5 Tempat Wisata Anti-Mainstream di Jabodetabek, dari Taman Burung hingga Hutan Kota

JawaPos.com - Warga Jakarta dan sekitarnya tidak harus pergi ke luar kota untuk mendapatkan pengalaman liburan yang berbeda.

Kawasan Jabodetabek memiliki sejumlah tempat wisata anti-mainstream yang menawarkan aktivitas menarik untuk healing.

Mulai dari melihat burung eksotis, mengenal buah khas Betawi, menjelajahi kendaraan militer, hingga menikmati suasana hutan di tengah perkotaan.

Pilihan wisata ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang mulai bosan menghabiskan akhir pekan di pusat perbelanjaan atau mengunjungi destinasi yang itu-itu saja.

Selain menawarkan pengalaman baru, beberapa tempat juga memberikan kesempatan untuk belajar tentang alam, sejarah, dan budaya lokal.

Menariknya, destinasi tersebut tersebar di sejumlah wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Artinya, wisatawan bisa menyesuaikan pilihan perjalanan dengan waktu dan lokasi keberangkatan.

Berikut lima tempat wisata anti-mainstream di Jabodetabek yang bisa masuk agenda liburan akhir pekan.

1. Aviary Park Indonesia, Tawarkan Suasana Alam dan Burung Eksotis Jika ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan, Aviary Park Indonesia di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, bisa menjadi pilihan.

Destinasi ini menawarkan pengalaman wisata alam dengan konsep taman konservasi yang menghadirkan berbagai jenis burung dan satwa dalam lingkungan yang dibuat menyerupai habitat alaminya.

Begitu memasuki kawasan taman, pengunjung akan merasakan suasana yang berbeda dari lingkungan perkotaan.

Kicau burung, pepohonan rindang, dan area hijau memberikan nuansa lebih tenang untuk berjalan-jalan bersama keluarga.

Pengalaman yang ditawarkan di tempat ini bukan sekadar melihat satwa, terutama burung, dari kejauhan.

Pengunjung juga bisa mengenal lebih dekat berbagai jenis burung, mengamati perilakunya, serta mempelajari pentingnya menjaga kelestarian satwa dan lingkungan.

Aviary Park Indonesia cocok menjadi tujuan wisata keluarga, terutama bagi orang tua yang ingin mengenalkan anak-anak pada keanekaragaman hayati melalui pengalaman langsung.

Selain menjadi alternatif rekreasi, kunjungan ke tempat seperti ini juga bisa menjadi kesempatan untuk mengenalkan anak pada dunia konservasi sejak dini.

2. Cagar Buah Condet, Menelusuri Jejak Buah Khas Betawi Jakarta tidak hanya memiliki gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan, dan kawasan bersejarah sebagai tujuan wisata.

Di Jakarta Timur, terdapat Cagar Buah Condet yang menawarkan pengalaman wisata agroedukasi sekaligus mengenalkan kembali kekayaan alam khas Betawi.

Kawasan Condet sejak dahulu dikenal masyarakat sebagai salah satu sentra buah-buahan di Jakarta. Salak condet dan duku condet menjadi dua komoditas yang identik dengan wilayah tersebut.

Namun, perkembangan permukiman dan pembangunan perkotaan membuat keberadaan kebun buah khas Condet semakin terbatas.

Di Cagar Buah Condet, pengunjung bisa melihat upaya pelestarian tanaman lokal tersebut.

Suasana kebun yang relatif hijau memberikan pengalaman berbeda dibandingkan destinasi wisata perkotaan pada umumnya.

Wisatawan dapat berjalan di antara pepohonan, mengenal berbagai tanaman buah, serta mengetahui bagaimana proses perawatan dan pelestarian tanaman khas Betawi dilakukan.

Tempat ini menarik bagi pengunjung yang ingin mengenal sejarah lokal dari sisi yang berbeda.

Sebab, wisata sejarah tidak selalu harus berkaitan dengan bangunan bersejarah atau museum.

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Kebun buah juga bisa menjadi bagian penting dari identitas dan warisan budaya sebuah daerah.

Bagi keluarga, Cagar Buah Condet dapat menjadi alternatif wisata edukasi untuk mengenalkan anak-anak pada tanaman lokal sekaligus pentingnya menjaga ruang hijau di tengah perkembangan kota.

3. Tur Alutsista dan Rantis, Melihat Lebih Dekat Dunia Militer Pengalaman wisata yang berbeda juga bisa ditemukan di Jakarta Pusat melalui Tur Alutsista dan Kendaraan Taktis yang digelar bersama komunitas Wisata Kreatif Jakarta.

Berbeda dari kunjungan museum pada umumnya, tur ini mengajak peserta mengenal dunia pertahanan melalui kendaraan dan perlengkapan militer secara lebih dekat.

Pengunjung berkesempatan mengamati berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk kendaraan taktis yang digunakan dalam kegiatan militer.

Salah satu yang menarik perhatian adalah Pindad Maung, kendaraan taktis buatan industri pertahanan dalam negeri.

Kesempatan untuk melihat kendaraan tersebut dari dekat, bahkan merasakan pengalaman duduk di dalamnya sesuai fasilitas dan ketentuan tur, menjadi daya tarik tersendiri.

Kegiatan semacam ini juga memberikan sudut pandang baru mengenai perkembangan industri pertahanan Indonesia.

Pengunjung tidak hanya melihat bentuk kendaraan, tetapi juga dapat mengenal fungsi dan peran teknologi pertahanan dalam mendukung kebutuhan militer.

Tur ini cocok bagi pencinta sejarah, penggemar otomotif, hingga keluarga yang ingin mencari kegiatan edukatif di luar destinasi wisata konvensional.

