ASTINDO Gelar Pameran AMTF 2026 di Jakarta, Fasilitasi Wisata Ramah Muslim

JawaPos.com - Pameran wisata ramah Muslim, ASTINDO Muslim Friendly Travel Fair (AMTF) 2026, digelar pada 16-18 Oktober 2026 di Main Atrium Kota Kasablanka, Jakarta.

Kegiatan yang digelar oleh Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) tersebut menghadirkan beragam pilihan paket perjalanan ke destinasi domestik maupun mancanegara.

Pameran ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin merencanakan perjalanan dengan mempertimbangkan kebutuhan wisatawan Muslim, mulai dari ketersediaan makanan halal hingga fasilitas ibadah di tempat tujuan.

Pilihan destinasi yang ditawarkan juga mencakup negara-negara dengan penduduk Muslim minoritas.

AMTF 2026 mempertemukan pengunjung dengan agen perjalanan yang dapat membantu menyusun rencana liburan berdasarkan preferensi, kebutuhan, dan anggaran.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi pelaku industri perjalanan untuk memperkenalkan produk wisata ramah Muslim kepada masyarakat.

Ketua Umum ASTINDO Pauline Suharno mengatakan, perkembangan wisata ramah Muslim membuka peluang bagi industri perjalanan untuk menyediakan layanan yang semakin sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

Menurut dia, Indonesia memiliki potensi besar dalam ekosistem wisata ramah Muslim, baik sebagai negara tujuan maupun sebagai pasar wisatawan yang ingin menjelajahi dunia.

“Tantangannya bukan hanya menyediakan paket wisata, tetapi juga memastikan wisatawan mendapatkan informasi yang tepat, pilihan layanan yang sesuai, serta rasa aman dan nyaman selama perjalanan,” ujar Pauline di Jakarta, dikutip Sabtu (17/10).

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