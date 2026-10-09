Top 4 Kuliner Laut Khas Madura yang Jarang Diketahui, dari Lorjuk hingga Rujak Kelang

Ilustrasi kuliner Rujak Kelang khas Madura. (Jatimnow)
JawaPos.com - Madura tidak hanya dikenal lewat sate dan bebeknya, yang sudah populer di berbagai daerah.
Di luar kuliner yang sudah amat populer itu, terdapat sejumlah makanan khas pesisir dengan bahan dan cara pengolahan yang sulit ditemukan di daerah lain, mulai dari lorjuk, kelapathe ikan, rujak kelang, hingga bulung.
Keempat kuliner tersebut memperlihatkan bagaimana masyarakat Madura memanfaatkan hasil laut dan bahan pangan yang tumbuh di kawasan pesisir.
Kuliner khas pesisir ini menawarkan cita rasa yang beragam, dari gurih dan pedas hingga asam serta segar.
Bagi wisatawan yang ingin mengenal Madura melalui makanan, kuliner-kuliner ini bisa menjadi pilihan untuk mencicipi sisi lain tradisi makan masyarakat setempat.
Lorjuk merupakan salah satu hasil laut yang lekat dengan kuliner tradisional Madura. Biota laut ini dikenal sebagai kerang bambu berukuran kecil yang hidup tersembunyi di dalam lumpur pantai.
Mencari lorjuk bukan pekerjaan mudah. Ketika air laut surut, masyarakat harus mengorek lumpur untuk menemukan kerang tersebut.
Dalam prosesnya, alat sederhana seperti linggis kecil dapat digunakan untuk membantu mengambil lorjuk dari dalam tanah.
Setelah dikumpulkan, lorjuk biasanya direbus hingga cangkangnya terlepas. Dagingnya kemudian dijemur di bawah sinar matahari supaya lebih awet sebelum diolah menjadi berbagai makanan.
Rasa lorjuk cenderung gurih dengan sedikit sentuhan manis. Karakter tersebut membuatnya bisa diolah menjadi beragam hidangan, tidak hanya sebagai lauk.
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