Dari Yogyakarta ke Karanganyar Naik Kereta, Turun di Stasiun Mana? Ini Rutenya

JawaPos.com - Perjalanan dari Yogyakarta menuju Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah, bisa ditempuh menggunakan kereta api dengan waktu perjalanan sekitar 1,5 jam.

Penumpang dapat memilih kereta api jarak jauh yang berhenti di Stasiun Karanganyar atau menggunakan kereta aglomerasi dengan tujuan Stasiun Kebumen sebagai alternatif.

Pilihan kereta ini bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang ingin bepergian dari Yogyakarta ke wilayah Karanganyar tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi.

Selain waktu tempuh, calon penumpang juga perlu memperhatikan stasiun tujuan agar tidak keliru saat memesan tiket.

Perlu diketahui, Karanganyar yang dimaksud dalam perjalanan ini merupakan kecamatan di Kabupaten Kebumen, bukan Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah yang berada di sebelah timur Solo.

Naik KA Senja Utama Solo dari Yogyakarta Salah satu pilihan perjalanan langsung dari Yogyakarta menuju Stasiun Karanganyar adalah menggunakan KA Senja Utama Solo.

Kereta ini melayani perjalanan setiap hari dengan jadwal keberangkatan dari Yogyakarta pukul 19.47 WIB.

Tersedia dua pilihan kelas yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran perjalanan, yakni Ekonomi dan Eksekutif. Berdasarkan informasi tarif yang tersedia, harga tiket masing-masing kelas sekitar Rp 300.000 dan Rp 435.000.

Dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam, perjalanan menggunakan kereta ini relatif singkat. Penumpang bisa berangkat pada malam hari dan tiba di kawasan Karanganyar tanpa perlu menghabiskan banyak waktu di perjalanan.

Meski demikian, jadwal keberangkatan, tarif, serta ketersediaan tempat duduk dapat berubah mengikuti kebijakan operasional KAI.

Karena itu, calon penumpang sebaiknya memeriksa kembali informasi perjalanan melalui aplikasi Access by KAI atau kanal resmi penjualan tiket sebelum berangkat.

Alternatif Naik KA Joglosemarkerto, Turun di Stasiun Kebumen Selain kereta api jarak jauh, perjalanan dari Yogyakarta menuju kawasan Karanganyar juga dapat dipertimbangkan menggunakan KA Joglosemarkerto.

Kereta ini merupakan layanan aglomerasi yang menghubungkan sejumlah kota di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Berbeda dengan kereta jarak jauh yang memiliki perjalanan antarkota tertentu, Joglosemarkerto mengoperasikan pola perjalanan melingkar atau loop line dengan sejumlah percabangan.

Melalui layanan tersebut, penumpang dari Yogyakarta dapat memilih perjalanan menuju Stasiun Kebumen. Stasiun ini menjadi alternatif lokasi turun karena jaraknya relatif dekat dengan Stasiun Karanganyar.

Dari Stasiun Kebumen, perjalanan dapat dilanjutkan menggunakan transportasi lokal menuju Kecamatan Karanganyar.

Pilihan ini bisa dipertimbangkan apabila jadwal kereta yang berhenti langsung di Stasiun Karanganyar kurang sesuai dengan waktu keberangkatan yang diinginkan.

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Namun, calon penumpang perlu memperhitungkan biaya dan waktu perjalanan lanjutan dari Stasiun Kebumen menuju tujuan akhir.

Mengenal Stasiun Karanganyar Kebumen Stasiun Karanganyar merupakan stasiun kereta api yang berada di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Stasiun ini melayani aktivitas naik dan turun penumpang untuk sejumlah perjalanan kereta api.

Berada di bawah pengelolaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) V Purwokerto, stasiun tersebut menjadi salah satu akses transportasi kereta api bagi masyarakat di kawasan Karanganyar dan sekitarnya.

Keberadaan stasiun ini memudahkan masyarakat yang ingin bepergian ke berbagai daerah menggunakan kereta api tanpa harus terlebih dahulu menuju pusat Kabupaten Kebumen.

Bagi wisatawan, Stasiun Karanganyar juga bisa menjadi titik awal perjalanan untuk menjangkau sejumlah kawasan di Kebumen.

Penumpang dapat melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan lokal, kendaraan sewaan, maupun transportasi daring sesuai ketersediaan layanan.

Apa Itu Kereta Api Aglomerasi?

Kereta api aglomerasi merupakan layanan transportasi kereta yang dirancang untuk mendukung mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya yang saling terhubung secara ekonomi, sosial, serta aktivitas sehari-hari.

Layanan ini umumnya menghubungkan beberapa kota dalam satu kawasan sehingga masyarakat memiliki alternatif perjalanan menggunakan transportasi umum.

KA Joglosemarkerto menjadi salah satu layanan yang menghubungkan berbagai kota di Jawa Tengah dan DIY.

Pola perjalanan melingkar dan percabangannya memberikan pilihan mobilitas bagi penumpang yang bepergian antarkota di wilayah tersebut.

Dengan adanya layanan ini, perjalanan dari Yogyakarta menuju Kebumen dan sekitarnya tidak hanya bergantung pada kereta api jarak jauh.

Tips Sebelum Bepergian dari Yogyakarta ke Karanganyar Sebelum membeli tiket, pastikan kembali stasiun tujuan yang dipilih. Jika ingin turun langsung di Kecamatan Karanganyar, Kebumen, pilih Stasiun Karanganyar sebagai tujuan perjalanan.

Namun, jika menggunakan KA Joglosemarkerto, periksa ketersediaan perjalanan menuju Stasiun Kebumen dan siapkan transportasi lanjutan menuju Karanganyar.

Pengecekan jadwal juga penting dilakukan karena tidak semua kereta yang melintasi jalur Yogyakarta-Kebumen berhenti di setiap stasiun.

Calon penumpang dapat memanfaatkan aplikasi Access by KAI untuk memeriksa jadwal, tarif, rute, serta ketersediaan tiket sesuai tanggal keberangkatan.