal Vietnam, Vietjet.

Melalui program Black Friday selama tiga hari, maskapai tersebut menawarkan tiket kelas Eco mulai Rp 0, belum termasuk pajak dan biaya tambahan.

Promo berlaku untuk penerbangan langsung rute Indonesia-Vietnam dengan periode perjalanan 4 Januari hingga 31 Mei 2027, mengikuti tanggal pengecualian yang ditetapkan.

Selain kelas Eco, tersedia diskon 10 persen untuk tiket kelas Deluxe penerbangan internasional, termasuk seluruh rute Indonesia-Vietnam. Sementara itu, penerbangan domestik Vietnam mendapatkan diskon 20 persen menggunakan kode redeem tertentu.

Wisatawan Indonesia dapat memilih penerbangan langsung dari Jakarta dan Bali menuju Hanoi serta Ho Chi Minh City. Vietjet juga dijadwalkan membuka rute Jakarta-Da Nang mulai 20 Desember 2026 dengan frekuensi empat kali penerbangan pulang-pergi setiap minggu.

Dengan pilihan rute tersebut, wisatawan memiliki alternatif untuk menyusun perjalanan ke sejumlah kota di Vietnam.