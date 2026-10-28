Logo JawaPos
HomeWisata Dan Kuliner
Author avatar - Image
Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 28 Oktober 2026 | 19.32 WIB

Cari Matcha Enak di Bandung? Ini Dia Rekomendasi 3 Tempat yang Bisa Kamu Kunjungi

3 Tempat Minum Matcha di Bandung yang Wajib Dicoba. (Instagram @kusuma.matcha) - Image

3 Tempat Minum Matcha di Bandung yang Wajib Dicoba. (Instagram @kusuma.matcha)

JawaPos.com -- Bandung tak hanya dikenal memiliki aneka makanan yang lezat, tetapi kota ini juga memiliki sejumlah cafe yang menyajikan minuman matcha dengan cita rasa khas.

Matcha merupakan bubuk teh hijau yang berasal dari Jepang. Minuman matcha ini memiliki rasa khas yaitu sedikit pahit hingga cenderung manis ketika dipadukan dengan susu dan pemanis.

Minuman matcha ini semakin populer, terutama bagi mereka yang ingin menikmati minuman selain kopi. Bagi pecinta matcha yang sedang berada di Bandung, berikut rekomendasi tiga tempat minum matcha yang bisa kamu kunjungi bersama dengan teman maupun keluarga.

1.       Kusuma Matcha

Kusuma Matcha merupakan salah satu cafe yang menawarkan aneka minuman matcha khas Jepang dan tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi pecinta matcha yang ingin menikmati minuman teh hijau yang khas.

Dilansir dari akun Instagram @kusuma.matcha, salah satu daya tarik dari tempat minum matcha ini adalah konsep self service tap bar. Para pengunjung bisa dapat menuangkan minuman langsung dari mesin keran khusus.

Konsep self service tap bar  ini memberikan pengalaman berbeda dalam menikmati minuman matcha sekaligus menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin mencoba sesuatu yang unik.

Tempat ini banyak menawarkan menu minuman, seperti kusumatcha, matcha latte, creamy matcha, strawberry matcha, matchafogato, dan menu minuman lainnya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rekomendasi 5 Aktivitas Seru saat Habiskan Libur Natal di Singapura  - Image
Travelling

Rekomendasi 5 Aktivitas Seru saat Habiskan Libur Natal di Singapura 

Selasa, 20 Oktober 2026 | 01.24 WIB

Ini 5 Rekomendasi Drama yang diperankan Kim Young Kwang, Ada Take Charge of My Heart hingga Trigger - Image
Music & Movie

Ini 5 Rekomendasi Drama yang diperankan Kim Young Kwang, Ada Take Charge of My Heart hingga Trigger

Minggu, 18 Oktober 2026 | 22.57 WIB

15 Rekomendasi Sushi Malang Enak dan Murah, Ada Konsep All You Can Eat - Image
Kuliner

15 Rekomendasi Sushi Malang Enak dan Murah, Ada Konsep All You Can Eat

Senin, 5 Oktober 2026 | 20.25 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore