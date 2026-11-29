Dalam memastikan sistem berjalan optimal, Raja Antoni turun langsung meninjau mekanisme pelayanan pengunjung di TWA Kawah Ijen pada Sabtu (28/11). Ia memeriksa seluruh tahapan, mulai dari proses registrasi dan pembelian tiket hingga pemeriksaan sebelum wisatawan memasuki kawasan.

Saat peninjauan tersebut, Raja Juli turut mencoba secara langsung proses pendaftaran dan pembelian tiket melalui platform Ayo Ke Taman Nasional (AKTN). Pengunjung cukup memasukkan identitas berupa nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk menyelesaikan registrasi.

Setelah proses pendaftaran berhasil, sistem akan menerbitkan barcode yang nantinya digunakan sebagai akses masuk ke kawasan wisata. Sebelum memasuki TWA Kawah Ijen, pengunjung juga diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan di sekitar pintu masuk sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

“Jadi sekarang sudah full cashless, semua pendaftaran online. Sesuai dengan arahan Pak Presiden Prabowo terkait transformasi digital,” kata Raja Juli saat mengecek layanan digitalisasi TWA Kawah Ijen.

Ia menegaskan, seluruh mekanisme pendaftaran dan pembelian tiket harus konsisten menggunakan sistem daring. Ia meminta pengelola tidak lagi menyediakan jalur pendaftaran di luar platform digital agar penerapan sistem tersebut berjalan menyeluruh.

“Jangan dibuka lagi yang nggak online. Semua harus sudah online,” ucapnya.

Sebagai informasi, AKTN merupakan platform layanan terintegrasi yang dikembangkan Kementerian Kehutanan untuk mengakomodasi pelayanan kunjungan di berbagai kawasan konservasi di Indonesia. Cakupannya meliputi taman nasional, taman wisata alam, hingga suaka margasatwa.

Khusus di TWA Kawah Ijen, penggunaan platform AKTN telah dimulai sejak pertengahan Mei 2026. Sistem tersebut menggantikan portal SOWAN yang sebelumnya dikelola Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur.

Melalui AKTN, pengunjung dapat melakukan pembayaran tiket secara nontunai menggunakan QRIS maupun transfer bank. Platform ini juga dilengkapi fitur pemantauan kuota kunjungan sehingga pengelola dapat mengendalikan jumlah wisatawan yang memasuki kawasan konservasi.

Kemudahan akses turut menjadi salah satu keunggulan sistem tersebut. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Android, situs web resmi, maupun kios digital yang telah disediakan.

Selain memastikan kelancaran layanan digital, Raja Juli juga memeriksa fasilitas pendukung keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan kamera pengawas atau CCTV untuk memantau kondisi di sekitar Kawah Ijen serta sejumlah titik di sepanjang jalur pendakian.

Dalam kesempatan yang sama, Menhut turut menyerap aspirasi dari masyarakat yang menjalankan usaha jasa troli serta berdialog dengan petugas yang bertugas di kawasan Kawah Ijen. Menurutnya, berbagai masukan disampaikan, terutama mengenai pengembangan kawasan wisata dan peluang peningkatan perekonomian masyarakat setempat.