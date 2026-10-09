Logo JawaPos
HomeWisata Dan Kuliner
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.17 WIB

Top 4 Kuliner Laut Khas Madura yang Jarang Diketahui, dari Lorjuk hingga Rujak Kelang

Ilustrasi kuliner Rujak Kelang khas Madura. (Jatimnow) - Image

Ilustrasi kuliner Rujak Kelang khas Madura. (Jatimnow)

JawaPos.com - Madura tidak hanya dikenal lewat sate dan bebeknya, yang sudah populer di berbagai daerah. 

Di luar kuliner yang sudah amat populer itu, terdapat sejumlah makanan khas pesisir dengan bahan dan cara pengolahan yang sulit ditemukan di daerah lain, mulai dari lorjuk, kelapathe ikan, rujak kelang, hingga bulung.

Keempat kuliner tersebut memperlihatkan bagaimana masyarakat Madura memanfaatkan hasil laut dan bahan pangan yang tumbuh di kawasan pesisir.

Kuliner khas pesisir ini menawarkan cita rasa yang beragam, dari gurih dan pedas hingga asam serta segar.

Bagi wisatawan yang ingin mengenal Madura melalui makanan, kuliner-kuliner ini bisa menjadi pilihan untuk mencicipi sisi lain tradisi makan masyarakat setempat.

1. Lorjuk, Kerang Bambu Ikon Kuliner Pesisir Madura

Lorjuk merupakan salah satu hasil laut yang lekat dengan kuliner tradisional Madura. Biota laut ini dikenal sebagai kerang bambu berukuran kecil yang hidup tersembunyi di dalam lumpur pantai.

Mencari lorjuk bukan pekerjaan mudah. Ketika air laut surut, masyarakat harus mengorek lumpur untuk menemukan kerang tersebut.

Dalam prosesnya, alat sederhana seperti linggis kecil dapat digunakan untuk membantu mengambil lorjuk dari dalam tanah.

Setelah dikumpulkan, lorjuk biasanya direbus hingga cangkangnya terlepas. Dagingnya kemudian dijemur di bawah sinar matahari supaya lebih awet sebelum diolah menjadi berbagai makanan.

Rasa lorjuk cenderung gurih dengan sedikit sentuhan manis. Karakter tersebut membuatnya bisa diolah menjadi beragam hidangan, tidak hanya sebagai lauk.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Street Food Nostalgia di Menteng, Menikmati Es Goyang Legendaris dan Kuliner Tempo Dulu - Image
Kuliner

Street Food Nostalgia di Menteng, Menikmati Es Goyang Legendaris dan Kuliner Tempo Dulu

Rabu, 7 Oktober 2026 | 19.29 WIB

7 Depot Legendaris di Malang dengan Kuliner Chinese Food Murah dan Otentik - Image
Kuliner

7 Depot Legendaris di Malang dengan Kuliner Chinese Food Murah dan Otentik

Rabu, 7 Oktober 2026 | 17.12 WIB

16 Rekomendasi Kuliner Malam Legendaris di Malang yang Enak dan Harga Murah, Langsung Gas! - Image
Kuliner

16 Rekomendasi Kuliner Malam Legendaris di Malang yang Enak dan Harga Murah, Langsung Gas!

Rabu, 7 Oktober 2026 | 17.04 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore