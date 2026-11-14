Cara Naik Commuter Line Bandung–Sasaksaat, Tiket Cuma Rp 7.000 dan Bisa Nikmati Wisata Sejarah

JawaPos.com - Perjalanan dari Bandung menuju Stasiun Sasaksaat, Kabupaten Bandung Barat, bisa menjadi pilihan wisata singkat dengan biaya terjangkau.

Berdasarkan pantauan di aplikasi KAI Access, wisatawan dapat menggunakan Commuter Line Garut dari Stasiun Bandung dengan tarif tiket Rp 7.000. Selain menawarkan perjalanan sekitar satu jam, rute ini juga menyuguhkan pemandangan perbukitan Priangan, jembatan kereta legendaris, hingga terowongan peninggalan zaman kolonial Belanda.

Stasiun Sasaksaat bisa menjadi tujuan bagi wisatawan yang ingin menikmati pengalaman naik kereta api tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Rute ini juga menarik bagi pencinta sejarah perkeretaapian karena melewati sejumlah infrastruktur kereta api yang memiliki nilai historis.

Sebelum berangkat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari jadwal keberangkatan, rute perjalanan, tarif tiket, hingga daya tarik yang bisa dijumpai sepanjang perjalanan.

Jadwal Commuter Line Bandung–Sasaksaat

Wisatawan yang ingin menuju Stasiun Sasaksaat dapat memanfaatkan layanan Commuter Line Garut dari Stasiun Bandung.

Berdasarkan informasi jadwal yang tersedia dalam materi perjalanan, terdapat dua pilihan keberangkatan setiap hari, yakni pukul 14.51 WIB dan 22.19 WIB. Tarif tiketnya sebesar Rp 7.000 untuk sekali perjalanan.

Dengan durasi perjalanan sekitar satu jam, penumpang bisa tiba di kawasan Sasaksaat tanpa perlu menghabiskan banyak waktu di perjalanan.

Meski begitu, calon penumpang sebaiknya mengecek kembali jadwal terbaru melalui kanal resmi KAI Commuter sebelum berangkat. Jadwal kereta dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan operasional.

Rute Perjalanan Bandung Menuju Stasiun Sasaksaat

Perjalanan dimulai dari Stasiun Bandung, kemudian kereta bergerak meninggalkan kawasan perkotaan menuju wilayah Bandung Barat.

Setelah melewati kawasan Padalarang, suasana perjalanan mulai berubah. Pemandangan gedung dan permukiman perkotaan berganti dengan hamparan sawah, perbukitan, serta lembah khas Tatar Pasundan.

Stasiun Sasaksaat berada di wilayah Sumurbandung, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Lokasinya berada di kawasan perbukitan yang menawarkan suasana berbeda dibandingkan stasiun-stasiun besar di pusat kota.

Bagi wisatawan, perjalanan ini bukan sekadar berpindah dari satu stasiun ke stasiun lain. Ada sejumlah pemandangan dan bangunan bersejarah yang membuat perjalanan terasa lebih menarik.

4 Daya Tarik Perjalanan Kereta Bandung–Sasaksaat

1. Menikmati Hamparan Sawah dan Perbukitan Priangan

Salah satu daya tarik perjalanan menuju Sasaksaat adalah panorama alam khas pegunungan Priangan.

Selepas meninggalkan kawasan perkotaan Bandung dan Padalarang, penumpang dapat menikmati pemandangan sawah, lembah, serta perbukitan hijau dari balik jendela kereta.

Lanskap tersebut memberikan pengalaman perjalanan yang berbeda dari rutinitas menggunakan kendaraan pribadi di jalan raya. Penumpang bisa duduk santai sambil menikmati perubahan pemandangan sepanjang perjalanan.

Bagi pencinta fotografi, momen ketika kereta melintasi kawasan pedesaan dan perbukitan juga menarik untuk diabadikan. Pilih tempat duduk dekat jendela agar lebih leluasa menikmati panorama.

