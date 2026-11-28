JawaPos.com - Perjalanan dari Bandung menuju Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, membutuhkan waktu sekitar 6–7 jam melalui jalur darat.

Wisatawan bisa menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum dengan transit terlebih dahulu di wilayah Lebak.

Sepanjang perjalanan, pengendara akan melewati kawasan perkotaan, perbukitan Sukabumi, hingga jalur pesisir selatan yang menawarkan panorama alam berbeda.

Buat yang belum tahu, Bayah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lebak yang dikenal memiliki kawasan wisata pantai, termasuk Pantai Sawarna yang cukup populer di kalangan wisatawan.

Lokasinya yang berada di pesisir selatan Banten membuat perjalanan menuju daerah ini memiliki karakteristik tersendiri.

Bagi wisatawan dari Bandung, perjalanan menuju Bayah perlu direncanakan dengan baik.

Selain jarak yang cukup jauh, sejumlah ruas jalan memiliki kontur berkelok, tanjakan, dan turunan. Pilihan transportasi umum juga belum sebanyak rute antarkota besar.

Lantas, bagaimana rute Bandung-Bayah, berapa lama waktu tempuhnya, dan apa saja pilihan transportasi yang bisa digunakan?

Berapa Lama Perjalanan Bandung ke Bayah? Perjalanan darat dari Bandung ke Bayah umumnya membutuhkan waktu sekitar 6–7 jam.

Durasi tersebut bisa berubah bergantung pada kondisi lalu lintas, cuaca, pilihan rute, serta jumlah waktu istirahat selama perjalanan.

Pada awal perjalanan, pengendara akan melewati kawasan perkotaan dan daerah penyangga Bandung.

Setelah memasuki wilayah Sukabumi, suasana mulai berubah menjadi perbukitan dengan pepohonan hijau dan jalan yang lebih berkelok.

Perjalanan kemudian berlanjut menuju kawasan selatan Sukabumi sebelum memasuki wilayah Kabupaten Lebak, Banten.

Wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi sebaiknya menyediakan waktu tambahan untuk beristirahat.

Terlebih, beberapa ruas jalan menuju Bayah membutuhkan konsentrasi lebih karena memiliki tikungan tajam serta tanjakan dan turunan.

Mengenal Rute Bandung-Bayah Lewat Sukabumi Salah satu jalur perjalanan darat yang dapat dipilih dari Bandung menuju Bayah adalah melalui kawasan Sukabumi dan pesisir selatan.

Dari Bandung, perjalanan dapat dimulai dengan mengarah ke Cimahi, Padalarang, kemudian menuju Cianjur atau Sukabumi melalui jalur yang sesuai dengan kondisi lalu lintas.

Pada bagian awal, pengendara akan melewati kawasan dengan aktivitas kendaraan cukup padat.

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Persimpangan jalan, pasar tradisional, hingga pusat kegiatan masyarakat di sepanjang jalur utama berpotensi memperlambat perjalanan.

Memasuki Sukabumi, suasana perjalanan mulai berubah. Kawasan perkotaan perlahan berganti dengan perbukitan, pepohonan, serta lingkungan yang lebih hijau.

Pengendara dapat melanjutkan perjalanan ke arah selatan, termasuk melalui kawasan Palabuhanratu atau jalur Cikidang, sesuai rute yang dipilih.

Kedua kawasan tersebut memiliki karakter jalan yang perlu diperhatikan.

Sejumlah ruas dipenuhi tikungan, tanjakan, dan turunan sehingga pengendara harus menjaga kecepatan serta memastikan kondisi kendaraan tetap prima.

Melewati Jalur Pesisir Selatan Menuju Bayah Memasuki kawasan selatan Sukabumi, perjalanan mulai menawarkan suasana yang berbeda dibandingkan jalur perkotaan.

Kawasan Palabuhanratu dapat menjadi salah satu titik persinggahan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Bayah.

Selain dikenal sebagai kawasan wisata pantai, daerah ini juga menjadi salah satu pintu menuju jalur pesisir selatan.

Semakin mendekati Bayah, kepadatan kendaraan umumnya lebih rendah dibandingkan kawasan perkotaan. Namun, pengendara tetap perlu memperhatikan kondisi jalan.

Beberapa ruas memiliki lebar jalan yang lebih terbatas, tikungan berkelok, serta kondisi permukaan aspal yang perlu diwaspadai.

Di sisi lain, perjalanan menuju Bayah menawarkan pemandangan khas pedesaan pesisir. Wisatawan dapat menjumpai kawasan perbukitan, permukiman warga, hingga panorama laut selatan.

Kondisi penerangan jalan di sejumlah ruas pedesaan juga tidak seramai kawasan perkotaan.

Karena itu, perjalanan pada pagi hingga siang hari lebih disarankan, terutama bagi pengendara yang belum mengenal medan.

Naik Bus dari Bandung, Transit di Lebak Bagi wisatawan yang tidak ingin mengemudi sendiri, bus antarkota bisa menjadi salah satu pilihan perjalanan.

Namun, berdasar pantauan JawaPos.com melalui aplikasi pemesanan tiket online, belum banyak tersedia informasi layanan transportasi umum langsung dari Bandung menuju Bayah.

Salah satu alternatifnya adalah mencari bus dari Bandung menuju wilayah Lebak terlebih dahulu.

Terdapat pilihan bus PO Shantika dengan tarif sekitar Rp 240 ribu. Berdasar informasi pemesanan yang terpantau, keberangkatan tersedia mulai pukul 16.00 WIB dari kawasan Kiaracondong.

Setibanya di Lebak, wisatawan dapat melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi lokal, seperti ELF atau angkutan pedesaan yang melayani rute menuju Bayah.

Perjalanan lanjutan tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2–3 jam, bergantung pada titik keberangkatan, rute, dan kondisi jalan.

Wisatawan sebaiknya memastikan kembali lokasi kedatangan bus dan ketersediaan angkutan lanjutan sebelum membeli tiket.

Hal ini penting agar tidak kesulitan mendapatkan kendaraan saat tiba di Lebak.

Menggunakan Shuttle Travel dari Bandung Selain bus, shuttle travel juga bisa menjadi alternatif bagi wisatawan yang ingin berangkat dari Bandung tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi.

Berdasarkan pantauan pada aplikasi pemesanan tiket online, tersedia layanan BTM Travel dengan tarif sekitar Rp 160 ribu untuk perjalanan menuju wilayah Lebak.

Salah satu keunggulan pilihan ini adalah titik penjemputan yang lebih beragam. Penumpang dapat memilih sejumlah lokasi keberangkatan di kawasan Buahbatu, Cimahi, Padalarang, dan sekitarnya.

Jadwal keberangkatan juga tersedia sejak pagi hari sehingga memberikan keleluasaan bagi wisatawan dalam mengatur waktu perjalanan.

Sama seperti bus, perjalanan menggunakan shuttle travel tetap memerlukan transportasi lanjutan setelah tiba di Lebak untuk menuju Bayah.

Karena itu, calon penumpang perlu memastikan titik turun travel, jadwal kedatangan, serta ketersediaan angkutan lokal menuju tujuan akhir.

Tips Perjalanan Bandung-Bayah agar Lebih Nyaman Perjalanan Bandung-Bayah bukan sekadar perjalanan antarkota biasa. Karakter jalan yang berubah dari perkotaan menuju perbukitan dan pesisir membuat wisatawan perlu mempersiapkan perjalanan.

Bagi pengguna kendaraan pribadi, pastikan kondisi rem, ban, lampu, dan mesin dalam keadaan baik. Periksa pula bahan bakar sebelum memasuki jalur yang lebih sepi.

Hindari memaksakan perjalanan malam jika belum mengenal medan. Selain penerangan yang terbatas di sejumlah ruas, tikungan dan perubahan kontur jalan membutuhkan kewaspadaan ekstra.

Sementara itu, penumpang bus atau travel sebaiknya memesan transportasi lanjutan sebelum tiba di Lebak.

Jangan hanya berpatokan pada jadwal keberangkatan kendaraan pertama karena perjalanan menuju Bayah masih membutuhkan waktu tambahan.

Jika memungkinkan, sisihkan waktu untuk beristirahat di kawasan Sukabumi atau Palabuhanratu sebelum melanjutkan perjalanan.

Dengan perencanaan yang tepat, perjalanan dari Bandung menuju Bayah bisa menjadi pengalaman tersendiri.