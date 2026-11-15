8 Oleh-Oleh Khas Solo yang Cocok Dibawa ke Jakarta, Awet dan Tidak Mudah Basi

JawaPos.com - Solo memang dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Tengah dengan kekayaan kuliner yang luar biasa. Selain menikmati makanan khas selama berlibur, wisatawan biasanya menyempatkan diri membeli buah tangan untuk keluarga atau kerabat di rumah.

Bagi mereka yang ingin membawakan oleh-oleh dari Solo menuju Jakarta sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan rasa. Melainkan juga daya tahan makanan agar tetap enak ketika sampai di rumah. Sejumlah kuliner tradisional seperti abon, intip, ampyang, hingga roti kecik bisa menjadi pilihan karena relatif tahan lama dan praktis dibawa bepergian.

Namun, tidak semua makanan cocok dibawa menempuh perjalanan jauh. Beberapa kuliner basah berisiko cepat basi, terutama jika harus melewati perjalanan berjam-jam tanpa pendingin. Sebagai alternatif, ada banyak oleh-oleh khas Solo yang memiliki tekstur kering, dikemas praktis, dan bisa disimpan selama beberapa hari hingga berminggu-minggu. Pilihannya pun beragam, mulai dari lauk pendamping nasi, camilan tradisional, sampai roti dan kue yang cocok dinikmati bersama keluarga.

Berikut JawaPos.com merangkum delapan rekomendasi oleh-oleh khas Solo yang bisa masuk daftar belanja sebelum kembali ke Jakarta.

Abon Sapi atau Ayam Mesran, Lauk Praktis yang Tahan Lama

Bagi wisatawan yang ingin membawa pulang oleh-oleh sekaligus persediaan lauk, abon sapi atau ayam Mesran bisa menjadi pilihan. Abon memiliki tekstur kering dan serat daging yang halus sehingga lebih praktis dibawa dalam perjalanan dibandingkan lauk olahan yang masih mengandung banyak kuah atau kelembapan.

Selain bisa disantap bersama nasi hangat, abon juga cocok dijadikan isian roti, lemper, atau pelengkap berbagai hidangan di rumah. Keunggulan lainnya terletak pada daya simpannya. Jika dikemas dengan baik dan disimpan sesuai petunjuk, abon dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Pastikan kemasannya masih tersegel rapat agar kualitas rasa dan teksturnya tetap terjaga.

Keripik Paru, Camilan Gurih yang Bisa Jadi Lauk Pendamping

Keripik paru menjadi alternatif buah tangan bagi pencinta camilan bercita rasa gurih. Olahan paru sapi yang digoreng hingga kering ini memiliki tekstur renyah dengan rasa gurih yang khas.

Keripik paru tidak hanya cocok dinikmati sebagai camilan. Makanan ini juga bisa dijadikan lauk pendamping nasi, terutama bagi yang menyukai hidangan dengan tekstur renyah.

Untuk perjalanan Solo-Jakarta, pilih keripik paru dalam kemasan tertutup rapat. Hindari menempatkannya bersama barang berat atau benda yang mudah menekan kemasan karena teksturnya rentan hancur.

Emping Melinjo, Camilan Tradisional untuk Persediaan di Rumah

Emping melinjo termasuk camilan tradisional yang mudah ditemukan di berbagai daerah, termasuk Solo. Keripik berbahan biji melinjo ini memiliki rasa gurih dengan sedikit sensasi pahit yang menjadi ciri khasnya. Emping cocok dijadikan teman makan nasi, pelengkap hidangan berkuah, maupun camilan saat berkumpul bersama keluarga.

Karena berbentuk kering, emping relatif mudah dibawa dalam perjalanan jauh. Namun, wisatawan sebaiknya memilih produk yang sudah dikemas rapat untuk menjaga kerenyahannya dan menghindari paparan udara lembap.

Intip Solo, Kerak Nasi yang Diolah Menjadi Camilan Renyah

Intip merupakan salah satu kuliner tradisional yang cukup identik dengan Solo. Makanan ini berasal dari kerak nasi yang menempel di dasar panci atau alat memasak nasi, kemudian diolah hingga menjadi camilan renyah. Intip Solo biasanya hadir dalam pilihan rasa asin dan manis. Untuk varian manis, tambahan gula jawa memberikan perpaduan rasa gurih dan manis yang khas.

Bentuknya yang pipih membuat intip cukup mudah disusun di dalam tas oleh-oleh. Teksturnya yang kering juga menjadikannya pilihan menarik untuk dibawa pulang ke Jakarta. Meski demikian, wisatawan perlu memperhatikan kemasannya. Intip mudah patah jika tertindih barang lain, sehingga sebaiknya ditempatkan dalam wadah yang cukup kokoh.

