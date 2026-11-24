JawaPos.com - Wisatawan yang merencanakan liburan ke Gunung Bromo pada pengujung 2026 dan awal 2027 wajib mengatur ulang jadwal perjalanan.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) bakal menutup total aktivitas wisata di kawasan Kaldera Tengger pada 8-9 Desember 2026 serta 6-7 Januari 2027.

Kebijakan penutupan sementara ini diberlakukan guna menghormati kekhidmatan ritual adat masyarakat Tengger, yakni Megeng atau Pati Geni Wulan Kapitu, sesuai Surat Pengumuman Nomor PG.33/T.8/BIDTEK/HMS.01.07/B/11/2026 yang menindaklanjuti Surat Edaran Paruman Dukun Pandita Kawasan Tengger.

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Kepala Balai Besar TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha menjelaskan, penutupan dimulai pada sore hari menjelang puncak ritual hingga tengah malam keesokan harinya.

"Penutupan pada 8 Desember dilakukan pukul 17.00 WIB sampai 23.59 WIB pada 9 Desember 2026, lalu juga pada 6 Januari pukul 17.00 WIB sampai 23.59 WIB pada 7 Januari 2027," ujar Rudijanta dalam keterangan resminya, Selasa (24/11).

Selama periode Megeng Wulan Kapitu berlangsung, seluruh akses kendaraan bermotor dilarang keras melintas di kawasan Kaldera Tengger, kecuali kendaraan yang bersifat darurat.

Aktivitas wisata baru dibuka kembali pada 10 Desember 2026 pukul 00.01 WIB serta 8 Januari 2027 pukul 00.01 WIB.

Seiring penutupan tersebut, BB TNBTS juga membatasi titik akhir perjalanan wisatawan dari empat pintu masuk utama. Dari Pasuruan, pengunjung hanya diperbolehkan melintas hingga Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari.

Kemudian dari Malang dan Lumajang, pengendara hanya diizinkan melintas sampai wilayah Jemplang di Kabupaten Malang. Adapun dari Probolinggo, batas akhir perjalanan hanya sampai Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura.

Kendati kawasan Kaldera Tengger ditutup total, wisatawan yang sudah telanjur berada di sekitar kawasan taman nasional tetap memiliki alternatif destinasi liburan.

BB TNBTS memastikan objek wisata Ranu Regulo tetap beroperasi normal dan dapat diakses melalui jalur Malang maupun Lumajang.