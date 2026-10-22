3 Tempat Wisata Mangrove di Jakarta, Liburan Outdoor Tak Perlu ke Luar Kota

Kawasan wisata Mangrove di Pantai Indah Kapuk. (Rian/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ingin menikmati suasana hijau, menyusuri hutan bakau, atau mengamati burung liar tanpa harus bepergian jauh dari Jakarta? Tiga kawasan wisata mangrove di Jakarta Utara bisa menjadi pilihan untuk mengisi akhir pekan.
Mulai dari berjalan di jembatan kayu, menyusuri perairan dengan perahu, hingga mengenal ekosistem pesisir, wisata mangrove menawarkan pengalaman outdoor yang berbeda di tengah padatnya ibu kota, tanpa perlu keluar dari Jakarta.
Pilihan destinasi tersebut meliputi Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Kawasan Ekowisata Mangrove PIK, dan Suaka Margasatwa Muara Angke.
Ketiganya memiliki karakter berbeda, sehingga pengunjung bisa menyesuaikan tujuan perjalanan dengan aktivitas yang ingin dilakukan.
Selain menjadi alternatif wisata akhir pekan, kawasan mangrove juga berperan penting dalam menjaga ekosistem pesisir.
Hutan bakau membantu menahan abrasi, menjadi habitat berbagai satwa, serta mendukung keseimbangan lingkungan di kawasan pesisir Jakarta.
Berikut tiga destinasi wisata mangrove di Jakarta yang bisa masuk daftar perjalananmu.
Taman Wisata Alam Angke Kapuk menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan yang ingin merasakan suasana alam tanpa meninggalkan Jakarta.
Berada di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, destinasi ini menawarkan kawasan konservasi mangrove dengan jalur kayu yang membentang di antara vegetasi bakau.
Pengunjung bisa berjalan santai menyusuri jembatan kayu sambil menikmati suasana hijau yang relatif berbeda dari hiruk-pikuk perkotaan.
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