AirBorneo Buka Rute Jakarta-Kuching, Dua Musisi Indonesia Ikut Penerbangan Perdana

JawaPos.com - Maskapai AirBorneo perdana membuka rute penerbangan langsung Jakarta-Kuching, Sarawak, Malaysia, pada Jumat (13/11). Musisi Nadhif Basalamah dan Ari Lesmana beserta tim diketahui ikut dalam penerbangan tersebut.

Menurut Mohamad Afiq Wahed dari Wazai Creative Solution, kedua musisi itu akan terbang dari Jakarta menuju Kuching dengan AirBorneo sebagai bagian dari kemitraan konser. Pasalnya, kedua musisi bakal manggung pada Manggung Di Muara 2026.

Sementara itu, Menteri Pariwisata, Industri Kreatif, dan Seni Pertunjukan Sarawak Abdul Karim Rahman Hamzah menilai penerbangan langsung ini dapat membuka peluang kolaborasi bagi pelaku industri kreatif Sarawak dan Indonesia.

“Saya melihat kerja sama ini sebagai contoh bagaimana hubungan antara pariwisata, angkutan udara, dan industri kreatif bisa saling menopang,” kata Abdul Karim.

Nadhif Basalamah dan Ari Lesmana dijadwalkan tampil di konser terbuka Manggung Di Muara 2026 di Kuching Waterfront Esplanade, Sabtu (14/11), sehari setelah penerbangan perdana.

Mereka akan berbagi panggung dengan Aisha Retno (Malaysia), Aziz Harun (Brunei), serta Naki, Adruce Azman, dan Sasha Ningkan dari Sarawak. Pintu masuk dibuka pukul 17.00 untuk early entry dan pukul 18.00 untuk penonton umum, waktu Kuching.

Layani Perjalanan 3 Kali Sepekan

Rute Jakarta-Kuching dilayani tiga kali sepekan, yakni Senin, Jumat, dan Minggu. Penerbangan MY397 berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta (Terminal 3) pukul 16.55 dan tiba di Kuching pukul 19.45. Sebaliknya, MY396 berangkat dari Kuching pukul 15.10 dan mendarat di Jakarta pukul 16.00. Seluruh jam menggunakan waktu setempat.