JawaPos.com – Menikmati camilan manis atau gurih sambil bersantai menjadi salah satu kegiatan yang menyenangkan saat berada di Bandung.

Kota Kembang ini memang tidak pernah kehabisan pilihan kuliner, termasuk aneka jajanan sederhana yang selalu berhasil menggugah selera.

Salah satu cemilan yang banyak digemari orang dari semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa adalah roti bakar.

Makanan berbahan dasar roti ini memiliki banyak variasi isian, mulai dari cokelat, keju, hingga berbagai topping kekinian yang membuat cemilan semakin nikmat.

Di Bandung, ada beberapa tempat makan yang menawarkan roti bakar dengan cita rasa dan ciri khas masing-masing. Mulai dari roti bakar dengan isian melimpah hingga kreasi topping yang unik.

Bagi pecinta kuliner yang sedang mencari roti bakar enak di Bandung, berikut rekomendasi tiga tempat makan roti bakar di Bandung yang enak dengan isian melimpah.

1. Roti Bakar Panjo

Roti Bakar Panjo menjadi salah satu tempat kuliner di Bandung yang menawarkan sajian roti bakar dengan berbagai pilihan rasa, mulai dari manis hingga gurih.

Tempat ini memiliki tekstur roti yang tebal, lembut, dan menyerupai bolu. Salah satu daya tariknya adalah pilihan topping yang cukup beragam.

Dilansir dari akun Instagram @rotibakarpanjo, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti keju, cokelat, cokelat kacang, stoberi, abon mozzarella, tuna, apple cinnamon, dan menu roti bakar lainnya.

Untuk harga roti bakar di Roti Bakar Panjo ini dikenakan harga mulai dari Rp 28 ribu dan tempat ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Terusan Kopo, No. 297, Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

2. Roti Bakar 234 Gang Kote

Roti Bakar 234 Gang Kote merupakan tempat makan legendaris yang sudah ada sejak tahun 1970 dan masih eksis hingga saat ini.

Tempat makan ini dikenal memiliki cara pengolahan roti yang masih tradisional yaitu dengan cara dipanggang langsung menggunakan bara arang, sehingga aroma smoky yang khas dan menggugah selera.

Dilansir dari akun Instagram @rotibakar234gangkote, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti keju kornet, keju atau kacang cokelat, keju atau blueberry, kacang coklat, keju coklat susu, dan variasi roti bakar lainnya.

Untuk harga roti bakar di Roti Bakar 234 Gang Kote dikenakan harga mulai dari Rp 50 ribu dan tempat ini berlokasi di Gg. Kote, Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat.

3. Roti Aneka Sari

Roti Aneka Sari merupakan tempat makan roti bakar yang sudah ada sejak tahun 1967 dan tempat makan ini menawarkan aneka pilihan roti dengan berbagai varian rasa dan isian yang cocok dijadikan camilan maupun oleh-oleh.

Dilansir dari akun Instagram @roti_aneka_sari, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti kacang, cokelat, mentega, strawberry, nanas, tiramisu, kornet sapi, dan menu variasi roti bakar lainnya.

Untuk harga roti bakar di Roti Aneka Sari dikenakan harga mulai dari Rp 25 ribu dan tempat ini berlokasi di Jl. Jamika, No. 9, Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat.

Itu dia informasi mengenai rekomendasi tiga tempat makan roti bakar yang enak di Bandung dan wajib dicoba.