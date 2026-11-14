3 Pilihan Transportasi Umum dari Surabaya ke Sooko Mojokerto, Murah dan Praktis

JawaPos.com – Perjalanan dari Surabaya menuju Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, bisa ditempuh menggunakan beberapa pilihan transportasi umum, mulai dari bus Trans Jatim, kereta api, hingga bus antarkota. Masing-masing menawarkan keunggulan dari sisi tarif, waktu perjalanan, dan kemudahan akses menuju lokasi tujuan.

Bagi warga Surabaya yang ingin berkunjung ke Sooko untuk urusan pekerjaan, mengunjungi keluarga, atau sekadar berwisata, ketiga moda transportasi tersebut bisa menjadi alternatif tanpa harus membawa kendaraan pribadi.

Sooko merupakan salah satu kecamatan strategis di Kabupaten Mojokerto. Wilayah ini berbatasan dan memiliki keterkaitan aktivitas yang cukup erat dengan Kota Mojokerto. Selain menjadi kawasan permukiman dan pusat kegiatan masyarakat, Sooko juga memiliki sejumlah fasilitas rekreasi, ruang terbuka hijau, hingga situs bersejarah.

Sebelum berangkat, calon penumpang perlu menentukan moda transportasi berdasarkan titik keberangkatan di Surabaya dan lokasi akhir yang ingin dituju di Sooko. Sebab, tidak semua angkutan umum berhenti tepat di depan tempat tujuan. Beberapa di antaranya masih membutuhkan perjalanan lanjutan menggunakan ojek atau taksi online.

Berikut tiga pilihan transportasi umum dari Surabaya ke Sooko Mojokerto yang bisa dipertimbangkan.

Naik Bus Trans Jatim, Pilihan Ekonomis Menuju Mojokerto

Bus Trans Jatim bisa menjadi salah satu pilihan bagi penumpang yang mengutamakan tarif perjalanan terjangkau. Layanan transportasi umum antarkota ini menghubungkan sejumlah wilayah di Jawa Timur, termasuk Surabaya dan Mojokerto.

Koridor 2 Trans Jatim melayani perjalanan Surabaya–Mojokerto dan sebaliknya. Penumpang dari Surabaya dapat memanfaatkan halte yang berada di sepanjang jalur pelayanan untuk naik bus, kemudian turun di titik pemberhentian terdekat dengan kawasan Sooko.

Tarif yang disebutkan untuk penumpang umum sekitar Rp 5.000. Dengan biaya tersebut, Trans Jatim dapat menjadi alternatif perjalanan harian maupun kunjungan singkat ke Mojokerto.

Keunggulan menggunakan Trans Jatim adalah penumpang tidak perlu berganti moda transportasi selama masih berada di jalur pelayanan. Namun, calon penumpang sebaiknya memastikan lokasi halte keberangkatan dan pemberhentian yang paling dekat dengan tujuan akhir.

Jika lokasi tujuan berada cukup jauh dari halte, perjalanan dapat dilanjutkan menggunakan ojek online atau angkutan lokal.

Naik Kereta Api, Perjalanan Lebih Terukur

Kereta api juga bisa menjadi alternatif perjalanan dari Surabaya menuju Mojokerto. Moda transportasi ini cocok bagi penumpang yang ingin menghindari kepadatan lalu lintas di jalan raya.

Perjalanan dapat dimulai dari Stasiun Surabaya Gubeng atau stasiun lain yang melayani kereta dengan tujuan Mojokerto. Salah satu layanan yang dapat dipertimbangkan adalah kereta api lokal atau komuter, termasuk KA Dhoho sesuai jadwal dan stasiun pemberangkatannya.

Waktu perjalanan kereta dari Surabaya menuju Stasiun Mojokerto berkisar 30–40 menit, bergantung pada layanan dan jadwal yang dipilih. Tarif kereta lokal dalam informasi awal disebut mulai Rp 10.000, sedangkan kereta jarak jauh memiliki tarif yang berbeda sesuai kelas dan layanan.

Setelah tiba di Stasiun Mojokerto, penumpang masih perlu melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Sooko. Jaraknya relatif dekat dibandingkan perjalanan dari Surabaya sehingga bisa ditempuh menggunakan ojek online, taksi online, atau angkutan lokal.

Salah satu keuntungan naik kereta api adalah waktu perjalanan di jalur rel cenderung lebih terukur. Meski begitu, penumpang tetap perlu memperhitungkan waktu untuk menuju stasiun, menunggu keberangkatan, serta melanjutkan perjalanan dari Stasiun Mojokerto ke alamat tujuan.

Sebelum membeli tiket, pastikan jadwal keberangkatan dan stasiun pemberhentian melalui kanal resmi pemesanan kereta api.

Naik Bus Antarkota dari Terminal Purabaya

Pilihan berikutnya adalah menggunakan bus antarkota dari Terminal Purabaya atau Bungurasih, Surabaya, menuju Mojokerto.

Sejumlah operator bus yang disebut dalam informasi perjalanan awal antara lain Harapan Jaya, Sugeng Rahayu, Akas, dan Eka. Namun, ketersediaan armada, trayek, serta kelas layanan perlu dipastikan kembali sebelum berangkat.

Penumpang dapat mencari bus dengan tujuan Mojokerto dan memastikan apakah armada tersebut melayani pemberhentian di Terminal Kertajaya atau titik lain yang sesuai dengan rute perjalanan.

Tarif bus dalam informasi awal berkisar Rp 7.000 hingga Rp 30.000. Perbedaan harga biasanya dipengaruhi kelas layanan, operator, dan jenis perjalanan.

Setelah tiba di Mojokerto, perjalanan dapat diteruskan menuju Kecamatan Sooko menggunakan ojek online, taksi online, atau angkutan lokal.

Bus antarkota bisa menjadi pilihan bagi penumpang yang tinggal di sekitar Terminal Purabaya atau ingin mendapatkan alternatif keberangkatan selain kereta api dan Trans Jatim. Namun, waktu tempuhnya dapat dipengaruhi kondisi lalu lintas, terutama ketika memasuki kawasan perkotaan.

Tips Memilih Transportasi dari Surabaya ke Sooko

Sebelum menentukan moda transportasi, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan agar perjalanan lebih nyaman.

Pertama, periksa lokasi tujuan secara spesifik. Kecamatan Sooko memiliki wilayah yang cukup luas sehingga halte atau stasiun terdekat belum tentu berada dalam jarak berjalan kaki dari alamat tujuan.

Kedua, sesuaikan moda transportasi dengan anggaran. Trans Jatim dan kereta api lokal bisa menjadi pilihan bagi penumpang yang ingin menekan biaya perjalanan. Sementara itu, bus antarkota menawarkan alternatif berdasarkan lokasi keberangkatan dan ketersediaan armada.

Ketiga, perhitungkan biaya perjalanan lanjutan. Tarif angkutan utama bukan satu-satunya pengeluaran karena penumpang mungkin masih perlu menggunakan ojek atau taksi online dari terminal, stasiun, maupun halte menuju lokasi akhir.

Keempat, cek jadwal dan tarif terbaru sebelum berangkat. Informasi perjalanan dapat berubah mengikuti kebijakan operator, penyesuaian layanan, dan kondisi operasional.