Bikin Ketagihan! Ini Dia 3 Tempat Makan Iga Bakar di Jakarta dengan Cita Rasa Lezat

Rekomendasi 3 Tempat Iga Bakar di Jakarta. (Instagram @kwali_bakar_radja)
JawaPos.com – Jakarta memiliki beragam pilihan kuliner yang menarik untuk dicoba, mulai dari makanan tradisional hingga makanan modern. Salah satu menu yang banyak digemari oleh para pecinta kuliner adalah iga bakar.
Iga bakar merupakan hidangan berbahan dasar iga sapi yang diolah dengan cara dipanggang hingga matang. Perpaduan daging iga yang empuk dengan bumbu manis, gurih, dan sedikit pedas membuat hidangan ini cocok disantap bersama dengan nasi putih.
Di Jakarta terdapat banyak tempat makan iga bakar yang cocok dinikmati bersama dengan keluarga, teman, maupun pasangan saat makan siang maupun makan malam.
Berikut ini rekomendasi tiga tempat makan iga bakar di Jakarta dengan cita rasa yang lezat dan wajib dicoba.
1. Iga Bakar Gayatri
Iga Bakar Gayatri merupakan tempat makan yang menawarkan aneka olahan iga sapi. Tempat ini memiliki menu andalan yaitu iga bakar cobek.
Perlu diketahui bahwa tempat makan ini memiliki daya tarik tersendiri yaitu proses pembakaran iga dengan menggunakan cobek tanah liat sebelum disajikan. Hidangan ini cocok dinikmati dengan nasi putih hangat dan sambal sesuai selera para pengunjung.
Dilansir dari akun Instagram @igabakargayatri, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan, seperti iga bakar gayatri, iga bakar gayatri jumbo, soto kuah susu, dan menu makanan lainnya.
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