Cari Kopitiam di Jakarta? Ini 3 Tempat yang Bisa Kamu Kunjungi Bersama dengan Teman dan Keluarga

3 Tempat Makan Kopitiam di Jakarta yang Wajib Dicoba. (Instagram @kopitiam_ahpek)
JawaPos.com - Jakarta memiliki beragam tempat kuliner yang menarik untuk dicoba, salah satunya adalah kopitiam.
Tempat makan kopitiam ini identik dengan kuliner khas Melayu dan Tionghoa yang menawarkan aneka hidangan mulai dari kopi, roti panggang, hingga makanan berat lainnya, sehingga cocok untuk dinikmati bersama dengan teman maupun keluarga.
Kopitiam juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mencari tempat untuk sarapan, bekerja, maupun menghabiskan waktu luang.
Berikut ini merupakan rekomendasi tiga tempat kopitiam yang bisa kamu kunjungi bersama dengan teman dan keluarga.
1. Kopitiam Ah Pek
Kopitiam Ah Pek merupakan salah satu tempat kopitiam yang banyak terkenal dan banyak dikunjungi para pecinta kuliner, khususnya pecinta kopitiam.
Tempat kopitiam ini menghadirkan suasana yang hangat dan nyaman untuk bersantap bersama dengan teman maupun keluarga.
Dilansir dari akun Instagram @kopitiam_ahpek, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti nasi lemak ayam rempah, nasi lemak ayam kari, nasi hainan ayam panggang, nasi goreng siram ayam, roti prata kari ayam, bubur telur asin, dan menu makanan lainnya.
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