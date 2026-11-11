Vietnam dan Filipina Punya Pesona Berbeda, Ini 10 Destinasi Wisata yang Wajib Dikunjungi

JawaPos.com - Vietnam dan Filipina menawarkan pengalaman liburan yang berbeda di Asia Tenggara. Vietnam cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata sejarah, budaya, kuliner, hingga panorama pegunungan. Sementara Filipina menjadi pilihan menarik bagi pencinta pantai, pulau tropis, dan petualangan bawah laut.

Kedua negara memiliki destinasi unggulan yang bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan akhir tahun maupun merencanakan perjalanan pada 2027. Wisatawan dapat menikmati suasana kota tua, mencicipi kuliner khas, menjelajahi pegunungan, hingga bersantai di pantai berpasir putih.

Bagi wisatawan Indonesia yang sedang mencari alternatif liburan ke luar negeri, Vietnam dan Filipina layak masuk daftar perjalanan. Berikut 10 destinasi yang bisa menjadi pertimbangan.

Destinasi Wisata Vietnam, dari Kota Tua hingga Pegunungan

Vietnam memiliki bentang wisata yang beragam. Wisatawan bisa menikmati suasana perkotaan, mencicipi kuliner khas, mengunjungi situs bersejarah, hingga menyaksikan pemandangan alam yang memanjakan mata.

1. Hanoi, Menikmati Kopi Telur dan Suasana Kota Tua

Hanoi menjadi salah satu titik awal yang menarik untuk menjelajahi Vietnam. Ibu kota negara tersebut memiliki perpaduan arsitektur kolonial, bangunan tradisional, pasar lokal, dan kehidupan jalanan yang ramai.

Salah satu kawasan yang wajib dikunjungi adalah Old Quarter. Area ini dipenuhi gang-gang sempit, toko tradisional, restoran lokal, dan kedai kopi yang menawarkan pengalaman khas kehidupan masyarakat Hanoi.

Jangan lewatkan kesempatan mencicipi egg coffee atau kopi telur. Minuman khas Vietnam ini memadukan kopi hitam dengan campuran kuning telur dan susu kental manis yang menghasilkan tekstur lembut menyerupai krim.

Wisatawan juga bisa mengunjungi kawasan Train Street, jalur kereta yang melintas sangat dekat dengan bangunan dan kafe di sekitarnya. Namun, pengunjung perlu mengikuti aturan keselamatan dan hanya memasuki area yang diizinkan petugas.

2. Sapa, Menyaksikan Sawah Terasering di Pegunungan

Jika ingin menjauh sejenak dari hiruk-pikuk perkotaan, Sapa menawarkan suasana yang jauh berbeda. Kawasan pegunungan di Vietnam utara ini terkenal dengan udara sejuk, perbukitan berkabut, serta hamparan sawah terasering yang membentang mengikuti kontur lereng.

Salah satu kawasan yang menarik dijelajahi adalah Lembah Muong Hoa. Dari sini, wisatawan dapat menyaksikan lanskap persawahan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat lokal.

Sapa juga menjadi pintu masuk menuju Fansipan, gunung tertinggi di Vietnam dengan ketinggian sekitar 3.147 meter di atas permukaan laut. Wisatawan bisa mencapai kawasan puncaknya melalui kereta gantung, sehingga tidak harus melakukan pendakian panjang.

Waktu kunjungan juga perlu diperhatikan. Musim tanam dan menjelang panen biasanya menghadirkan warna persawahan yang berbeda, sehingga pengalaman visualnya bisa berubah sesuai periode perjalanan.

3. Ha Long Bay, Berlayar di Antara Ribuan Pulau Kapur

Ha Long Bay merupakan salah satu ikon wisata alam Vietnam yang terkenal hingga mancanegara. Kawasan ini menawarkan pemandangan pulau-pulau dan formasi batu kapur yang muncul dari perairan berwarna hijau kebiruan.

Cara populer menikmati kawasan tersebut adalah mengikuti perjalanan kapal pesiar atau cruise. Wisatawan bisa menyusuri perairan, mengunjungi gua, menikmati pemandangan dari dek kapal, hingga menjelajahi sejumlah laguna.

Bagi yang memiliki waktu lebih panjang, perjalanan kapal semalam bisa menjadi pilihan. Wisatawan dapat menikmati suasana teluk ketika matahari terbenam maupun saat pagi hari sebelum kawasan tersebut ramai oleh kapal wisata.

Ha Long Bay juga dikenal sebagai bagian dari kawasan warisan dunia UNESCO. Karena itu, perjalanan ke sini bukan hanya menawarkan pemandangan, tetapi juga pengalaman mengenal bentang alam dan sejarah geologi Vietnam.

4. Hoi An, Kota Kuno yang Dihiasi Ribuan Lampion

Berbeda dengan Hanoi yang ramai dan dinamis, Hoi An menawarkan suasana yang lebih tenang dan romantis. Kota kuno di Vietnam tengah ini dikenal dengan bangunan berwarna kuning, jalan-jalan kecil, serta lampion warna-warni yang menghiasi kawasan tepi sungai.

Saat malam tiba, lampion yang menyala menciptakan pemandangan khas yang menjadi daya tarik utama Hoi An. Wisatawan bisa berjalan kaki menyusuri kawasan kota tua, menikmati kuliner lokal, atau mengikuti perjalanan perahu di Sungai Thu Bon.

Hoi An juga menarik bagi pencinta sejarah dan arsitektur. Bangunan-bangunan lamanya memperlihatkan perpaduan pengaruh budaya Vietnam, Tiongkok, dan Jepang yang terbentuk melalui sejarah perdagangan internasional.

Selain itu, wisatawan bisa mencoba kuliner khas seperti cao lau, mi khas Hoi An dengan irisan daging, sayuran, dan kuah yang tidak terlalu banyak.

5. Ho Chi Minh City, Menelusuri Sejarah dan Kehidupan Modern

Di bagian selatan Vietnam, Ho Chi Minh City menawarkan pengalaman perkotaan yang lebih modern. Kota ini menjadi pusat ekonomi dan perdagangan dengan gedung-gedung tinggi, pusat perbelanjaan, restoran, serta kehidupan malam yang ramai.

Namun, kota yang sebelumnya dikenal sebagai Saigon ini juga menyimpan banyak jejak sejarah. Wisatawan bisa mengunjungi War Remnants Museum untuk memahami dampak Perang Vietnam dari sudut pandang yang disajikan museum tersebut.

Destinasi lain yang menarik adalah Terowongan Cu Chi, jaringan terowongan bawah tanah yang digunakan pasukan Vietnam selama perang. Kawasan ini memperlihatkan bagaimana terowongan dimanfaatkan sebagai tempat persembunyian, jalur komunikasi, hingga pusat logistik.

Untuk pengalaman kuliner, wisatawan bisa mencicipi pho, banh mi, dan berbagai makanan jalanan khas Vietnam.

Destinasi Wisata Filipina, dari Pantai Eksotis hingga Petualangan Bahari

Jika Vietnam lebih banyak menawarkan wisata daratan dan sejarah, Filipina memiliki daya tarik utama berupa gugusan pulau tropis. Negara kepulauan ini memiliki lebih dari 7.000 pulau dengan karakter pantai dan aktivitas wisata yang beragam.

6. Manila, Menyusuri Jejak Kolonial di Intramuros

Manila merupakan pintu masuk bagi banyak wisatawan yang berkunjung ke Filipina. Meski dikenal sebagai kota metropolitan yang padat, ibu kota Filipina ini memiliki kawasan bersejarah yang menarik untuk dikunjungi.

Salah satunya Intramuros, kota tua berdinding yang dibangun pada masa kolonial Spanyol. Kawasan ini memiliki bangunan bersejarah, gereja, museum, dan jalan berbatu yang menghadirkan suasana berbeda dari wajah modern Manila.

Wisatawan bisa mengunjungi Fort Santiago, salah satu bangunan pertahanan bersejarah yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Filipina.

Menjelajahi Intramuros dengan berjalan kaki menjadi pilihan menarik untuk menikmati arsitektur kolonial sekaligus memahami sejarah panjang negara tersebut.

7. El Nido dan Coron, Menikmati Laguna Berair Jernih di Palawan

Palawan menjadi salah satu kawasan wisata paling terkenal di Filipina. Dua destinasi yang banyak menarik perhatian wisatawan adalah El Nido dan Coron.

El Nido dikenal dengan tebing-tebing karst menjulang yang mengelilingi laguna berair jernih. Wisatawan bisa mengikuti island hopping untuk mengunjungi pantai tersembunyi, laguna, dan pulau-pulau kecil.

Sementara Coron menawarkan pengalaman wisata bahari yang berbeda. Selain pemandangan batu kapur dan danau dengan air jernih, kawasan ini juga terkenal dengan lokasi bangkai kapal peninggalan Perang Dunia II yang menjadi tujuan penyelaman.

Bagi pencinta snorkeling dan diving, Coron menawarkan kesempatan melihat kehidupan bawah laut sekaligus menjelajahi situs sejarah yang berada di dasar laut.

8. Boracay, Bersantai di Pantai Pasir Putih

Boracay menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana liburan pantai dengan fasilitas wisata yang lengkap.

Pulau ini terkenal dengan White Beach, pantai berpasir putih halus dengan air laut berwarna biru jernih. Kawasan tersebut juga dipenuhi hotel, restoran, kafe, dan tempat hiburan.

Pada siang hari, wisatawan bisa berenang, mencoba berbagai aktivitas olahraga air, atau sekadar bersantai di tepi pantai. Ketika sore tiba, pemandangan matahari terbenam menjadi salah satu momen yang paling dinantikan.

Boracay juga memiliki kehidupan malam yang cukup ramai. Karena itu, destinasi ini cocok bagi wisatawan yang ingin menggabungkan wisata pantai dengan hiburan dan aktivitas sosial.

9. Cebu, Berburu Air Terjun dan Menyelam Bersama Ikan Sarden

Cebu menawarkan pengalaman wisata yang lebih aktif. Pulau ini menjadi salah satu tujuan favorit pencinta petualangan alam dan aktivitas bawah laut.

Salah satu kegiatan populer adalah canyoning di Kawasan Falls. Wisatawan dapat mengikuti perjalanan menyusuri aliran sungai, melewati bebatuan, melompat ke kolam alami, hingga menikmati air terjun berwarna biru kehijauan.

Di Moalboal, wisatawan bisa menyaksikan fenomena sardine run, yakni kumpulan besar ikan sarden yang bergerak bersama membentuk formasi di bawah laut. Pemandangan tersebut bisa dinikmati melalui aktivitas snorkeling maupun diving.

Sementara itu, Oslob dikenal sebagai lokasi wisata hiu paus. Namun, wisatawan sebaiknya memperhatikan ketentuan konservasi dan memilih operator yang menerapkan praktik wisata bertanggung jawab agar interaksi dengan satwa laut tidak mengganggu perilaku alaminya.

10. Banaue, Menyaksikan Sawah Terasering Berusia Ratusan Tahun

Filipina tidak hanya menawarkan wisata pantai. Di bagian utara Pulau Luzon, terdapat Banaue Rice Terraces yang memperlihatkan keahlian masyarakat lokal dalam mengolah lahan pegunungan menjadi kawasan pertanian bertingkat.

Terasering ini berada di wilayah Ifugao dan menjadi salah satu lanskap budaya paling terkenal di Filipina. Sistem persawahan tersebut dibangun secara bertahap oleh masyarakat setempat selama berabad-abad.

Pemandangannya terlihat semakin menarik ketika tanaman padi tumbuh hijau mengikuti kontur pegunungan. Selain menikmati panorama, wisatawan juga bisa mengenal tradisi dan kehidupan masyarakat Ifugao.

Perjalanan menuju Banaue membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan destinasi wisata utama di Manila. Karena itu, wisatawan sebaiknya menyediakan waktu beberapa hari agar perjalanan tidak terburu-buru.

Vietnam atau Filipina, Mana yang Cocok untuk Liburan?

Kedua negara menawarkan pengalaman yang sama-sama menarik, tetapi pilihan terbaik bergantung pada jenis perjalanan yang diinginkan.

Vietnam lebih cocok bagi wisatawan yang menyukai perjalanan lintas kota, wisata sejarah, kuliner, arsitektur, dan panorama alam pegunungan. Negara ini juga menarik bagi pelancong yang ingin menikmati perjalanan dengan berbagai pilihan transportasi darat.

Sementara itu, Filipina lebih sesuai bagi pencinta wisata bahari. Pantai, laguna, snorkeling, diving, hingga petualangan air menjadi daya tarik utamanya.

Dari sisi perencanaan, wisatawan juga perlu memperhitungkan jarak antardestinasi. Vietnam membentang dari utara ke selatan sehingga perjalanan lintas wilayah membutuhkan waktu. Filipina memiliki tantangan tersendiri karena perpindahan antarpulau sering kali memerlukan penerbangan domestik atau perjalanan kapal.

Karena itu, menentukan satu atau dua kawasan utama dalam satu perjalanan bisa menjadi strategi agar waktu liburan lebih efektif.

Untungnya, pilihan perjalanan ke Vietnam dan Filipina semakin terbuka seiring bertambahnya konektivitas penerbangan di kawasan Asia Tenggara.

Vietjet, misalnya, telah membuka tiga rute internasional baru yang menghubungkan Vietnam dan Filipina, yakni Ho Chi Minh City–Cebu, Hanoi–Cebu, serta Ho Chi Minh City–Clark. Masing-masing rute melayani tiga penerbangan pulang-pergi setiap minggu.

Kehadiran rute tersebut memberikan alternatif perjalanan bagi wisatawan yang ingin menggabungkan kunjungan ke Vietnam dan Filipina dalam satu rangkaian liburan.

Bagi wisatawan Indonesia, Vietjet juga melayani penerbangan langsung dari Jakarta dan Bali menuju Hanoi serta Ho Chi Minh City. Selain itu, rute Da Nang–Jakarta direncanakan mulai beroperasi pada Desember 2026.

Maskapai tersebut juga menghadirkan penawaran tiket dalam rangka 11.11 hingga 12 November 2026 pukul 23.00 WIB. Tarif kelas Eco ditawarkan mulai Rp 0, belum termasuk pajak dan biaya tambahan, untuk periode perjalanan 1 Desember 2026 hingga 31 Mei 2027, dengan tanggal pengecualian tertentu.

Sementara itu, diskon hingga 25 persen tersedia untuk tiket kelas Deluxe. Vietjet bahkan memberikan tambahan benefit melalui kode redeem tertentu.