Menyusuri Jernihnya Sungai Maron, Menguak Pesona 'Amazon Indonesia' di Pedalaman Pacitan

Pengunjung menikmati wisata perahu susuri Sungai Maron di Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Rabu (30/9). (Dadang Kurnia/ JawaPos.com)
Sungai Maron menjadi denyut nadi baru pariwisata di Pacitan. Warga berkomitmen menjaga kelestariannya dengan cara-cara kreatif.
JawaPos.com - Deru halus mesin perahu mulai terdengar saat lambung kayu perlahan bergerak menyusuri permukaan air Sungai Maron yang tenang.
Embusan angin sejuk langsung menerpa wajah, membawa kesegaran alami yang jauh dari riuk pikuk perkotaan.
Di bawah lambung perahu, air membentang bak permadani zamrud yang bening kehijauan.
Permukaannya serupa cermin raksasa yang memantulkan rona keindahan alam di sekelilingnya.
Di sepanjang perjalanan, sungai dengan lebar sekitar 25 meter ini diapit rapat jajaran pohon kelapa yang tumbuh menjulang di sisi kiri dan kanan.
Daun-daun nyiur yang melengkung lebat saling bertautan di atas aliran air, menciptakan kanopi peneduh alami yang menaungi pelayaran dari terik matahari.
Di balik barisan pohon kelapa tersebut, tebing-tebing batu dan bebukitan berdinding kars yang kokoh berdiri megah, mempertegas keindahan bentang alam geologis khas daerah Pacitan.
Meski dalamnya sungai ini diperkirakan mencapai 15 meter, aliran air di permukaan terasa sangat tenang tanpa gejolak arus yang membahayakan.
Baca Juga:PPSN VI Kesempatan Santri Ekplorasi Bakat di Bumi Perkemahan Ponpes Wisata An-Nur II Malang
Suasana damai kian terasa, ketika sayup-sayup terdengar kecipak air dari laju perahu dan gesekan dedaunan yang tertiup angin.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana
Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens
Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan
Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022