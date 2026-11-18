JawaPos.com – Jakarta memiliki banyak pilihan tempat makan menarik yang bisa dikunjungi untuk menghabiskan akhir pekan bersama dengan keluarga maupun teman.

Tidak hanya menawarkan hidangan lezat, beberapa tempat makan di Jakarta ini juga menghadirkan pemandangan laut dan pantai yang indah. Dengan suasana tersebut membuat pengalaman bersantap terasa lebih menyenangkan.

Berikut ini merupakan rekomendasi tiga tempat makan dengan view pantai di Jakarta yang bisa masuk daftar kunjungan di akhir pekan.

1. Jetski Cafe

Jetski Cafe merupakan salah satu tempat makan yang menawarkan pengalaman bersantap dengan pemandangan laut di kawasan Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara.

Tempat makan ini memiliki area langsung menghadap ke laut, sehingga para pengunjung bisa menikmati hidangan sembari melihat pemandangan perairan yang indah.

Dilansir dari akun Instagram @jetskicafe, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti nasi goreng seafood, chicken katsu curry rice, jetski style bandeng rice, cumi goreng tepung, calamari, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Jetski Cafe, seperti honey lemon, cappuccino, es cincau selasih, mojito, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Jetski Café dikenakan harga mulai dari Rp 40 ribuan dan untuk harga minuman dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribuan.

Tempat makan ini berlokasi di Pantai Mutiara Blok R 57, Jl. Pantai Mutiara, No. 57, RT.10/RW. 16, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

2. Oyster Dealer

Oyester Dealer merupakan salah satu tempat makan yang dikenal dengan sajian oyster yang fresh di Jakarta dan para pengunjung bisa menikmati makanan sambil merasakan suasana kawasan tepi laut.

Suasana di tempat makan ini cocok untuk dikunjungi bersama dengan teman maupun keluar pada akhir pekan.

Dilansir dari akun Instagram @oyesterdealer, tempat makan ini menawarkan aneka macam jenis oyster yang bisa pengunjung pilih, seperti murotsu atau akkeshi oyster, canadian oyster, korean oyster, dan jenis oyster lainnya.

Para pengunjung juga bisa memilih saus, seperti nam-jim, yuzu wasabi shoyu, mango salsa, oliver, shoyu, dan chimicurri saus.

Terdapat juga menu minuman, seperti kiwi flute, tropicove, virgin batavia stroll, ice cappuccino, ice chocolate, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga oyster di Oyster Dealer dikenakan harga mulai dari Rp 85 ribu untuk satu pcs, Rp 500 ribuan untuk ½ dozen atau 6 pcs, dan Rp 1 jutaan untuk 1 dozen atau 12 pcs.

Sedangkan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 40 ribu dan tempat makan ini berlokasi di Ruko RB 2V, Cove Batavia, Jalasena, Golf Island, Pantai Indah Kapuk, Kota Jakarta Utara.

3. Walking Drums Ancol

Walking Drums Ancol mengusung konsep beachside dining dengan nuansa tropis ala Bali dan tempat ini menghadirkan suasana santai dengan pemandangan laut yang dapat memanjakan mata para pengunjung.

Dilansir dari akun Instagram @walkingdrums.ancol, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti kerang bakar bumbu bali, udang bumbu merah, ikan bakar saus padang, sop buntut, tahu udang kipas, crab & cheese pizza, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Walking Drums Ancol, seperti coffee gula aren, honey yuzu, blue latte, peach tea, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan dikenakan harga mulai dari Rp 40 ribuan dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 25 ribu.

Tempat makan ini berlokasi di Jl. Pantai Karnaval Ancol, No. 7, Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Itu dia informasi mengenai rekomendasi tiga tempat makan di Jakarta dengan view pantai.