Logo JawaPos
HomeWisata Dan Kuliner
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Jumat, 23 Oktober 2026 | 06.36 WIB

3 Tempat Wisata Mangrove di Jakarta, Liburan Outdoor Tak Perlu ke Luar Kota

Kawasan wisata Mangrove di Pantai Indah Kapuk. (Rian/JawaPos.com) - Image

Kawasan wisata Mangrove di Pantai Indah Kapuk. (Rian/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ingin menikmati suasana hijau, menyusuri hutan bakau, atau mengamati burung liar tanpa harus bepergian jauh dari Jakarta? Tiga kawasan wisata mangrove di Jakarta Utara bisa menjadi pilihan untuk mengisi akhir pekan. 

Mulai dari berjalan di jembatan kayu, menyusuri perairan dengan perahu, hingga mengenal ekosistem pesisir, wisata mangrove menawarkan pengalaman outdoor yang berbeda di tengah padatnya ibu kota, tanpa perlu keluar dari Jakarta.

Pilihan destinasi tersebut meliputi Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Kawasan Ekowisata Mangrove PIK, dan Suaka Margasatwa Muara Angke.

Ketiganya memiliki karakter berbeda, sehingga pengunjung bisa menyesuaikan tujuan perjalanan dengan aktivitas yang ingin dilakukan.

Selain menjadi alternatif wisata akhir pekan, kawasan mangrove juga berperan penting dalam menjaga ekosistem pesisir.

Hutan bakau membantu menahan abrasi, menjadi habitat berbagai satwa, serta mendukung keseimbangan lingkungan di kawasan pesisir Jakarta.

Berikut tiga destinasi wisata mangrove di Jakarta yang bisa masuk daftar perjalananmu.

1. TWA Angke Kapuk, Menyusuri Hutan Bakau dengan Perahu

Taman Wisata Alam Angke Kapuk menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan yang ingin merasakan suasana alam tanpa meninggalkan Jakarta. 

Berada di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, destinasi ini menawarkan kawasan konservasi mangrove dengan jalur kayu yang membentang di antara vegetasi bakau.

Pengunjung bisa berjalan santai menyusuri jembatan kayu sambil menikmati suasana hijau yang relatif berbeda dari hiruk-pikuk perkotaan.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
BPKH Limited Janji Buka Akses Bisnis Kuliner Indonesia di Arab Saudi - Image
Haji

BPKH Limited Janji Buka Akses Bisnis Kuliner Indonesia di Arab Saudi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 04.45 WIB

52 Entrepreneur Pamerkan Bisnis di AsiaWorks Expo 2026, dari Kuliner hingga Digital - Image
Ekonomi Digital

52 Entrepreneur Pamerkan Bisnis di AsiaWorks Expo 2026, dari Kuliner hingga Digital

Rabu, 21 Oktober 2026 | 20.37 WIB

Catat! 3 Tempat Burger Viral di Jakarta yang Ramai Dikunjungi Pecinta Kuliner - Image
Kuliner

Catat! 3 Tempat Burger Viral di Jakarta yang Ramai Dikunjungi Pecinta Kuliner

Senin, 19 Oktober 2026 | 22.28 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore