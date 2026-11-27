JawaPos.com - Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi salah satu periode dengan mobilitas penumpang kapal yang cukup tinggi.

Bagi masyarakat yang berencana bepergian menggunakan transportasi laut pada akhir 2026, persiapan perjalanan perlu dilakukan lebih awal, mulai dari memesan tiket, mengatur waktu keberangkatan, hingga mengetahui alternatif pelabuhan untuk menghindari kepadatan.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memastikan telah menyiapkan 67 terminal penumpang di seluruh Indonesia untuk menghadapi periode Nataru 2026/2027.

Jumlah penumpang diproyeksikan mencapai sekitar 2,2 juta orang, meningkat 5 persen dibandingkan realisasi periode sebelumnya yang mencapai 2.095.314 penumpang.

Sementara itu, pergerakan kendaraan diperkirakan naik sekitar 6 persen.

Peningkatan tersebut membuat calon penumpang perlu memperhitungkan kemungkinan antrean, kepadatan terminal, hingga perubahan jadwal perjalanan.

Terlebih, puncak arus penumpang diperkirakan berlangsung pada 23–27 Desember 2026 serta 31 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027.

Agar perjalanan menggunakan kapal laut tetap nyaman, ada sejumlah hal yang sebaiknya diperhatikan sebelum berangkat.

Pesan Tiket Kapal Lebih Awal dan Pastikan Jadwal Keberangkatan Memesan tiket lebih awal menjadi langkah penting bagi masyarakat yang sudah memiliki rencana perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru.

Tingginya permintaan transportasi laut pada periode tersebut berpotensi membuat tiket untuk rute tertentu lebih cepat habis.

Karena itu, calon penumpang sebaiknya tidak menunggu hingga mendekati hari keberangkatan.

Selain memastikan tiket tersedia, periksa kembali tanggal, jam keberangkatan, nama penumpang, serta pelabuhan asal dan tujuan.

Baca Juga:Kepulauan Seribu Tawarkan Alternatif Wisata Bahari dekat Jakarta

Kesalahan informasi pada tiket bisa menghambat proses keberangkatan.

Jadwal perjalanan juga perlu diperhatikan karena kondisi cuaca dan kepadatan pelabuhan berpotensi memengaruhi operasional kapal.

Sisihkan waktu yang cukup agar tidak terburu-buru ketika menuju terminal.

Datang Lebih Awal untuk Menghindari Antrean di Terminal Berangkat menuju pelabuhan lebih awal dapat membantu mengurangi risiko tertinggal kapal, terutama ketika jumlah penumpang meningkat.

Kepadatan biasanya tidak hanya terjadi di area keberangkatan, tetapi juga pada proses pemeriksaan tiket, barang bawaan, hingga akses menuju kapal.

Pelindo memperkirakan puncak pergerakan penumpang terjadi dalam dua periode.

Yakni menjelang Natal pada 23–27 Desember 2026 dan pergantian tahun hingga awal Januari 2027, tepatnya 31 Desember 2026 sampai 5 Januari 2027.

Pada periode itu, calon penumpang sebaiknya memperhitungkan waktu perjalanan menuju pelabuhan, termasuk kemungkinan kemacetan di jalan akses.

Wakil Direktur Utama Pelindo Drajat Sulistyo mengatakan, perusahaan telah mempersiapkan fasilitas, personel, dan peralatan operasional di 67 terminal penumpang.

“Pelindo telah mempersiapkan fasilitas, personel, dan peralatan operasional di 67 terminal penumpang, termasuk memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Kami berupaya memastikan pelayanan berjalan lancar serta menghadirkan perjalanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Drajat.

Perhatikan Aturan Barang Bawaan dan Manfaatkan Fasilitas Terminal Sebelum berangkat, pastikan barang bawaan sudah tertata dengan baik. Hindari membawa barang secara berlebihan karena bisa menyulitkan mobilitas ketika terminal sedang ramai.

Penumpang juga perlu memperhatikan ketentuan barang bawaan yang ditetapkan operator kapal.

Barang berharga, dokumen perjalanan, obat-obatan pribadi, dan kebutuhan penting sebaiknya disimpan di tempat yang mudah dijangkau.

