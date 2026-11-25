JawaPos.com – Bandung selalu punya banyak pilihan tempat kuliner menarik yang sayang untuk dilewatkan.

Tidak hanya kawasan Braga atau Dago saja, kawasan Cihapit ini juga menjadi salah satu lokasi yang wajib dikunjungi oleh pecinta makanan.

Kawasan Cihapit ini dikenal memiliki beragam pilihan tempat makan dengan menu yang menggugah selera, mulai dari kuliner tradisional hingga kekinian bisa ditemukan di kawasan ini.

Menariknya, beberapa tempat makan di Cihapit ini menawarkan cita rasa khas yang membuat pengunjung ingin kembali lagi. Bagi yang sedang berencana berkunjung ke Bandung, kawasan Cihapit bisa menjadi pilihan untuk menjelajahi berbagai sajian yang lezat.

Berikut rekomendasi tiga tempat kuliner di Cihapit Bandung yang menarik untuk dicoba.

1. Bakso Bintang Asia

Bakso Bintang Asia merupakan salah satu tempat kuliner menarik yang wajib dikunjungi saat menjelajahi kawasan Cihapit, Bandung.

Tempat ini menawarkan sajian bakso dengan cita rasa gurih dan aroma kaldu yang menggugah selera. Pengunjung bisa memilih bakso halus maupun bakso urat yang disajikan bersama bihun atau kwetiau.

Selain itu, tempat makan ini juga memiliki konseo interior yang sederhana dengan nuansa klasik dan open kitchen atau dapur terbuka. Pengunjung bisa melihat langsung aktivitas memasak dari area makan.

Dilansir dari akun Instagram @baksobintangasia, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti bakso halus polos, bakso urat polos, paket bakso urat, kwetiaw yamin daging cincang, bihun yamin daging cincang, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Bakso Bintang Asia, seperti es cincau organik, es cendol durian, teh pandan dingin, es jeruk songkit, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Bakso Bintang Asia dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribuan dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 5 ribu.

Tempat makan di Bakso Bintang Asia ini berlokasi di Jl. Sabang, No. 63, Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

2. Gang Nikmat

Gang Nikmat merupakan tempat kuliner hidden gem di kawasan Cihapit, Bandung dan tempat ini berada di dalam gang kecil, tetapi memiliki area makan yang cukup luas dan suasana yang nyaman.

Tempat makan di Gang Nikmat ini menawarkan beragam hidangan comfort food khas Indonesia yang dipadukan dengan sentuhan kuliner Asia, khususnya yaitu Jepang. Tempat ini menyediakan menu ayam gulung dan unagi sejak tahun 2018.

Dilansir dari akun Instagram @gg.nikmat, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan, seperti ayam gulung isi telur asin, sop ayam stamina, unagi asap saus gulai, spicy kalian crispy, plecing daun gingseng, gurita bakar xo-mayo, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Gang Nikmat, seperti special tea, es kopi gang, teh tawar, es kunyit asem soda, dan menu minuman lainnya.

Para pengunjung yang mencicipi makanan di Gang Nikmat dikenakan harga berkisar Rp 30 ribuan dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribu.

Tempat makan ini berlokasi di Jl. Cihapit Gang Masjid Istiqamah, No.6, Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

3. Mr. Chew Kopitiam

Berlokasi di Jl. Cakranegara, No.3, RT.06/RW.01, Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Mr. Chew Kopitiam ini merupakan tempat kuliner di kawasan Cihapit yang menawarkan aneka hidangan bergaya kopitiam dengan perpaduan cita rasa Chinese – Malay.

Tempat makan ini cocok dikunjungi untuk menikmati sarapan maupun makan siang santai bersama dengan teman dan keluarga. Tak hanya menu makanan lezat, tempat makan ini juga memiliki suasana yang nyaman dan hangat.

Dilansir dari akun Instagram @mrchewkopitiam, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti kaya butter bun, telur keju bun, pandan kaya butter toast, mie ayam jamur, mee pok, bihun kari ayam, mie rica pangsit asin, kway teow goreng telur, nasi siram jagung manis, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Mr. Chew Kopitiam, seperti es jeruk medan, es jeruk kunyit, es cincau gulen, liang teh, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Mr. Chew Kopitiam dikenakan harga mulai dari Rp 12 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 8 ribu.

Itu dia informasi mengenai rekomendasi tiga tempat makan di Cihapit Bandung yang enak dan wajib dicoba.