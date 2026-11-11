Dongkrak Sektor UMKM dan Perhotelan, Pemkot Batu Dorong Perputaran Ekonomi Lewat Sport Tourism

JawaPos.com - Pemerintah Kota Batu agresif memperluas jangkauan pasar di sektor pariwisata lewat optimalisasi konsep wisata olahraga (sport tourism).

Selain menawarkan pesona keindahan alam dan rekreasi keluarga, sederet ajang olahraga berskala regional hingga internasional terbukti ampuh menyedot kedatangan ribuan atlet serta pegiat hobi outdoor dari berbagai daerah hingga mancanegara.

Kepala Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu, Onny Ardianto, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan ajang olahraga kini menjadi strategi andalan yang sangat efektif dalam mempromosikan potensi destinasi daerah secara masif.

Beberapa kalender agenda yang sukses menyedot perhatian publik antara lain kejuaraan International Paragliding hingga ajang lari lintas alam Bumi Khayangan Trail Run.

"Jumlah peserta wisatawan dari mancanegaranya juga semakin banyak. Minat penyelenggara untuk menggelar kegiatan olahraga di Kota Batu juga terus tumbuh,” ujar Onny Ardianto dikutip dari Radar Batu (JawaPos Group), Rabu (11/11).

Guna mendukung iklim sport tourism yang kondusif, Pemkot Batu aktif memfasilitasi lokasi-lokasi strategis untuk arena kegiatan.

Dukungan teknis juga disiapkan secara matang dengan melibatkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Disparta dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batu.

Salah satu agenda andalan yang resmi masuk dalam kalender wisata tahun ini adalah Bumi Khayangan Trail Run Volume 2.

Ajang lari lintas alam yang diinisiasi oleh Karang Taruna Kota Batu tersebut siap menyuguhkan dua kategori tantangan, yakni kelas Fun 5K untuk keluarga dan Challenging 12K bagi para pelari tangguh.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Batu, Nurochman, mengapresiasi tinggi maraknya gelaran sport tourism yang makin melengkapi variasi destinasi wisata di Kota Apel tersebut.

Menurut Nurochman, keberadaan event-event olahraga tidak hanya berfokus mendongkrak daya tarik kunjungan pada akhir pekan (weekend), melainkan memiliki daya dorong ekonomis untuk memicu pergerakan wisatawan pada hari-hari biasa (weekdays).

"Kehadiran sport tourism ini diharapkan tidak hanya menarik minat wisatawan pada akhir pekan, melainkan sanggup mendorong pergerakan kunjungan pada hari kerja (weekdays)" tegas Nurochman.