Rute Pesawat Surabaya–Oksibil via Jayapura, Ini Jadwal, Suasana dan Biaya Perjalanannya

JawaPos.com - Perjalanan dari Surabaya menuju Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, membutuhkan dua kali penerbangan dengan transit di Jayapura. Wisatawan maupun penumpang yang hendak menuju wilayah pedalaman Papua harus terlebih dahulu terbang dari Bandara Internasional Juanda menuju Bandara Sentani, sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat perintis menuju Bandara Oksibil.

Rute ini menjadi salah satu pilihan perjalanan udara untuk menjangkau Oksibil yang berada di kawasan pegunungan dengan akses transportasi darat terbatas. Meski jarak penerbangan dari Jayapura ke Oksibil relatif singkat, perjalanan tersebut memiliki karakteristik tersendiri karena kondisi geografis dan cuaca di wilayah Pegunungan Bintang.

Bagi calon penumpang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum berangkat, mulai dari pilihan maskapai, jadwal penerbangan, perkiraan harga tiket, hingga kondisi perjalanan udara menuju kawasan pedalaman Papua.

Rute Surabaya ke Oksibil Harus Transit di Jayapura

Perjalanan udara dari Surabaya menuju Oksibil umumnya dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah penerbangan dari Bandara Internasional Juanda (SUB) menuju Bandara Sentani (DJJ) di Kabupaten Jayapura.

Sejumlah maskapai penerbangan nasional, seperti Garuda Indonesia, Batik Air, dan Lion Air Group, melayani perjalanan dari Surabaya menuju Jayapura. Pilihan penerbangan bisa berupa penerbangan langsung maupun transit, bergantung pada jadwal dan ketersediaan tiket.

Jika menggunakan penerbangan dengan transit, penumpang biasanya harus menyesuaikan waktu perjalanan melalui kota penghubung seperti Makassar atau Jakarta.

Durasi perjalanan dari Surabaya menuju Jayapura diperkirakan sekitar 5–7 jam, bergantung pada rute dan lama waktu transit.

Setibanya di Bandara Sentani, penumpang kemudian melanjutkan perjalanan menuju Oksibil menggunakan pesawat yang melayani penerbangan perintis maupun penerbangan reguler di wilayah tersebut.

Jayapura ke Oksibil Dilayani Trigana Air

Tahap kedua perjalanan dilakukan dari Bandara Sentani menuju Bandara Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Pantauan JawaPos.com di aplikasi pemesanan tiket online, salah satu maskapai yang melayani rute tersebut adalah Trigana Air. Penerbangan ini menjadi penghubung penting bagi masyarakat yang hendak menuju Oksibil, mengingat akses transportasi darat menuju kawasan pegunungan tersebut tidak semudah perjalanan antarkota di wilayah lain.

Waktu tempuh penerbangan Jayapura–Oksibil relatif singkat, yakni sekitar 45 menit hingga satu jam dalam kondisi operasional normal.

Meski demikian, calon penumpang perlu memperhatikan jadwal keberangkatan. Penerbangan menuju Oksibil tidak tersedia sesering rute komersial antarkota besar. Jadwalnya mengikuti operasional maskapai dan dapat berubah menyesuaikan kondisi cuaca maupun faktor keselamatan penerbangan.

Keberangkatan umumnya dijadwalkan pada pagi hari. Salah satu contoh waktu penerbangan yang tercantum dalam informasi jadwal adalah pukul 07.25 WIT.

Karena itu, penumpang yang datang dari Surabaya sebaiknya mempertimbangkan waktu transit yang cukup di Jayapura. Jangan sampai penerbangan dari Surabaya mengalami keterlambatan sehingga penumpang kehilangan kesempatan melanjutkan perjalanan menuju Oksibil.

Harga Tiket Pesawat Surabaya–Oksibil

Biaya perjalanan dari Surabaya menuju Oksibil perlu disiapkan lebih besar dibandingkan penerbangan menuju sejumlah kota besar di Indonesia.

Berdasarkan informasi harga yang tersedia dalam bahan jadwal perjalanan, tiket penerbangan Surabaya–Jayapura berkisar Rp 4 jutaan, terutama untuk pilihan penerbangan dengan transit.

Setelah tiba di Jayapura, penumpang masih harus membeli tiket lanjutan menuju Oksibil. Tarif penerbangan Trigana Air pada rute tersebut diperkirakan sekitar Rp 1,7 juta.

Dengan demikian, total biaya tiket untuk perjalanan satu arah dari Surabaya menuju Oksibil diperkirakan mencapai Rp 5,7 jutaan per orang.

Angka tersebut belum termasuk biaya tambahan seperti bagasi apabila dikenakan, transportasi menuju dan dari bandara, serta kebutuhan selama transit.