Untuk mendukung pemeriksaan keamanan, Pelindo telah memasang 25 unit autogate dan 44 unit alat pemindai barang atau X-ray di sejumlah terminal penumpang.

Fasilitas tersebut ditujukan untuk membantu memperlancar pemeriksaan penumpang sekaligus barang bawaan.

Selain itu, sejumlah fasilitas terminal juga ditingkatkan, mulai dari ruang tunggu, stasiun pengisian air minum dan pengisian daya perangkat elektronik, travelator, toilet, ruang bermain anak, ruang kesehatan, garbarata, hingga trolley dan petunjuk arah.

Bagi penumpang yang bepergian bersama anak-anak atau lansia, keberadaan fasilitas tersebut bisa membantu membuat waktu menunggu kapal lebih nyaman.

Kenali Pelabuhan Alternatif untuk Menghindari Kepadatan Merak dan Ketapang Salah satu hal yang perlu diketahui masyarakat ketika bepergian menggunakan kapal laut selama Nataru adalah kemungkinan pengalihan arus kendaraan dan penumpang.

Pelabuhan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk merupakan jalur penyeberangan penting yang berpotensi mengalami peningkatan kepadatan saat libur panjang.

Untuk membantu mengurai pergerakan kendaraan dan penumpang, Pelindo menyiapkan optimalisasi tiga pelabuhan alternatif, yakni:

1. Pelabuhan Ciwandan, Banten, sebagai alternatif untuk membantu pengaturan arus di kawasan penyeberangan Merak-Bakauheni.

2. Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, yang disiapkan untuk mendukung pengaturan arus di kawasan Ketapang-Gilimanuk.

3. Pelabuhan Celukan Bawang, Bali, yang turut disiapkan sebagai bagian dari optimalisasi jalur transportasi laut di kawasan tersebut.

Optimalisasi ketiga pelabuhan ini diharapkan dapat membantu mengurangi potensi penumpukan kendaraan dan penumpang di pelabuhan utama.

Meski demikian, masyarakat tidak disarankan langsung mengubah tujuan keberangkatan berdasarkan informasi yang beredar.

Pastikan terlebih dahulu pelabuhan yang digunakan sesuai dengan tiket dan kebijakan pengaturan lalu lintas dari instansi berwenang.

Baca Juga:5 Destinasi Wisata Menarik untuk Liburan Nyepi dan Idul Fitri 2027

Informasi resmi mengenai kemungkinan pengalihan pelabuhan perlu dipantau sebelum memulai perjalanan.

Pantau Informasi Cuaca, Jadwal Kapal, dan Pengumuman Pelabuhan Perjalanan menggunakan transportasi laut memiliki tantangan tersendiri karena operasional kapal juga dipengaruhi kondisi cuaca dan perairan.

Karena itu, calon penumpang perlu memantau informasi cuaca, jadwal keberangkatan, serta pengumuman dari operator kapal dan otoritas pelabuhan.

Jangan hanya mengandalkan informasi dari media sosial atau pesan berantai yang belum jelas sumbernya. Perubahan jadwal maupun pengaturan operasional sebaiknya dikonfirmasi melalui kanal resmi.

Pelindo juga akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, otoritas pelabuhan, operator kapal, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait lainnya.

Posko bersama akan didirikan untuk memantau kondisi operasional sekaligus mempercepat koordinasi apabila terjadi kendala di lapangan.

Bagi penumpang, keberadaan posko tersebut dapat menjadi salah satu sumber informasi ketika membutuhkan bantuan atau menghadapi perubahan kondisi perjalanan.

Persiapan Sebelum Berangkat Jadi Kunci Perjalanan Nataru Peningkatan jumlah penumpang kapal selama libur Natal dan Tahun Baru menunjukkan bahwa transportasi laut masih menjadi pilihan masyarakat untuk bepergian antarpulau.

Dengan proyeksi sekitar 2,2 juta penumpang pada Nataru 2026/2027, masyarakat perlu memperhitungkan waktu keberangkatan, memastikan tiket, serta mengetahui informasi pelabuhan yang akan digunakan.

Persiapan dari rumah akan membantu mengurangi risiko kendala ketika tiba di terminal.