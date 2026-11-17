JawaPos.com - Perjalanan dari Medan menuju Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, bisa ditempuh menggunakan sejumlah layanan bus dengan tarif mulai Rp 65 ribuan. Penumpang dapat memilih beberapa operator, seperti PO Chandra Adi Dharma Raya, PO Pinem Lau Guna, PO Putra Pelangi, DAMRI, hingga PT RAPI.

Jarak perjalanan Medan-Tanjung Balai berkisar 173–180 kilometer. Dengan kondisi lalu lintas normal, perjalanan darat umumnya membutuhkan waktu sekitar 3–4 jam. Namun, durasi tersebut bisa berubah bergantung pada kepadatan jalan, titik keberangkatan, kondisi kendaraan, serta jumlah pemberhentian selama perjalanan.

Bagi penumpang yang ingin bepergian untuk urusan keluarga, pekerjaan, maupun wisata, bus menjadi salah satu pilihan transportasi yang cukup praktis. Selain memiliki beberapa pilihan jadwal, tarifnya juga relatif bervariasi sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan.

Berikut pilihan operator bus dan gambaran perjalanan dari Medan menuju Tanjung Balai yang bisa menjadi referensi sebelum berangkat.

PO Chandra Adi Dharma Raya

PO Chandra Adi Dharma Raya menjadi salah satu pilihan bagi penumpang yang ingin berangkat dari kawasan Jalan Sisingamangaraja, Medan, menuju wilayah Aek Loba. Operator ini menyediakan layanan bus Patas dengan konfigurasi tempat duduk 2+2. Artinya, susunan kursi terdiri atas dua kursi di sisi kiri dan dua kursi di sisi kanan lorong.

Tarif tiket yang tercantum sekitar Rp 100.000 per penumpang. Untuk jadwal keberangkatan, bus tersedia mulai pukul 19.45 WIB hingga keberangkatan terakhir pukul 22.15 WIB.

Pilihan keberangkatan malam bisa menjadi alternatif bagi penumpang yang ingin menyelesaikan aktivitas terlebih dahulu di Medan sebelum melanjutkan perjalanan menuju kawasan Asahan.

PO Pinem Lau Guna

Pilihan berikutnya adalah PO Pinem Lau Guna yang melayani perjalanan dari kawasan Medan Johor menuju Simpang Kawat, Kisaran. Bus ini menggunakan kelas Patas dengan konfigurasi kursi 2+2. Tarif tiketnya sekitar Rp 120.000 per orang, dengan jadwal keberangkatan pukul 14.30 WIB.

Layanan ini dapat dipertimbangkan oleh penumpang yang ingin melakukan perjalanan pada siang hingga sore hari. Keberangkatan dari Medan Johor juga memberikan alternatif bagi calon penumpang yang tidak ingin menuju kawasan terminal atau titik keberangkatan lain di pusat kota.

Sebelum membeli tiket, penumpang sebaiknya memastikan kembali lokasi naik dan titik turun agar tidak keliru menentukan tujuan akhir perjalanan.

PO Putra Pelangi

PO Putra Pelangi juga melayani perjalanan dari Medan menuju kawasan Kisaran. Operator ini menyediakan bus kelas eksekutif dengan konfigurasi tempat duduk 2+2. Tarif tiketnya sekitar Rp 120.000 per penumpang. Ada dua pilihan jadwal keberangkatan, yakni pukul 10.00 WIB dan 18.00 WIB.

Dengan pilihan kelas eksekutif, layanan ini bisa menjadi alternatif bagi penumpang yang menginginkan perjalanan dengan fasilitas kelas tersebut. Keberangkatan pagi cocok bagi penumpang yang ingin tiba di wilayah tujuan pada siang hari, sedangkan jadwal sore bisa dipilih bagi mereka yang masih memiliki aktivitas pada pagi hingga siang.

Titik keberangkatan bus berada di kawasan Medan Sunggal, dengan tujuan RM Mega Sari Kisaran.

