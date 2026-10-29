Cari Kopitiam di Jakarta? Ini 3 Tempat yang Bisa Kamu Kunjungi Bersama dengan Teman dan Keluarga

JawaPos.com - Jakarta memiliki beragam tempat kuliner yang menarik untuk dicoba, salah satunya adalah kopitiam.

Tempat makan kopitiam ini identik dengan kuliner khas Melayu dan Tionghoa yang menawarkan aneka hidangan mulai dari kopi, roti panggang, hingga makanan berat lainnya, sehingga cocok untuk dinikmati bersama dengan teman maupun keluarga.

Kopitiam juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mencari tempat untuk sarapan, bekerja, maupun menghabiskan waktu luang.

Berikut ini merupakan rekomendasi tiga tempat kopitiam yang bisa kamu kunjungi bersama dengan teman dan keluarga.

1. Kopitiam Ah Pek

Kopitiam Ah Pek merupakan salah satu tempat kopitiam yang banyak terkenal dan banyak dikunjungi para pecinta kuliner, khususnya pecinta kopitiam.

Tempat kopitiam ini menghadirkan suasana yang hangat dan nyaman untuk bersantap bersama dengan teman maupun keluarga.