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Ryandi Zahdomo
Selasa, 22 September 2026 | 03.15 WIB

Intip Serunya Menginap di Kamar Tematik JUMBO Ancol

Visinema berkolaborasi dengan Discovery Ancol Hotel menghadirkan destinasi wisata baru bertema animasi populer tersebut di kawasan Jakarta Utara, lengkap dengan fasilitas kamar tematik, area bermain, hingga sajian kuliner khas. (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com) - Image

Visinema berkolaborasi dengan Discovery Ancol Hotel menghadirkan destinasi wisata baru bertema animasi populer tersebut di kawasan Jakarta Utara, lengkap dengan fasilitas kamar tematik, area bermain, hingga sajian kuliner khas. (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Fenomena film animasi JUMBO yang telah menembus lebih dari 10,2 juta penonton kini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. 

Visinema berkolaborasi dengan Discovery Ancol Hotel menghadirkan destinasi wisata baru bertema animasi populer tersebut di kawasan Jakarta Utara, lengkap dengan fasilitas kamar tematik, area bermain, hingga sajian kuliner khas.

Melalui sinergi berjuluk #SerunyaBarengJUMBO, para pengunjung diajak menjelajahi berbagai spot ikonik yang diadaptasi langsung dari layar lebar.

Mulai dari Ruang Tamu Oma, Kamar Don, Sepeda Nurman di Lobi Selatan, hingga area interaktif Kampung Seruni di Lobi Utara.

Direktur Utama PT Marina Ancol Green Hotel Peni Rahmawati menuturkan, pihaknya berfokus dalam menghadirkan cerita dan kenangan cerita animasi Jumbo

"Bersama Visinema, kami menghadirkan Dunia JUMBO sebagai ruang bagi keluarga untuk menikmati momen kebersamaan melalui imajinasi, petualangan, dan kehangatan yang menjadi jiwa dari film ini. Kami berharap setiap tamu dapat membawa pulang kenangan indah," ujar Peni, Senin (21/9).

Untuk menghadirkan pengalaman yang imersif, Discovery Ancol Hotel mendedikasikan seluruh lantai 5 yang mencakup 53 kamar tematik JUMBO.

Setiap sudut lorong dihiasi karpet khusus, dekorasi kamar tematik, serta bingkai foto adegan ikonik dari film animasi tersebut.

Pilihan akomodasi ini ditawarkan mulai dari tipe Superior Room seharga Rp1,1 juta per malam (sebelum pajak, sudah termasuk sarapan).

Selain itu, tersedia pula tipe kamar lain seperti Deluxe Room (Rp1,95 juta), Premier Room (Rp2,225 juta), Deluxe Suite (Rp2,84 juta), Family Room (Rp3,5 juta), hingga Premier Suite (Rp7,35 juta) per malam.

Editor: Bintang Pradewo
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