DAMRI

Selain operator bus yang tersedia melalui layanan pemesanan tiket online, DAMRI juga dikabarkan melayani rute Medan menuju Tanjung Balai. Tarif perjalanan disebut mulai sekitar Rp 65.000. Harga tersebut membuat DAMRI menjadi salah satu alternatif yang patut dipertimbangkan bagi penumpang yang ingin menekan biaya transportasi.

Meski demikian, calon penumpang perlu mengecek kembali ketersediaan perjalanan, jadwal, titik keberangkatan, dan lokasi pemberhentian melalui kanal resmi DAMRI sebelum berangkat.

Informasi tersebut penting karena jadwal dan pola pelayanan angkutan dapat berubah mengikuti operasional masing-masing rute.

PT RAPI

Alternatif lainnya adalah PT RAPI yang juga disebut melayani perjalanan dari Medan menuju Tanjung Balai. Tarif yang ditawarkan berada di kisaran Rp 100.000. Layanan ini bisa menjadi pilihan tambahan bagi penumpang yang ingin membandingkan harga dan jadwal dengan operator lainnya.

Sebelum menentukan pilihan, calon penumpang sebaiknya memastikan ketersediaan kursi, jam keberangkatan, serta titik naik dan turun secara langsung kepada pihak operator.

Gambaran Perjalanan Medan-Tanjung Balai

Perjalanan dari Medan menuju Tanjung Balai menawarkan suasana khas perjalanan darat lintas Sumatera Utara. Setelah meninggalkan kawasan perkotaan Medan, penumpang akan melewati kawasan permukiman, pusat aktivitas masyarakat, hingga hamparan perkebunan kelapa sawit.

Rute perjalanan umumnya mengarah ke kawasan Tebing Tinggi dan Kisaran sebelum mencapai Tanjung Balai. Kedua wilayah tersebut merupakan kota lintasan penting di Sumatera Utara yang memiliki aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat cukup tinggi.

Pada beberapa bagian perjalanan, suasana jalan terasa lebih ramai karena kendaraan pribadi, bus antarkota, truk angkutan barang, hingga kendaraan masyarakat setempat berbagi jalur.

Penumpang juga akan menjumpai pemandangan perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu karakter lanskap wilayah Sumatera Utara. Di sejumlah titik, perjalanan melewati kawasan pekan dan permukiman yang memperlihatkan aktivitas ekonomi masyarakat lokal.

Jika bus menggunakan jalur tol pada sebagian perjalanan, waktu tempuh bisa lebih efisien dibandingkan melewati seluruh jalur arteri. Namun, kondisi lalu lintas dan rute yang dipilih operator tetap berpengaruh terhadap lama perjalanan.

Tips Memilih Bus Medan-Tanjung Balai

Sebelum membeli tiket, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar perjalanan berlangsung lebih nyaman.

Pertama, sesuaikan jadwal keberangkatan dengan agenda di Tanjung Balai. Penumpang yang memiliki keperluan pada pagi hari sebaiknya mempertimbangkan keberangkatan malam, dengan tetap memperhitungkan estimasi waktu tiba.

Kedua, perhatikan lokasi keberangkatan. Tidak semua operator berangkat dari terminal yang sama. Ada yang melayani penumpang dari Medan Johor, Medan Sunggal, maupun kawasan Jalan Sisingamangaraja.

Ketiga, pastikan titik turun sesuai dengan tujuan akhir. Beberapa layanan memiliki tujuan di kawasan Aek Loba atau Kisaran, sehingga penumpang yang hendak menuju pusat Kota Tanjung Balai perlu memastikan apakah tersedia perjalanan lanjutan.

Keempat, bandingkan tarif dan fasilitas. Bus Patas dan eksekutif bisa memiliki perbedaan fasilitas maupun kenyamanan. Jangan hanya mempertimbangkan harga tiket, tetapi perhatikan pula konfigurasi kursi, kondisi kendaraan, dan lama perjalanan.

Terakhir, lakukan konfirmasi jadwal sebelum berangkat. Informasi tarif dan jam keberangkatan dapat berubah sewaktu-waktu, terutama pada akhir pekan, musim liburan, atau periode dengan peningkatan jumlah penumpang.