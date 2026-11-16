Cara ke Saumlaki dari Manokwari, Ini Rute Kapal Pelni dan Pilihan Transitnya

JawaPos.com - Perjalanan laut dari Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, menuju Manokwari, Papua Barat, bisa ditempuh menggunakan kapal penumpang PT Pelni.

Salah satu armada yang melayani jalur kedua wilayah tersebut adalah KM Sirimau, dengan rute pelayaran yang menghubungkan sejumlah kota dan pulau di kawasan Indonesia Timur.

Bagi calon penumpang yang ingin bepergian dari Saumlaki ke Manokwari, perjalanan ini membutuhkan perencanaan karena kapal tidak hanya menghubungkan kedua pelabuhan tersebut, tetapi juga singgah di sejumlah daerah. Beberapa pelabuhan yang dilintasi dalam trayek KM Sirimau antara lain Tual, Ambon, dan Sorong.

Selain mempersiapkan tiket, penumpang perlu memperhatikan jadwal keberangkatan, kemungkinan perubahan waktu sandar, serta kebutuhan selama berada di kapal. Sebab, perjalanan laut antarpulau di kawasan Indonesia Timur membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

KM Sirimau merupakan salah satu kapal penumpang Pelni yang melayani pelayaran di kawasan Indonesia Timur. Trayeknya cukup panjang karena menghubungkan sejumlah pelabuhan di Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, hingga Papua.

Dalam rute pelayarannya, kapal ini melintasi Merauke, Agats, Timika, Dobo, Tual, Saumlaki, Kalabahi, Kupang, Lewoleba, Maumere, Baubau, Wanci, Ambon, Sorong, hingga Manokwari.

Untuk penumpang yang berangkat dari Saumlaki menuju Manokwari, perjalanan dilakukan dengan mengikuti arah pelayaran kapal sesuai trayek yang berlaku.

Sejumlah pelabuhan yang dapat menjadi titik persinggahan selama perjalanan antara lain Tual, Ambon, dan Sorong. Namun, urutan serta pelabuhan yang disinggahi perlu disesuaikan dengan jadwal dan perjalanan kapal pada periode keberangkatan.

Karena itu, calon penumpang sebaiknya memastikan bahwa jadwal KM Sirimau memang melayani perjalanan dari Saumlaki menuju Manokwari pada tanggal yang dipilih.

Sebelum berangkat, calon penumpang perlu memeriksa jadwal terbaru kapal Pelni. Informasi ini penting karena jadwal kapal dapat berubah mengikuti kondisi cuaca, gelombang laut, maupun kebutuhan operasional.

Pengecekan bisa dilakukan melalui situs resmi PT Pelni atau aplikasi PELNI Mobile. Kedua layanan tersebut dapat digunakan untuk mencari informasi pelayaran berdasarkan pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, dan tanggal keberangkatan.

Saat melakukan pencarian, masukkan Saumlaki sebagai pelabuhan keberangkatan dan Manokwari sebagai tujuan. Perhatikan nama kapal, tanggal keberangkatan, serta informasi pelabuhan persinggahan.

Jika rute langsung tidak muncul pada tanggal yang diinginkan, calon penumpang dapat mempertimbangkan perjalanan dengan transit. Pilihan ini perlu diperiksa secara terpisah agar jadwal kedatangan kapal pertama dan keberangkatan kapal berikutnya tidak saling bertabrakan.

Sebagai contoh, KM Sirimau di aplikasi resmi PELNI terpantau melayani pelayaran dari Saumlaki ke Manokwari jadwal terdekatnya ada di tanggal 22 November. Harga tiketnya Rp 875 ribu.

Tiket kapal Pelni dapat dibeli secara daring maupun langsung melalui saluran penjualan resmi.

Pembelian online bisa dilakukan melalui situs resmi Pelni dan aplikasi PELNI Mobile. Calon penumpang cukup memasukkan rute perjalanan, tanggal keberangkatan, serta jumlah penumpang untuk melihat pilihan pelayaran yang tersedia.

Sementara itu, pembelian secara langsung dapat dilakukan melalui loket Pelni atau agen perjalanan resmi yang bekerja sama dengan perusahaan.

Sebaiknya tiket dibeli lebih awal, terutama ketika perjalanan dilakukan pada musim liburan, menjelang hari besar keagamaan, atau periode ketika mobilitas masyarakat antarpulau meningkat.

Pastikan pula nama penumpang dan identitas yang digunakan sudah sesuai. Jangan lupa menyimpan tiket atau bukti pemesanan untuk keperluan pemeriksaan sebelum naik kapal.

Perjalanan menggunakan kapal Pelni bukan sekadar perpindahan dari satu pulau ke pulau lain. Bagi masyarakat di kawasan Indonesia Timur, kapal laut merupakan salah satu sarana transportasi penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi, keluarga, pendidikan, hingga kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, suasana di atas KM Sirimau biasanya cukup beragam. Penumpang datang dari berbagai daerah dengan tujuan dan kepentingan masing-masing. Ada yang bepergian untuk bekerja, mengunjungi keluarga, melanjutkan pendidikan, hingga membawa barang kebutuhan antarpulau.