Namun, karena kegiatan tersebut merupakan tur dengan agenda dan penyelenggaraan tertentu, calon peserta sebaiknya memastikan jadwal, lokasi, ketersediaan tempat, serta ketentuan kunjungan sebelum berangkat.

4. Hutan Kota Srengseng, Ketenangan di Tengah Keramaian Jakarta Bagi masyarakat yang membutuhkan suasana lebih tenang setelah menjalani rutinitas pekerjaan, Hutan Kota Srengseng di Jakarta Barat bisa menjadi pilihan menarik.

Berbeda dengan taman kota yang didominasi area terbuka dan fasilitas olahraga, kawasan ini menawarkan suasana hutan dengan pepohonan yang tumbuh cukup rapat.

Keberadaan vegetasi tersebut membuat lingkungan terasa lebih teduh dan memberikan pengalaman berjalan-jalan yang berbeda dari suasana jalanan Jakarta.

Pengunjung dapat menyusuri jalan setapak di antara pepohonan, menikmati udara yang lebih sejuk, atau beristirahat di sekitar danau buatan.

Suasana alami menjadi daya tarik utama Hutan Kota Srengseng. Tempat ini cocok untuk aktivitas sederhana.

Seperti berjalan santai, membaca buku, fotografi alam, atau sekadar duduk menikmati suasana tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk perjalanan ke luar kota.

Selain sebagai ruang rekreasi, hutan kota juga memiliki fungsi ekologis penting bagi lingkungan perkotaan.

Pepohonan membantu menyerap karbon dioksida, menyediakan habitat bagi satwa, serta mendukung kualitas lingkungan di tengah padatnya pembangunan.

Karena itu, pengunjung sebaiknya tetap menjaga kebersihan, tidak merusak tanaman, dan menghindari aktivitas yang dapat mengganggu satwa di kawasan tersebut.

5. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Kampoeng Gallery, Sisi Klasik Jakarta Jika ingin mendapatkan pengalaman wisata dengan nuansa sejarah dan seni, kawasan Jakarta memiliki dua destinasi yang menarik untuk dikunjungi, yakni Pelabuhan Sunda Kelapa dan Kampoeng Gallery.

Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta Utara menjadi salah satu tempat yang memperlihatkan bagaimana Jakarta tumbuh sebagai kota perdagangan dan pusat aktivitas maritim sejak berabad-abad lalu.

Pemandangan deretan kapal kayu pinisi yang bersandar di pelabuhan menjadi daya tarik tersendiri.

Kapal-kapal tersebut masih digunakan untuk mengangkut berbagai komoditas antarpulau, sekaligus menjadi pengingat pentingnya jalur perdagangan laut dalam sejarah Nusantara.

Pengunjung bisa menikmati suasana pelabuhan, mengamati aktivitas bongkar muat dari area yang diperbolehkan, serta mengabadikan kapal-kapal kayu dengan latar kawasan pelabuhan tua.

Waktu kunjungan juga berpengaruh terhadap pengalaman wisata. Pagi hari bisa menjadi pilihan untuk menikmati suasana pelabuhan ketika aktivitas mulai berlangsung dan cuaca belum terlalu terik.

Setelah menjelajahi sisi maritim Jakarta, perjalanan bisa dilanjutkan ke Kampoeng Gallery di Jakarta Selatan.

Tempat ini menawarkan suasana liburan yang berbeda melalui ruang seni dengan nuansa vintage.

Berbagai barang antik, koleksi benda lawas, dan elemen dekorasi klasik menghadirkan atmosfer yang mengingatkan pengunjung pada kehidupan masa lalu.

Kampoeng Gallery cocok bagi pencinta fotografi, kolektor barang antik, maupun wisatawan yang ingin menikmati ruang kreatif dengan suasana lebih santai.

Menggabungkan kedua destinasi tersebut bisa menjadi cara menarik untuk melihat dua wajah Jakarta sekaligus: kota pelabuhan yang menyimpan sejarah panjang perdagangan dan kota kreatif yang terus berkembang.

Tips Sebelum Berwisata ke Destinasi Anti-Mainstream Jabodetabek Sebelum berangkat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan wisatawan agar perjalanan berjalan nyaman.

Pertama, periksa kembali jam operasional dan ketentuan kunjungan setiap destinasi.

Beberapa tempat, terutama kawasan konservasi dan tur tematik, mungkin memiliki jadwal khusus atau membutuhkan reservasi terlebih dahulu.

Kedua, sesuaikan destinasi dengan tujuan perjalanan. Aviary Park Indonesia dan Cagar Buah Condet lebih cocok untuk wisata alam dan edukasi keluarga.

Sementara itu, tur alutsista bisa menjadi pilihan bagi pengunjung yang tertarik pada sejarah dan teknologi pertahanan.

Ketiga, perhatikan jarak antarlokasi. Jabodetabek memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi, terutama saat akhir pekan.

Sebaiknya pilih satu atau dua destinasi yang lokasinya berdekatan agar waktu liburan tidak habis di perjalanan.

Terakhir, tetap jaga kebersihan dan patuhi aturan di setiap kawasan wisata. Khusus di tempat konservasi dan ruang terbuka hijau, pengunjung perlu ikut menjaga lingkungan agar manfaatnya bisa dinikmati dalam jangka panjang.

Lima destinasi tersebut menunjukkan bahwa liburan menarik tidak selalu harus dilakukan dengan perjalanan jauh atau biaya besar.

Di tengah padatnya aktivitas Jabodetabek, masih ada tempat-tempat yang menawarkan pengalaman berbeda, mulai dari mengenal satwa dan warisan buah lokal hingga menikmati sejarah maritim serta ruang seni.