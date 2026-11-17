JawaPos.com - Kue soes merupakan salah satu camilan manis yang memiliki banyak penggemar karena tekstur kue yang lembut dengan isian vla yang creamy membuat camilan ini cocok dinikmati sebagai teman minum teh maupun kopi.

Di Jakarta, terdapat banyak toko kue yang menawarkan soes dengan cita rasa dan karakteristik berbeda. Mulai dari kue soes dengan isian klasik yaitu vanilla hingga varian kekinian.

Tidak hanya cocok untuk dijadikan camilan saja, kue soes juga cocok dijadikan sebagai buah tangan untuk keluarga maupun kerabat.

Berikut ini rekomendasi tiga toko soes di Jakarta yang enak dan wajib banget masuk daftar kulinermu.

1. Soes Surgawi

Soes Surgawi merupakan salah satu toko kue yang menawarkan kue soes berukuran besar dengan tekstur kulit lembut dan isian yang creamy.

Kue soes di tempat ini bisa menjadi pilihan bagi pelanggan yang menyukai camilan kue soes dengan isian yang banyak. Selain bisa dinikmati sendiri, produk kue soes ini juga cocok dijadikan buah tangan.

Dilansir dari akun Instagram @soessurgawi, toko ini memiliki beragam macam varian kue soes, seperti soes vanilla, soes keju, soes cokelat, soes oreo, soes durian, soes strawberry, soes dark chocolate, dan menu soes lainnya.

Untuk harga kue soes di Soes Surgawi dikenakan harga mulai dari Rp 17 ribu dan toko ini juga menawarkan soes mini yang berisi 12 pcs kue soes dengan harga Rp 130 ribu.

Toko kue soes di Soes Surgawi ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Tebet Barat Raya, No. 26d, RT.2/RW.2, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

2. Boens Soes & Bakery

Boens Soes & Bakery ini bisa menjadi alternatif bagi para pecinta kuliner yang ingin mencari kue soes yang enak dengan isian banyak dan lembut.

Dilansir dari akun Instagram @boens_soes, toko ini menawarkan kue soes dengan pilihan rasa manis dan gurih, ada beberapa varian rasa, seperti soes choco mint, soes tuna mayo, soes original, soes vanilla, soes coklat, soes greentea, dan menu soes lainnya.

Untuk harga soes di Boens Soes & Bakery dikenakan harga berkisar Rp 26 ribu dan toko soes ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di The Plaza, Unit 9AA, Jl. Pantai Indah Utara 2, Pantai Indah Kapuk, Jakarta.

3. Beard Papa’s

Beard Papa’s merupakan toko pastry yang berasal dari Jepang yang terkenal dengan sajian cream puff atau kue soes dengan isian krim lembut.

Salah satu daya tarik dari Beard Papa’s yaitu kulit soes yang renyah dibagian luar namun tetap lembut dan ringan di bagian dalamnya.

Dilansir dari akun Instagram @beardpapasid, toko ini menawarkan banyak menu, seperti pie cream puff vanilla, pie cream puff chocolate, cookie cream puff strawberry, cookie cream puff vanilla, dan menu lainnya.

Untuk harga makanan di Beard Papa’s dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribuan dan toko ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Raya Casablanca, No. Kav 88 Lantai UG, RT.16/RW. 5, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan.

Itu dia informasi mengenai rekomendasi tiga toko soes yang enak di Jakarta dan wajib dicoba.