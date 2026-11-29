Nikmati Momiji di Istana Kekaisaran Jepang, Inui Street Tokyo Dibuka untuk Umum hingga 6 Desember
Para pengunjung menikmati pemandangan dedaunan musim gugur di sepanjang Jalan Inui, kawasan Istana Kekaisaran Jepang di Tokyo, pada 28 November 2026. (Kyodo)
JawaPos.com - Istana Kekaisaran Jepang di Tokyo membuka Inui Street untuk umum mulai Sabtu (28/11).
Jalur sepanjang 750 meter yang dipenuhi pepohonan itu menjadi lokasi bagi masyarakat untuk menikmati pemandangan daun musim gugur atau momiji hingga 6 Desember.
Dilansir dari Kyodo, Minggu (29/11), sekitar 400 orang mengantre di tengah hujan sebelum gerbang dibuka pada pukul 09.00 waktu setempat. Pengunjung dapat memasuki kawasan tersebut hingga pukul 15.00.
Toshiko Kuroiwa, warga Prefektur Nagano berusia 63 tahun, datang bersama suaminya untuk menikmati pemandangan tersebut. Dia mengaku sangat terharu melihat keindahan pepohonan meski cuaca sedang hujan.
Inui Street pertama kali dibuka untuk umum pada 2014. Pembukaan itu dilakukan untuk memperingati ulang tahun ke-80 mantan Kaisar Akihito.
Jalur tersebut dibuka dua kali setiap tahun, yakni saat musim bunga sakura pada musim semi dan musim gugur ketika daun-daun pepohonan berubah warna.
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