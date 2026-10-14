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Rian Alfianto
Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.02 WIB

9 Kuliner Khas Batang yang Wajib Dicoba, dari Lontong Lemprak hingga Kerupuk Usek

Ilustrasi kuliner Lontong Lemprak khas Batang, Jawa Tengah. (Visit Jawa Tengah) - Image

Ilustrasi kuliner Lontong Lemprak khas Batang, Jawa Tengah. (Visit Jawa Tengah)

JawaPos.com - Kabupaten Batang di Jawa Tengah, menyimpan beragam kuliner khas yang menarik untuk dijadikan tujuan wisata gastronomi. 

Mulai dari lontong lemprak dengan kuah opor ayam yang gurih, nasi megono bercita rasa rempah, hingga serabi berukuran besar yang dimasak menggunakan tungku kayu bakar, setiap hidangan menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan.

Terletak di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa, Batang kerap menjadi tempat singgah bagi pelancong yang melintasi wilayah Jawa Tengah.

Namun, daerah ini juga memiliki kekayaan kuliner tradisional yang layak dijelajahi lebih jauh, bukan sekadar dinikmati sebagai pengganjal perut selama perjalanan.

Wisatawan yang ingin berburu kuliner khas Batang bisa memulai perjalanan dari hidangan berat, mencicipi jajanan tradisional, hingga membawa pulang kerupuk sebagai oleh-oleh.

Berikut sembilan kuliner khas Batang yang menarik masuk daftar wisata kuliner.

1. Lontong Lemprak, Opor Ayam yang Disantap Sambil Lesehan

Lontong lemprak menjadi salah satu kuliner tradisional yang lekat dengan identitas Kabupaten Batang. 

Hidangan ini terdiri atas potongan lontong yang disiram kuah opor ayam berbumbu kuning, kemudian disajikan bersama tahu rebus dan sambal merah.

Cita rasanya didominasi kuah santan yang gurih dengan perpaduan rempah dan sensasi pedas dari sambal.

Ayam kampung atau ayam jantan yang digunakan dalam hidangan ini turut memberikan tekstur daging yang khas.

Editor: Bayu Putra
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