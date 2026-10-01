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Dadang Kurnia
Jumat, 2 Oktober 2026 | 03.25 WIB

Menyusuri Jernihnya Sungai Maron, Menguak Pesona 'Amazon Indonesia' di Pedalaman Pacitan

Pengunjung menikmati wisata perahu susuri Sungai Maron di Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Rabu (30/9). (Dadang Kurnia/ JawaPos.com) - Image

Pengunjung menikmati wisata perahu susuri Sungai Maron di Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Rabu (30/9). (Dadang Kurnia/ JawaPos.com)

Sungai Maron menjadi denyut nadi baru pariwisata di Pacitan. Warga berkomitmen menjaga kelestariannya dengan cara-cara kreatif.

JawaPos.com - Deru halus mesin perahu mulai terdengar saat lambung kayu perlahan bergerak menyusuri permukaan air Sungai Maron yang tenang.

Embusan angin sejuk langsung menerpa wajah, membawa kesegaran alami yang jauh dari riuk pikuk perkotaan.

Di bawah lambung perahu, air membentang bak permadani zamrud yang bening kehijauan.

Permukaannya serupa cermin raksasa yang memantulkan rona keindahan alam di sekelilingnya.

Di sepanjang perjalanan, sungai dengan lebar sekitar 25 meter ini diapit rapat jajaran pohon kelapa yang tumbuh menjulang di sisi kiri dan kanan.

Daun-daun nyiur yang melengkung lebat saling bertautan di atas aliran air, menciptakan kanopi peneduh alami yang menaungi pelayaran dari terik matahari.

Di balik barisan pohon kelapa tersebut, tebing-tebing batu dan bebukitan berdinding kars yang kokoh berdiri megah, mempertegas keindahan bentang alam geologis khas daerah Pacitan.

Meski dalamnya sungai ini diperkirakan mencapai 15 meter, aliran air di permukaan terasa sangat tenang tanpa gejolak arus yang membahayakan.

Suasana damai kian terasa, ketika sayup-sayup terdengar kecipak air dari laju perahu dan gesekan dedaunan yang tertiup angin.

Editor: Bayu Putra
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