Cari Matcha Enak di Bandung? Ini Dia Rekomendasi 3 Tempat yang Bisa Kamu Kunjungi

3 Tempat Minum Matcha di Bandung yang Wajib Dicoba. (Instagram @kusuma.matcha)
JawaPos.com -- Bandung tak hanya dikenal memiliki aneka makanan yang lezat, tetapi kota ini juga memiliki sejumlah cafe yang menyajikan minuman matcha dengan cita rasa khas.
Matcha merupakan bubuk teh hijau yang berasal dari Jepang. Minuman matcha ini memiliki rasa khas yaitu sedikit pahit hingga cenderung manis ketika dipadukan dengan susu dan pemanis.
Minuman matcha ini semakin populer, terutama bagi mereka yang ingin menikmati minuman selain kopi. Bagi pecinta matcha yang sedang berada di Bandung, berikut rekomendasi tiga tempat minum matcha yang bisa kamu kunjungi bersama dengan teman maupun keluarga.
1. Kusuma Matcha
Kusuma Matcha merupakan salah satu cafe yang menawarkan aneka minuman matcha khas Jepang dan tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi pecinta matcha yang ingin menikmati minuman teh hijau yang khas.
Dilansir dari akun Instagram @kusuma.matcha, salah satu daya tarik dari tempat minum matcha ini adalah konsep self service tap bar. Para pengunjung bisa dapat menuangkan minuman langsung dari mesin keran khusus.
Konsep self service tap bar ini memberikan pengalaman berbeda dalam menikmati minuman matcha sekaligus menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin mencoba sesuatu yang unik.
Tempat ini banyak menawarkan menu minuman, seperti kusumatcha, matcha latte, creamy matcha, strawberry matcha, matchafogato, dan menu minuman lainnya.
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