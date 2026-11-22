JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta menuju Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, membutuhkan kombinasi transportasi udara dan laut. Wisatawan harus terbang lebih dulu ke Ternate sebelum melanjutkan perjalanan menyeberangi laut menuju Jailolo menggunakan speedboat atau kapal feri.

Rute tersebut menjadi pilihan paling praktis karena Jailolo belum memiliki bandara komersial yang melayani penerbangan reguler dari Jakarta. Sementara itu, Bandara Sultan Babullah di Ternate menjadi salah satu pintu masuk utama bagi wisatawan yang ingin menjelajahi wilayah Maluku Utara.

Meski harus berganti moda transportasi, perjalanan ini relatif mudah direncanakan. Wisatawan hanya perlu mengatur jadwal penerbangan agar memiliki cukup waktu untuk melanjutkan perjalanan laut setelah tiba di Ternate.

Terbang dari Jakarta ke Ternate, Perjalanan Sekitar 4 Jam

Tahap pertama perjalanan adalah terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK), Tangerang, menuju Bandara Sultan Babullah (TTE), Ternate.

Penerbangan langsung dari Jakarta ke Ternate membutuhkan waktu sekitar 3 jam 40 menit. Sejumlah maskapai yang dapat menjadi pilihan untuk rute ini antara lain Garuda Indonesia, Batik Air, Lion Air, dan Sriwijaya Air. Namun, ketersediaan penerbangan langsung maupun transit perlu disesuaikan dengan jadwal masing-masing maskapai.

Batik Air dan Garuda Indonesia melayani penerbangan langsung pada jadwal tertentu. Sementara itu, penerbangan dengan maskapai lain bisa memerlukan transit, salah satunya melalui Makassar.

Dari sisi biaya, wisatawan perlu menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk tiket pesawat. Harga penerbangan Jakarta-Ternate dapat berubah mengikuti tanggal keberangkatan, maskapai, ketersediaan kursi, dan waktu pemesanan.

Sebagai gambaran, tiket sekali jalan bisa berada di kisaran Rp 3 juta hingga Rp 4 jutaan. Karena itu, calon penumpang sebaiknya membandingkan harga dan jadwal melalui aplikasi pemesanan tiket sebelum menentukan keberangkatan.

Perlu diperhatikan pula perbedaan waktu kedua wilayah. Jakarta menggunakan Waktu Indonesia Barat (WIB), sedangkan Ternate menggunakan Waktu Indonesia Timur (WIT), yang lebih cepat dua jam.

Dari Ternate ke Jailolo, Lanjut Menyeberang Laut

Setibanya di Bandara Sultan Babullah, perjalanan belum selesai. Wisatawan harus menuju pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan laut ke Jailolo.

Ada dua pilihan transportasi yang bisa digunakan, yakni speedboat dan kapal feri. Keduanya memiliki perbedaan dari sisi durasi, kenyamanan, serta biaya perjalanan.

Speedboat menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menghemat waktu. Perjalanan laut dari Ternate menuju Jailolo diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 45 menit, bergantung pada kondisi cuaca dan operasional kapal.

Sementara itu, kapal feri membutuhkan waktu lebih lama, sekitar dua jam. Moda transportasi ini bisa menjadi alternatif bagi penumpang yang membawa barang lebih banyak atau ingin menikmati perjalanan laut dengan ritme lebih santai.

Sebelum berangkat, wisatawan sebaiknya memastikan lokasi keberangkatan kapal, jadwal penyeberangan, dan ketersediaan tiket. Jadwal transportasi laut dapat berubah mengikuti kondisi cuaca maupun operasional pelabuhan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah memberikan jeda waktu antara kedatangan pesawat dan keberangkatan kapal. Jangan membuat jadwal terlalu berdekatan karena penumpang masih harus mengambil bagasi dan menuju pelabuhan.

Mengapa Harus Melalui Ternate?

Rute Jakarta-Ternate-Jailolo bukan sekadar pilihan alternatif, melainkan berkaitan dengan kondisi infrastruktur transportasi di Maluku Utara.

Jailolo belum memiliki bandara komersial aktif yang melayani penerbangan reguler jarak jauh dari Jakarta. Bandara di wilayah Halmahera lainnya, seperti Bandara Gamar Malamo di Galela, juga memiliki cakupan layanan penerbangan yang lebih terbatas.

Sebaliknya, Bandara Sultan Babullah di Ternate memiliki fasilitas yang mendukung penerbangan pesawat komersial berbadan sempit. Bandara ini menjadi simpul transportasi udara penting untuk menghubungkan Maluku Utara dengan sejumlah kota besar di Indonesia.

Posisi geografis Ternate juga membuat perjalanan laut menuju Jailolo relatif memungkinkan. Kedua wilayah tersebut dipisahkan oleh perairan yang dapat dilalui kapal cepat maupun kapal penyeberangan.

Karena itu, kombinasi pesawat dan kapal menjadi pilihan perjalanan yang lebih realistis bagi wisatawan dari luar Maluku Utara.

Tips Merencanakan Perjalanan Jakarta-Jailolo

Agar perjalanan berlangsung lancar, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan sebelum berangkat.

Pertama, pesan tiket pesawat dan cari informasi jadwal kapal sejak jauh hari. Jangan hanya berpatokan pada harga tiket pesawat karena waktu kedatangan di Ternate juga menentukan kelancaran perjalanan berikutnya.

Kedua, pertimbangkan penerbangan yang tiba di Ternate pada pagi atau siang hari. Pilihan ini memberikan waktu lebih longgar untuk melanjutkan perjalanan menuju Jailolo.

Ketiga, siapkan alternatif perjalanan apabila cuaca buruk menyebabkan penyeberangan tertunda. Kondisi laut dapat memengaruhi jadwal keberangkatan speedboat maupun kapal feri.

Terakhir, siapkan anggaran tambahan untuk transportasi dari bandara menuju pelabuhan, tiket penyeberangan, serta kebutuhan selama menunggu keberangkatan kapal.