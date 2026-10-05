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Rian Alfianto
Senin, 5 Oktober 2026 | 12.30 WIB

5 Pilihan Travel Bandung-Pangandaran serta Jadwalnya, Tarif Mulai Rp 150 Ribu

Ilustrasi Tugu Marlin Pangandaran. (Instagram @wiradinatajeje) - Image

Ilustrasi Tugu Marlin Pangandaran. (Instagram @wiradinatajeje)

JawaPos.com - Perjalanan dari Bandung ke Pangandaran bisa ditempuh menggunakan sejumlah layanan travel dengan tarif mulai sekitar Rp 150.000 per orang.

Pilihan travelnya beragam, mulai dari travel reguler, layanan door-to-door, hingga kendaraan yang lebih besar untuk keluarga atau rombongan dengan jadwal keberangkatan yang berbeda-beda.

Perjalanan darat di rute Bandung-Pangandaran memiliki jarak sekitar 200-230 kilometer.

Waktu tempuh normal berkisar 5-8 jam, tetapi perjalanan dapat lebih lama ketika lalu lintas padat, terutama di jalur Nagreg, Tasikmalaya, Ciamis, hingga Banjar.

Bagi kamu yang sedang mencari travel Bandung-Pangandaran, berikut beberapa operator yang bisa menjadi pilihan.

1. Ozan Travel, Tarif Mulai Rp 150 Ribu

Ozan Travel menjadi salah satu pilihan bagi penumpang yang mencari perjalanan Bandung-Pangandaran dengan tarif relatif terjangkau.

Harga perjalanan reguler untuk travel ini berada di kisaran Rp 150.000-Rp 200.000 per orang.

Selain layanan reguler, tersedia pula pilihan carter untuk penumpang yang bepergian bersama keluarga atau rombongan.

Dengan pilihan tarif tersebut, Ozan Travel dapat dipertimbangkan bagi wisatawan yang lebih mengutamakan biaya perjalanan.

Untuk jadwal keberangkatan, penumpang perlu mengecek informasi terbaru karena waktu perjalanan dapat berubah mengikuti ketersediaan armada dan jadwal operator.

Editor: Bayu Putra
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