2. Melintasi Jembatan Cikubang yang Legendaris

Perjalanan menuju kawasan Sasaksaat juga berkaitan dengan keberadaan Jembatan Cikubang, salah satu infrastruktur perkeretaapian bersejarah di Jawa Barat.

Jembatan ini dikenal sebagai jembatan kereta api aktif terpanjang di Indonesia. Bentuk konstruksinya yang melintasi lembah menjadi salah satu daya tarik jalur kereta di kawasan tersebut.

Dari atas kereta, penumpang berkesempatan melihat bentang alam berupa lembah dan aliran sungai dari ketinggian. Pengalaman ini menjadi salah satu bagian menarik ketika menjelajahi jalur kereta Bandung–Padalarang–Sasaksaat.

Namun, penumpang tetap perlu memperhatikan keselamatan dan tidak mencoba membuka pintu atau menjulurkan anggota tubuh ke luar kereta demi mengambil foto.

3. Melewati Terowongan Sasaksaat Peninggalan Belanda

Pengalaman lain yang membuat perjalanan ini menarik adalah melintasi Terowongan Sasaksaat.

Terowongan tersebut merupakan salah satu peninggalan penting sejarah perkeretaapian Indonesia. Dibangun oleh perusahaan kereta api Staatsspoorwegen pada 1902–1903, terowongan ini memiliki panjang sekitar 949–958 meter.

Ketika kereta memasuki terowongan, suasana kabin akan berubah gelap selama kurang lebih 50 detik hingga satu menit. Penumpang kemudian akan melihat cahaya di ujung terowongan ketika kereta mendekati pintu keluar.

Keberadaan terowongan ini memperlihatkan bagaimana pembangunan jalur kereta pada masa kolonial harus melewati tantangan geografis berupa perbukitan dan kontur alam yang tidak mudah.

Bagi pencinta sejarah, melintasi Terowongan Sasaksaat bisa menjadi pengalaman tersendiri karena penumpang menggunakan jalur yang telah menjadi bagian dari sejarah transportasi kereta api sejak lebih dari satu abad lalu.

4. Mengenal Stasiun Sasaksaat yang Berusia Lebih dari Seabad

Stasiun Sasaksaat menjadi tujuan akhir perjalanan sekaligus daya tarik tersendiri.

Stasiun kecil kelas III ini merupakan bangunan peninggalan era kolonial Belanda yang memiliki nilai sejarah perkeretaapian. Suasananya berbeda dari stasiun besar yang ramai dengan aktivitas penumpang.

Lingkungan sekitar stasiun juga masih dikelilingi perbukitan, termasuk kawasan Cidepong. Pemandangan tersebut membuat suasana Sasaksaat terasa lebih tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.

Bagi wisatawan yang tertarik dengan sejarah kereta api, keberadaan stasiun ini bisa menjadi alasan untuk mencoba perjalanan singkat dari Bandung.

Namun, perlu diingat bahwa stasiun merupakan fasilitas operasional kereta api. Pengunjung sebaiknya tetap mengikuti arahan petugas, tidak memasuki area terbatas, dan tidak mengganggu aktivitas perjalanan kereta.

Tips Sebelum Naik Commuter Line ke Sasaksaat

Agar perjalanan lebih nyaman, ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum berangkat.

Pertama, periksa jadwal keberangkatan dan ketersediaan tiket melalui kanal resmi KAI Commuter. Jangan hanya mengandalkan jadwal lama karena perjalanan kereta dapat mengalami perubahan.

Kedua, datang lebih awal ke Stasiun Bandung agar memiliki waktu untuk membeli atau mempersiapkan tiket serta mencari peron keberangkatan.

Ketiga, siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan pemandangan selama perjalanan. Namun, pastikan pengambilan gambar tetap dilakukan dari tempat yang aman.

Keempat, perhatikan jadwal perjalanan pulang. Jangan berasumsi tersedia kereta kembali setiap saat dari Sasaksaat menuju Bandung. Pastikan pilihan transportasi lanjutan sudah diketahui sebelum memulai perjalanan.