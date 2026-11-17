JawaPos.com - Ayam goreng menjadi salah satu menu makanan favorit masyarakat Indonesia. Hidangan ini memiliki cita rasa gurih dengan aroma rempah yang menggugah selera, apalagi jika disajikan bersama dengan nasi putih, sambal, dan lalapan.

Di Jakarta Timur, ada berbagai tempat makan yang menawarkan sajian ayam goreng dengan cita rasa khas. Mulai dari ayam goreng dengan bumbu tradisional hingga ayam goreng yang memiliki tekstur renyah.

Menariknya, ada beberapa tempat makan yang sudah dikenal sejak puluhan tahun lalu, namun masih eksis hingga saat ini dan cocok untuk dinikmati bersama dengan keluarga maupun teman.

Berikut rekomendasi tiga tempat makan ayam goreng yang enak di Jakarta Timur dan wajib dikunjungi bersama dengan keluarga maupun teman.

1. Ayam Goreng Ibu Haji

Ayam Goreng Ibu Haji merupakan salah satu tempat makan ayam goreng legendaris di Jakarta Timur dan tempat makan ini sudah ada sejak tahun 1948.

Dilansir dari akun Instagram @ayamgorengibuhaji, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, ayam kampung paha, ayam goreng dada kampung, sayur asem, tahu, paru sapi goreng, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga ayam goreng di Ayam Goreng Ibu Haji dikenakan harga berkisar Rp 20 ribuan dan untuk makanan lainnya dikenakan harga mulai dari Rp 5 ribuan.

Tempat makan ayam goreng ini berlokasi di Jl. Bekasi I, No. 15a, RT.5/RW. 3, Rw. Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.

2. Ayam Goreng Mat Lengket

Ayam Goreng Mat Lengket merupakan tempat makan ayam yang menawarkan menu ayam goreng yang menggunakan bumbu turun-temurun yang enak dan menggugah selera makan.

Menariknya, ayam yang digunakan di tempat makan ini menggunakan ayam kampung, sehingga teksturnya cenderung lebih empuk dan tidak terlalu kering.

Dilansir dari akun Instagram @matlengket, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti ati ampela, ayam goreng dada atau paha, kepala ayam, semur jengkol, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga makanan di Ayam Goreng Mat Lengket dikenakan harga berkisar Rp 19 ribu dan tempat ini berlokasi di Jalan Raya Bekasi, No.5, Jatinegara, RT. 2/ RW. 2, Klender, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur.

3. Ayam Goreng Fatmawati

Ayam Goreng Fatmawati merupakan tempat makan yang menyajikan aneka masakan khas Sunda dengan cita rasa rumahan yang enak, tak heran tempat ini ramai dikunjungi para pengunjung.

Dilansir dari akun Instagram @ayamgorengfatmawati, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan, seperti ayam kampung kuning kremes, ayam kampung sambal gebug, ayam kampung pedas bakar, ayam cabe ijo, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga, para pecinta kuliner akan dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribuan dan tempat ini juga menyediakan menu paket box, seperti paket box ayam kremes yang berisi nasi timbel, ayam kremes potong 4, tempe goreng, kerupuk, sambal lalapan, buah, dan air mineral gelas yang dikenakan harga berkisar Rp 38 ribu.

Ayam Goreng Fatmawati ini berlokasi di Jl. DI. Panjaitan, No. 16 2, RT.2/ RW.3, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.

Itu dia informasi mengenai rekomendasi tiga tempat makan ayam goreng yang enak di Jakarta Timur.