Harga tiket dapat berubah mengikuti tanggal keberangkatan, ketersediaan kursi, kebijakan maskapai, dan periode pemesanan. Calon penumpang sebaiknya memeriksa kembali tarif melalui kanal resmi penjualan tiket sebelum melakukan perjalanan.

Jadwal Penerbangan Jayapura–Oksibil November 2026

Ketersediaan penerbangan dari Jayapura menuju Oksibil menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan sebelum menyusun perjalanan dari Surabaya.

Berdasarkan informasi jadwal yang diberikan, penerbangan menuju Oksibil pada November 2026 tersedia pada beberapa tanggal, yakni:

- 17 November 2026

- 18 November 2026

- 19 November 2026

- 21 November 2026

- 23 November 2026

- 26 November 2026

- 28 November 2026

Jadwal tersebut menunjukkan bahwa penerbangan menuju Oksibil tidak tersedia setiap hari. Penumpang perlu menyesuaikan jadwal keberangkatan dari Surabaya agar memiliki waktu transit yang memadai.

Perlu diperhatikan, daftar tanggal tersebut merupakan informasi jadwal yang tersedia dalam bahan perjalanan, bukan konfirmasi kursi maupun jadwal operasional terkini. Calon penumpang tetap perlu melakukan pengecekan langsung kepada maskapai karena penerbangan ke wilayah pegunungan dapat mengalami perubahan akibat kondisi cuaca dan operasional.

Penerbangan Jayapura–Oksibil Menawarkan Pemandangan Pegunungan Papua

Selain menjadi jalur transportasi penting, perjalanan udara dari Jayapura menuju Oksibil juga menawarkan pengalaman tersendiri.

Wilayah Pegunungan Bintang memiliki bentang alam yang didominasi pegunungan terjal, lembah dalam, dan kawasan hutan yang masih luas. Pemandangan tersebut dapat terlihat dari jendela pesawat ketika memasuki wilayah Oksibil.

Hamparan perbukitan hijau dan awan yang menyelimuti puncak gunung menjadi bagian dari lanskap yang membuat perjalanan ini berbeda dari penerbangan antarkota pada umumnya.

Bagi penumpang yang menyukai wisata alam, pemandangan dari udara tersebut bisa menjadi pengalaman menarik. Namun, perjalanan ini bukan semata-mata penerbangan wisata karena pesawat juga memiliki peran penting dalam menghubungkan masyarakat di wilayah pedalaman.

Oksibil merupakan salah satu kawasan yang akses transportasinya sangat bergantung pada jalur udara. Pesawat tidak hanya membawa penumpang, tetapi juga membantu distribusi kebutuhan pokok, logistik, serta mendukung mobilitas masyarakat.

Cuaca Pegunungan Menjadi Tantangan Penerbangan

Penerbangan menuju Oksibil memiliki tantangan tersendiri karena karakteristik geografis Pegunungan Bintang.

Wilayah pegunungan Papua dikenal memiliki perubahan cuaca yang dapat berlangsung cepat. Awan tebal, hujan, dan berkurangnya jarak pandang menjadi sejumlah faktor yang harus diperhitungkan dalam operasional penerbangan.

Kondisi tersebut membuat jadwal penerbangan menuju wilayah pedalaman tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dalam situasi tertentu, penerbangan dapat mengalami penundaan atau pembatalan demi memenuhi standar keselamatan.

Penumpang juga mungkin merasakan turbulensi ketika pesawat melintasi kawasan pegunungan. Meski demikian, turbulensi tidak otomatis menunjukkan adanya kondisi darurat. Keputusan operasional tetap berada di tangan awak pesawat berdasarkan kondisi penerbangan saat itu.

Karena itu, calon penumpang sebaiknya tidak menyusun agenda perjalanan dengan waktu yang terlalu ketat. Sisihkan waktu cadangan apabila terjadi perubahan jadwal.

Mengapa Pesawat Menjadi Transportasi Penting ke Oksibil?

Kondisi geografis Pegunungan Bintang membuat transportasi udara memiliki peran strategis bagi masyarakat setempat.

Pegunungan, lembah, serta keterbatasan jaringan jalan penghubung membuat perjalanan darat menuju sejumlah kawasan di wilayah ini tidak selalu memungkinkan atau membutuhkan waktu panjang.

Dalam situasi tersebut, penerbangan menjadi penghubung utama antara Oksibil dan Jayapura sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi serta transportasi di Papua.

Selain mengangkut penumpang, pesawat juga berperan dalam mendukung distribusi barang, kebutuhan masyarakat, pelayanan pemerintahan, hingga kebutuhan medis dan evakuasi ketika diperlukan.

Itulah sebabnya, penerbangan Jayapura–Oksibil bukan sekadar rute penghubung antardaerah, melainkan bagian penting dari konektivitas masyarakat di kawasan pedalaman Papua.