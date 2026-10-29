Desa Wisata Indonesia Jaring Potensi Pendapatan Rp 242 Juta di WITF 2026

JawaPos.com - Sebanyak 11 desa wisata mencatatkan potensi pendapatan Rp 242 juta dari peluang kerja sama yang dijaring dalam ajang Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 15-17 Oktober di Jakarta International Expo (Jiexpo) Kemayoran.

Dalam pameran tersebut, 64 pelaku industri pariwisata terlibat dalam diskusi mengenai peluang kerja sama dengan desa wisata binaan BCA. Pertemuan ini menjadi salah satu upaya memperluas pemasaran paket wisata desa ke pasar mancanegara. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan, akses pasar menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan desa wisata.

“Kami menyadari akses pasar yang luas dapat menjadi pintu gerbang untuk meningkatkan pertumbuhan sektor wisata di Indonesia. Melalui partisipasi di WITF 2026 serta interaksi langsung bersama puluhan buyers mancanegara, kami ingin membuka peluang kerja sama bisnis yang nyata dan berkelanjutan bagi Desa Bakti BCA,” ujar Hera di Jakarta dikutip Kamis (29/10).

Sebanyak 11 desa yang mengikuti pameran tersebut berasal dari berbagai daerah. Yakni Kampung Adat Sijunjung dan Desa Wisata Dayun, Desa Wisata Limbongan dan Bukit Peramun, Wisata Wayang Desa Wukirsari, Desa Wisata Edelweiss Wonokitri, Desa Wisata Tamansari, Desa Wisata Taro, Desa Wisata Bilebante, Kampung Adat Prai Ijing atau Tebara, serta Desa Wisata Pulau Derawan.

Desa-desa tersebut menawarkan paket wisata yang mengangkat budaya lokal dan keindahan alam sebagai daya tarik bagi wisatawan mancanegara.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hingga September 2026, Indonesia memiliki 6.396 desa wisata. Pengembangan sektor ini dinilai berpotensi mendukung perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.