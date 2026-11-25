JawaPos.com – Suasana hutan pinus dan udara sejuk Lembang, Bandung, menjadi pilihan untuk menghabiskan liburan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Sejumlah paket menginap dan makan malam spesial disiapkan L’Eminence Golf & Resort Lembang untuk menyambut momen akhir tahun bersama keluarga maupun orang terdekat.

Program festive season tersebut mencakup paket menginap Natal, makan malam Natal, hingga perayaan malam pergantian tahun. Tamu juga dapat menikmati berbagai sajian kuliner dan hiburan dalam suasana pegunungan.

Untuk perayaan Natal, tersedia paket menginap bertajuk Christmas In The Pines dengan harga mulai Rp 1.875.000 nett per kamar per malam. Paket ini berlaku untuk periode menginap 24–26 Desember 2026.

Penawaran tersebut mencakup satu malam menginap di Deluxe Room, sarapan untuk dua orang, Christmas Dinner untuk dua orang, serta cookie jar spesial Natal.

Bagi yang ingin menikmati makan malam tanpa menginap, tersedia Warmth of the Pines, yakni buffet dinner dengan konsep all you can eat. Sajian ini berlangsung pada 24–26 Desember 2026, pukul 18.00–21.00 WIB di Savor Restaurant.

Harga makan malam tersebut dibanderol Rp 498.000 nett per orang untuk dewasa dan Rp 348.000 nett per anak usia 6–11 tahun.

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Menyambut pergantian tahun, resort tersebut mengusung tema Rise & Shine: The Rise of Eminence Lembang. Perayaan akan berlangsung pada 31 Desember 2026 dengan sejumlah pilihan paket menginap dan makan malam.

Rise and Shine New Year’s Room Package ditawarkan mulai Rp 1.975.000 nett per kamar per malam. Paket ini mencakup menginap satu malam di Deluxe Room, sarapan, makan malam Tahun Baru untuk dua orang, serta akses Countdown Party Celebration untuk dua orang.

Pemesanan paket tersebut hingga 30 November 2026 mendapatkan diskon 10 persen.

Sementara itu, tamu yang ingin merayakan malam pergantian tahun melalui makan malam dapat memilih Rise & Shine New Year’s Eve Buffet Dinner. Acara berlangsung pada 31 Desember 2026, pukul 18.00–21.00 WIB, di Savor All Day Dining & Solace Sky Restaurant.

Harga buffet dinner dibanderol Rp 498.000 nett per orang untuk dewasa dan Rp 348.000 nett per anak usia 6–11 tahun. Paket tersebut juga mencakup akses Countdown Party Celebration di lobby hotel. Tersedia pula promo Buy 1 Get 1 untuk pemesanan sebelum 10 Desember 2026.

General Manager L’Eminence Golf & Resort Lembang Benedictus Jodie mengatakan, perayaan akhir tahun kali ini menjadi momen istimewa bagi resort tersebut sekaligus menandai perubahan identitas pada awal 2027.