Ampyang Kacang, Perpaduan Manis Gula Jawa dan Gurih Kacang

Jika menyukai camilan tradisional bercita rasa manis, ampyang kacang patut dipertimbangkan. Camilan ini dibuat dari kacang tanah yang disatukan dengan gula jawa hingga membentuk kepingan padat. Perpaduan rasa manis dan gurih menjadi daya tarik utamanya.

Ampyang memiliki tekstur keras dan renyah sehingga relatif lebih aman dibawa untuk perjalanan panjang dibandingkan kue basah. Selain cocok dinikmati bersama teh atau kopi, ampyang juga bisa menjadi pilihan camilan untuk disajikan kepada tamu di rumah.

Roti Kecik Ganep, Oleh-Oleh Legendaris dengan Tekstur Renyah

Roti Kecik Ganep merupakan salah satu pilihan buah tangan khas Solo yang memiliki karakter berbeda dari roti pada umumnya. Berbeda dengan roti lembut yang biasa ditemukan di toko kue, roti kecik mempunyai tekstur keras dan renyah. Camilan ini dikenal menggunakan bahan dasar beras ketan sehingga menghasilkan aroma dan cita rasa khas.

Teksturnya yang kering membuat roti kecik relatif praktis untuk dibawa dalam perjalanan jauh. Produk ini juga bisa disimpan lebih lama dibandingkan roti dengan isian krim atau bahan basah, selama kemasannya tertutup dan penyimpanannya sesuai petunjuk. Roti kecik cocok dinikmati sebagai teman minum teh atau kopi ketika sudah kembali ke rumah.

Brem Solo, Camilan Pipih yang Langsung Lumer di Mulut

Brem Solo menawarkan pengalaman menikmati camilan tradisional yang berbeda. Bentuknya berupa kepingan atau koin pipih dengan tekstur padat, tetapi akan langsung memberikan sensasi lumer ketika masuk ke mulut.

Rasanya cenderung manis dengan karakter khas hasil fermentasi bahan dasarnya. Bentuknya yang pipih dan kemasannya yang relatif ringkas membuat brem cukup praktis dijadikan buah tangan. Namun, wisatawan tetap perlu menjaganya dari tekanan dan panas berlebih agar bentuk serta kualitasnya tidak berubah selama perjalanan.

Kue Mandarijn Orion dan Solo Floss Roll, Pilihan untuk Pencinta Roti

Bagi wisatawan yang ingin membawa pulang oleh-oleh berupa roti atau kue, Kue Mandarijn dari Toko Roti Orion bisa menjadi pilihan. Kue ini dikenal sebagai salah satu buah tangan populer dari Solo. Teksturnya lembut dan cocok disajikan bersama keluarga ketika berkumpul di rumah.

Kue Mandarijn disebut dapat bertahan hingga sekitar satu minggu pada suhu ruang. Meski begitu, wisatawan tetap perlu memperhatikan tanggal produksi, petunjuk penyimpanan, serta kondisi kemasan sebelum membelinya.

Alternatif lainnya adalah Solo Floss Roll, roti gulung dengan isian abon yang cukup melimpah. Perpaduan roti lembut dan abon gurih membuat camilan ini cocok untuk pencinta makanan bercita rasa gurih. Daya tahannya disebut mencapai sekitar tiga hingga empat hari dalam perjalanan. Karena itu, Solo Floss Roll lebih tepat dibeli menjelang waktu kepulangan agar kualitasnya tetap terjaga ketika sampai di Jakarta.

Tips Memilih Oleh-Oleh Solo agar Tidak Cepat Basi di Perjalanan

Membeli oleh-oleh untuk perjalanan jauh tidak cukup hanya dengan memperhatikan jenis makanan. Cara memilih, mengemas, dan menyimpannya juga berpengaruh terhadap kualitas makanan ketika sampai di tujuan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan wisatawan.

Pertama, utamakan makanan kering seperti abon, keripik, emping, dan camilan tradisional. Kandungan air yang relatif rendah membuat produk jenis ini umumnya lebih praktis untuk perjalanan panjang.

Kedua, periksa tanggal produksi dan kedaluwarsa. Jangan hanya mengandalkan informasi bahwa suatu makanan bisa bertahan berminggu-minggu. Setiap produk memiliki ketentuan penyimpanan yang berbeda.

Ketiga, pastikan kemasan masih tersegel rapat dan tidak rusak. Kemasan yang baik membantu melindungi makanan dari udara, kelembapan, serta kontaminasi selama perjalanan.

Keempat, pisahkan makanan yang mudah hancur dari barang bawaan lainnya. Intip, emping, dan roti kecik sebaiknya ditempatkan dalam wadah yang tidak mudah tertekan.

Terakhir, perhatikan waktu pembelian. Untuk makanan yang memiliki masa simpan relatif pendek seperti Kue Mandarijn dan Solo Floss Roll, sebaiknya beli mendekati waktu keberangkatan.