Suasana tersebut membuat perjalanan terasa lebih hidup. Interaksi ant penumpang juga menjadi bagian tersendiri dari pengalaman berlayar, terutama ketika perjalanan berlangsung selama beberapa hari.

Pada layanan kelas ekonomi, tempat istirahat penumpang umumnya menggunakan kasur yang ditempatkan berderet di area akomodasi kapal. Penempatan tempat tidur mengikuti pengaturan yang berlaku di kapal dan informasi pada tiket.

Penumpang perlu memperhatikan nomor tempat tidur atau lokasi akomodasi yang tercantum agar tidak kebingungan ketika mulai memasuki area penumpang.

Saat jumlah penumpang meningkat, suasana ruang akomodasi bisa terasa lebih padat. Karena itu, membawa perlengkapan pribadi seperti bantal leher, selimut tipis, sandal, dan penutup mata dapat membantu membuat perjalanan lebih nyaman.

Kebutuhan konsumsi juga perlu diperhatikan, terutama bagi penumpang yang menempuh perjalanan jarak jauh.

Dalam layanan kapal Pelni, ketentuan konsumsi mengikuti jenis tiket dan fasilitas yang berlaku pada pelayaran tersebut. Pada sejumlah layanan, penumpang memperoleh jatah makan yang dibagikan pada waktu tertentu.

Penumpang sebaiknya memeriksa kembali ketentuan makan yang tercantum saat membeli tiket. Selain itu, kantin kapal dapat menjadi alternatif untuk membeli makanan dan minuman tambahan.

Mie instan, kopi, camilan, serta sejumlah makanan ringan biasanya menjadi pilihan bagi penumpang yang ingin menikmati hidangan di luar waktu pembagian makanan.

Ketika kapal berada di tengah laut, aktivitas penumpang biasanya lebih banyak berlangsung di area akomodasi maupun ruang bersama.

Sebagian memilih beristirahat, membaca buku, mengobrol, bermain kartu, atau menikmati pemandangan dari dek terbuka. Bagi penumpang yang terbiasa menggunakan internet, perlu diingat bahwa jaringan seluler bisa melemah bahkan tidak tersedia ketika kapal berada jauh dari daratan.

Karena itu, mengunduh film, musik, buku elektronik, atau materi bacaan sebelum keberangkatan bisa menjadi cara sederhana untuk mengisi waktu.

Ketika kapal bersandar di pelabuhan transit, suasana biasanya berubah lebih ramai. Aktivitas bongkar muat dan naik turunnya penumpang membuat area pelabuhan maupun kapal menjadi lebih sibuk.

Di sejumlah pelabuhan, penumpang juga berkesempatan menemukan pedagang yang menawarkan makanan dan minuman khas daerah setempat.

Salah satu pengalaman menarik selama perjalanan menggunakan kapal laut adalah kesempatan menikmati bentang alam yang sulit dijumpai ketika bepergian menggunakan transportasi udara.

Sepanjang pelayaran, penumpang dapat melihat gugusan pulau, garis pantai, dan hamparan laut yang luas. Kawasan perairan Maluku hingga Papua juga menawarkan panorama yang menarik, terutama ketika cuaca cerah.

Momen matahari terbit dan terbenam menjadi salah satu waktu yang banyak dinantikan penumpang. Pemandangan tersebut dapat dinikmati dari area dek yang diperbolehkan untuk penumpang.

Meski demikian, penumpang tetap perlu memperhatikan aturan keselamatan dan tidak memasuki area terbatas kapal.

Mengingat jarak pelayaran yang cukup jauh, persiapan sebelum naik kapal menjadi hal penting. Berikut beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan:

1. Periksa jadwal sebelum berangkat. Jangan hanya mengandalkan jadwal lama. Pastikan tanggal keberangkatan dan perkiraan waktu kedatangan sesuai informasi terbaru dari Pelni.

2. Siapkan kebutuhan pribadi. Bawa pakaian secukupnya, perlengkapan mandi, obat-obatan pribadi, sandal, serta perlengkapan tidur tambahan jika diperlukan.

3. Unduh hiburan sebelum naik kapal. Koneksi internet tidak selalu tersedia sepanjang perjalanan. Menyiapkan bacaan atau hiburan secara offline dapat membantu mengurangi kebosanan.

4. Bawa uang tunai secukupnya. Uang tunai berguna untuk membeli kebutuhan tambahan di kantin kapal maupun ketika kapal singgah di pelabuhan.

5. Perhatikan barang bawaan. Simpan dokumen perjalanan, telepon seluler, dompet, dan barang berharga di tempat yang aman serta mudah diawasi.

6. Jaga kondisi tubuh. Istirahat cukup sebelum keberangkatan dan siapkan kebutuhan pribadi apabila mudah mengalami mabuk laut.

Perjalanan dari Saumlaki menuju Manokwari menggunakan kapal Pelni dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin bepergian antarpulau dengan transportasi laut.

KM Sirimau merupakan salah satu armada yang memiliki trayek menghubungkan kedua kawasan tersebut melalui sejumlah pelabuhan di Indonesia Timur.