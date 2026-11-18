JawaPos.com – Bakpao merupakan salah satu camilan yang cocok disantap kapan saja, baik untuk sarapan, minum teh, maupun sekadar mengganjal perut di tengah kesibukan.

Tekstur bakpao yang lembut dengan beragam pilihan isian, mulai dari gurih dan manis membuat makanan ini banyak disukai orang.

Di Jakarta, ada beberapa tempat makan yang menawarkan bakpao halal dengan berbagai varian rasa. Selain cocok dijadikan camilan, bakpao juga bisa menjadi pilihan makanan praktis.

Berikut rekomendasi tiga tempat bakpao halal di Jakarta yang bisa masuk daftar kulinermu.

1. Bakpao Nyakoko

Bakpao Nyakoko menjadi salah satu pilihan bagi para pecinta bakpao yang ingin menikmati bakpao dengan tekstur lembut dan isian yang menggugah selera.

Perlu diketahui, adonan bakpao di Bakpao Nyakoko menggunakan tepung Jepang yang diklaim sebagai tepung Jepang pertama di Indonesia. Penggunaan tepung tersebut menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan untuk menghasilkan tekstur bakpao yang lembut, halus, dan ringan saat digigit.

Dilansir dari akun Instagram @bakpaonyakoko, tempat makan ini menawarkan banyak menu bakpao, seperti bakpao taro, srikaya makassar, salted egg, choco premium, choco cheese, chicken egg yolk, dan menu bakpao lainnya.

Untuk harga bakpao di Bakpao Nyakoko dikenakan harga mulai dari Rp 17 ribu dan toko ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Plaza Senayan Mall, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

2. Bapao Legenda

Bapao Legenda merupakan tempat kuliner di Jakarta yang menawarkan aneka bakpao dengan pilihan rasa manis maupun gurih. Tempat ini dikenal karena memiliki tekstur bakpao yang lembut dan empuk dengan isian bakpao yang banyak dan beragam.

Dilansir dari akun Instagram @bapaolegenda, tempat ini menawarkan banyak varian rasa bakpao, seperti bapao telur asin, wijen hitam, keju, cokelat, kacang tanah, ayam charsio, dan menu bakpao lainnya.

Untuk harga bakpao di Bapao Legenda dikenakan harga mulai dari Rp 15 ribu dan tempat ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Mall Kelapa Gading, Jl. Boulevard Raya, No.3, Lantai Basement KB 21, RT.13/RW.18, Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

3. Bakpao Sun A531

Bakpao Sun A531 bisa menjadi alternatif untuk kamu yang sedang mencari tempat bakpao dengan pilihan isian manis dan gurih.

Dilansir dari akun Instagram @bakpaosun, tempat ini memiliki banyak menu bakpao yang layak untuk dicoba, seperti bakpao tausa durian, kacang merah, tausa durian, ayam kecap, keju, dan menu bakpao lainnya.

Untuk harga bakpao di Bakpao Sun A531 dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribu dan tempat bakpao ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Taman Palem Lestari Blok A5, No. 31, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat.

Itu dia informasi mengenai rekomendasi tiga tempat makan bakpao yang enak dan halal di Jakarta.