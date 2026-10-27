Logo JawaPos
HomeWisata Dan Kuliner
Author avatar - Image
Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 27 Oktober 2026 | 23.04 WIB

Bikin Ketagihan! Ini Dia 3 Tempat Makan Iga Bakar di Jakarta dengan Cita Rasa Lezat

Rekomendasi 3 Tempat Iga Bakar di Jakarta. (Instagram @kwali_bakar_radja) - Image

Rekomendasi 3 Tempat Iga Bakar di Jakarta. (Instagram @kwali_bakar_radja)

JawaPos.com – Jakarta memiliki beragam pilihan kuliner yang menarik untuk dicoba, mulai dari makanan tradisional hingga makanan modern. Salah satu menu yang banyak digemari oleh para pecinta kuliner adalah iga bakar.

Iga bakar merupakan hidangan berbahan dasar iga sapi yang diolah dengan cara dipanggang hingga matang. Perpaduan daging iga yang empuk dengan bumbu manis, gurih, dan sedikit pedas membuat hidangan ini cocok disantap bersama dengan nasi putih.

Di Jakarta terdapat banyak tempat makan iga bakar yang cocok dinikmati bersama dengan keluarga, teman, maupun pasangan saat makan siang maupun makan malam.

Berikut ini rekomendasi tiga tempat makan iga bakar di Jakarta dengan cita rasa yang lezat dan wajib dicoba.

1.       Iga Bakar Gayatri

Iga Bakar Gayatri merupakan tempat makan yang menawarkan aneka olahan iga sapi. Tempat ini memiliki menu andalan yaitu iga bakar cobek.

Perlu diketahui bahwa tempat makan ini memiliki daya tarik tersendiri yaitu proses pembakaran iga dengan menggunakan cobek tanah liat sebelum disajikan. Hidangan ini cocok dinikmati dengan nasi putih hangat dan sambal sesuai selera para pengunjung.

Dilansir dari akun Instagram @igabakargayatri, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan, seperti iga bakar gayatri, iga bakar gayatri jumbo, soto kuah susu, dan menu makanan lainnya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Makan Enak Tak Harus Mahal, Ini Dia 3 Tempat Makan Murah di Bandung - Image
Kuliner

Makan Enak Tak Harus Mahal, Ini Dia 3 Tempat Makan Murah di Bandung

Selasa, 27 Oktober 2026 | 17.47 WIB

Intip! 3 Tempat Makan Rumahan di Jakarta yang Enak dan Comfort Food - Image
Kuliner

Intip! 3 Tempat Makan Rumahan di Jakarta yang Enak dan Comfort Food

Selasa, 27 Oktober 2026 | 17.23 WIB

Cari Bakwan Malang di Bogor? Ini 3 Tempat Makan yang Bisa Dikunjungi - Image
Wisata Dan Kuliner

Cari Bakwan Malang di Bogor? Ini 3 Tempat Makan yang Bisa Dikunjungi

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00.40 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore