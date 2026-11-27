JawaPos.com - Pantai Batukaras di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, bisa menjadi pilihan menarik bagi pengendara motor yang ingin menikmati perjalanan jarak jauh sekaligus berwisata di kawasan pesisir.

Perjalanan dari Jakarta menuju pantai yang dikenal dengan ombak bersahabat untuk berselancar itu menawarkan variasi pemandangan, mulai dari kawasan perkotaan, pegunungan, hingga pesisir selatan Jawa Barat.

Jarak Jakarta-Batukaras berkisar 400–420 kilometer, bergantung pada titik keberangkatan dan rute yang dipilih. Wartawan JawaPos.com dan rombongan yang totalnya 8 motor menempuh perjalanan melalui Bandung, Nagreg, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, kemudian dilanjutkan menuju Batukaras.

Wartawan JawaPos.com menjajal perjalanan tersebut dengan mengendarai Royal Enfield Himalayan 450. Motor bergenre adventure itu digunakan untuk menempuh perjalanan dari Jakarta hingga Batukaras pulang-pergi dengan sejumlah pemberhentian untuk mengisi bahan bakar, makan, minum kopi, dan beristirahat.

Dalam perjalanan tersebut, keberangkatan dilakukan pukul 21.30 WIB. Setelah menempuh perjalanan dan beberapa kali berhenti, rombongan tiba di Batukaras pada pukul 10.35 WIB keesokan harinya.

Total waktu perjalanan sekitar 13 jam 5 menit. Waktu tersebut merupakan pengalaman perjalanan, bukan patokan durasi untuk setiap pengendara.

Rute Jakarta-Batukaras yang Bisa Dipilih Bagi pengendara dari Jakarta, salah satu pilihan perjalanan menuju Batukaras adalah melalui jalur Bandung-Nagreg-Tasikmalaya. Setelah melewati kawasan tersebut, perjalanan dilanjutkan menuju Ciamis dan Banjar sebelum memasuki wilayah Pangandaran.

Rute ini menawarkan pengalaman berkendara beragam. Pengendara akan melewati kawasan perkotaan, jalur berkelok, tanjakan, serta sejumlah ruas jalan dengan karakter berbeda. Karena jarak tempuhnya cukup panjang, perjalanan sebaiknya tidak dilakukan dengan terburu-buru.

Sebelum berangkat, periksa kondisi lalu lintas dan cuaca. Penggunaan aplikasi navigasi juga membantu mengetahui kondisi jalan serta memperkirakan waktu tempuh. Siapkan alternatif rute apabila terjadi kepadatan atau gangguan perjalanan.

Pengendara yang belum terbiasa melakukan perjalanan malam sebaiknya mempertimbangkan keberangkatan pada pagi hari. Selain visibilitas lebih baik, perjalanan siang memungkinkan pengendara menikmati pemandangan sepanjang jalur yang dilewati.

Kami memilih untuk night ride, karena mempertimbangkan kemacetan yang akan dijumpai ketiga mulai jalan pada pagi hari. Selain itu, cuaca panas sepanjang jalan juga jadi pertimbangan.

Atur Waktu Istirahat dan Pengisian Bahan Bakar Perjalanan lebih dari 400 kilometer membutuhkan pengaturan waktu istirahat. Jangan menunggu sampai tubuh terlalu lelah untuk berhenti.

Manfaatkan tempat istirahat yang aman untuk makan, minum, meregangkan otot, dan memulihkan konsentrasi. Kami, kerap beristirahat sejenak di gerai mini market atau SPBU.

Pemberhentian juga perlu disesuaikan dengan kapasitas tangki dan konsumsi bahan bakar motor. Jangan mengandalkan perkiraan jarak tempuh semata, terutama ketika melewati jalur yang belum dikenal. Sebaiknya isi bahan bakar ketika menemukan stasiun pengisian yang memadai, tanpa menunggu indikator hampir kosong.

Sebelum berangkat, pastikan kondisi ban, rem, lampu, rantai, serta oli mesin dalam keadaan baik. Bawa jas hujan, perlengkapan tambal ban, perkakas dasar, dokumen kendaraan, dan obat-obatan pribadi. Ponsel, pengisi daya, serta power bank juga penting untuk mendukung navigasi dan komunikasi selama perjalanan.

Menikmati Perjalanan dengan Royal Enfield Himalayan 450 Dalam perjalanan Jakarta-Batukaras, wartawan JawaPos.com menggunakan Royal Enfield Himalayan 450. Motor adventure tersebut dibekali mesin satu silinder berkapasitas 451,65 cc dengan sistem pendingin cairan.

Tenaga maksimalnya mencapai 40,02 PS pada 8.000 rpm dan torsi 40 Nm pada 5.500 rpm, dipadukan dengan transmisi manual enam percepatan.

Karakter motor adventure terasa relevan untuk perjalanan jarak jauh yang melewati variasi kondisi jalan. Suspensi depan Showa upside down berdiameter 43 mm dan suspensi belakang linkage monoshock masing-masing memiliki jarak main 200 mm.

Sepanjang perjalanan, terdapat beberapa ruas jalan dengan permukaan tidak rata. Suspensi membantu meredam guncangan sehingga perjalanan terasa lebih nyaman. Meski demikian, pengendara tetap perlu mengurangi kecepatan ketika menjumpai jalan rusak, lubang, atau tikungan dengan jarak pandang terbatas.

Pengalaman berkendara juga dipengaruhi kondisi fisik, posisi duduk, muatan, dan kecepatan. Karena itu, kemampuan motor tidak boleh menjadi alasan untuk memaksakan kecepatan di luar kondisi jalan.

Batukaras, Destinasi untuk Menikmati Pantai Setelah perjalanan panjang, Pantai Batukaras menjadi tujuan utama. Kawasan pantai di Kecamatan Cijulang, Pangandaran, ini dikenal memiliki suasana relatif lebih tenang dibandingkan kawasan wisata Pantai Pangandaran yang lebih ramai.

Salah satu aktivitas yang dikenal di Batukaras adalah berselancar. Karakter ombaknya membuat kawasan ini populer di kalangan peselancar, termasuk mereka yang sedang belajar.

Pengunjung yang tidak berselancar tetap bisa menikmati suasana pantai, berjalan di tepi laut, atau bersantai di kawasan sekitar pantai.

Bagi wisatawan yang memiliki waktu lebih panjang, perjalanan dapat dilanjutkan untuk mengunjungi sejumlah objek wisata di kawasan Pangandaran.

Green Canyon, misalnya, dikenal dengan aliran sungai berwarna kehijauan yang diapit tebing. Ada pula Pantai Batu Hiu yang menawarkan panorama laut dari kawasan tebing.

Sebaiknya sisihkan waktu khusus untuk mengunjungi objek-objek tersebut. Jangan terlalu memaksakan banyak tujuan dalam satu hari, terutama jika baru tiba setelah perjalanan panjang menggunakan sepeda motor.

Infografis persiapan sebelum touring.

Siapkan Perjalanan Pulang Sejak Awal Touring Jakarta-Batukaras bukan hanya soal mencapai tujuan. Perjalanan pulang juga perlu diperhitungkan sejak awal, termasuk waktu keberangkatan, kebutuhan bahan bakar, kondisi fisik, dan kemungkinan perubahan cuaca.

Pengendara sebaiknya memastikan memiliki waktu istirahat yang cukup sebelum kembali ke Jakarta. Jika tubuh masih lelah, menginap satu malam menjadi pilihan yang lebih aman daripada memaksakan perjalanan pulang.

Dengan jarak sekitar 400–420 kilometer sekali jalan, touring Jakarta-Batukaras membutuhkan persiapan yang matang.