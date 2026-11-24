JawaPos.com – Jadwal libur Desember 2026 perlu diketahui masyarakat yang mulai merencanakan perjalanan akhir tahun, mudik, maupun kegiatan bersama keluarga. Sepanjang bulan terakhir tahun ini, terdapat satu hari cuti bersama dan satu hari libur nasional untuk perayaan Natal. Selain itu, masyarakat juga bisa menikmati empat kali libur akhir pekan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, cuti bersama Natal ditetapkan pada Kamis, 24 Desember 2026. Sementara itu, Jumat, 25 Desember 2026, menjadi hari libur nasional untuk memperingati Kelahiran Yesus Kristus.

Kedua tanggal tersebut menjadi satu-satunya jadwal cuti bersama dan libur nasional pada Desember 2026. Artinya, masyarakat tidak memiliki tambahan tanggal merah lainnya di luar perayaan Natal.

Meski begitu, kalender Desember 2026 tetap menyediakan sejumlah kesempatan untuk beristirahat. Bulan ini dimulai pada Selasa, 1 Desember, dan berakhir pada Kamis, 31 Desember 2026.

Bagi pekerja dengan sistem libur dua hari setiap pekan, Sabtu dan Minggu juga bisa dimanfaatkan untuk menyusun agenda akhir tahun.

Berikut rincian jadwal libur Desember 2026:

1. Cuti Bersama Desember 2026

- Kamis, 24 Desember 2026: Cuti bersama Natal.

2. Libur Nasional Desember 2026

- Jumat, 25 Desember 2026: Kelahiran Yesus Kristus (Natal).

3. Jadwal Libur Akhir Pekan Desember 2026

- Sabtu-Minggu, 5-6 Desember 2026.

- Sabtu-Minggu, 12-13 Desember 2026.

- Sabtu-Minggu, 19-20 Desember 2026.

- Sabtu-Minggu, 26-27 Desember 2026.

Kesempatan Menyusun Liburan Akhir Tahun

Salah satu periode yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur adalah pekan terakhir Desember 2026. Sebab, cuti bersama dan libur nasional Natal berdekatan dengan akhir pekan.

Dengan demikian, masyarakat berkesempatan menikmati libur selama empat hari berturut-turut, mulai Kamis, 24 Desember hingga Minggu, 27 Desember 2026.

Bagi pekerja yang ingin bepergian, periode tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengatur perjalanan tanpa harus mengambil tambahan cuti tahunan.

Namun, masyarakat tetap perlu memperhatikan kebijakan libur di tempat kerja masing-masing. Sebab, ketentuan operasional dan jadwal libur pekerja dapat berbeda, terutama bagi sektor pelayanan publik, transportasi, perdagangan, dan industri yang tetap beroperasi selama libur Natal.