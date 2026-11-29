JawaPos.com - Istana Kekaisaran Jepang di Tokyo membuka Inui Street untuk umum mulai Sabtu (28/11).

Jalur sepanjang 750 meter yang dipenuhi pepohonan itu menjadi lokasi bagi masyarakat untuk menikmati pemandangan daun musim gugur atau momiji hingga 6 Desember.

Dilansir dari Kyodo, Minggu (29/11), sekitar 400 orang mengantre di tengah hujan sebelum gerbang dibuka pada pukul 09.00 waktu setempat. Pengunjung dapat memasuki kawasan tersebut hingga pukul 15.00.

Toshiko Kuroiwa, warga Prefektur Nagano berusia 63 tahun, datang bersama suaminya untuk menikmati pemandangan tersebut. Dia mengaku sangat terharu melihat keindahan pepohonan meski cuaca sedang hujan.

Inui Street pertama kali dibuka untuk umum pada 2014. Pembukaan itu dilakukan untuk memperingati ulang tahun ke-80 mantan Kaisar Akihito.